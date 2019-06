Madonas novadā kāds vīrietis nepamatoti izsauc speciālo dienestu

Aizvadītajās dienās, laika posmā no 14. jūnija līdz 17.jūnijam, saņemta informācija par 250 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Pieņemts viens lēmumi par nošķiršanu. Reģistrēti 27 ceļu satiksmes negadījumi, kur astoņos no gadījumiem ir septiņas cietušas personas. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies 27 transportlīdzekļu vadītāji, no tiem 7 bija automašīnu šoferi. Noformēti 323 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 159 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

Aizvadītajās brīvdienās Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā reģistrētas vairākas zādzības. Burtnieku novadā Valmieras pagastā, Valmiermuižā uz autoceļa Valmiera – Rūjiena – Igaunijas robeža (Unguriņi) nenoskaidrotas personas no traktora nozaga 300 litrus dīzeļdegvielu. Laika posmā no 13.jūnija 20:00 līdz 14.jūnija 17:00 Beverīnas novadā, Lubānā konstatēts, ka no neaizslēgtas garāžas nozagts pusaudžu velosipēds melnā krāsā. Savukārt Madonas novadā, Ļaudonas pagastā, kādā īpašumā no mājas pagalma nozagta automašīna “Rover 600”. Policija skaidro notikušā apstākļus. Uzsākts kriminālprocess.

Laika posmā no 14.jūnija līdz 17.jūnijam Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā reģistrēti 27 ceļu satiksmes negadījumi, kur astoņos gadījumos septiņas cietušas personas tai skaitā pieci velosipēdisti. 15.jūnijā Ērgļu novadā, Ērgļu pagastā, Rīgas ielā vīrietis vadot velosipēdu iekrita ceļa remontdarbu bedrē, kā rezultātā guva dažādas traumas. Smiltenes novadā, smiltenē Atmodas ielā, pie veikala vīrietis vadīja velosipēdu un krita, pēc negadījuma vīrietis vērsās pēc palīdzības medicīnas iestādē. Savukārt Alūksnē vīrietis vadot velosipēdu krita un guva miesas bojājumus, nogādāts medicīnas iestādē.

Aizvadītajās dienās pie transportlīdzekļu stūres alkohola reibumā apturēti 28 transportlīdzekļu vadītāji no kuriem viens traktorists, trīs mopēda vadītāji, 17 velosipēdisti un 7 bija automašīnu vadītāji – no tiem četri piedalījušies ceļu satiksmē bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, bet sešiem vadītājiem minimālā alkohola koncentrācija izelpā bijusi lielāka par 1,5 promilēm.

16.jūnijā Lubānas novadā, Lubānā, pa Cesvaines ielu, kāds vīrietis vadīja automašīnu “VW Golf” pamatīgā alkohola reibumā. Vīrieša izelpā konstatēja 3,25 promiļu reibumu. Savukārt Valmierā, kāds zvanītājs informēja, ka pa Lodes ielu, nenoskaidrota persona, vada automašīnu “Volvo”, iespējams, alkohola reibumā. Izbraucot policijas norīkojumam konstatēts, ka automašīnas “Volvo” vadītājs ceļa satiksmē piedalās, bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, kā arī alkohola reibumā. Vīrieša izelpā konstatēja 2,73 promiles, bet Gulbenes novadā, Lejasciema pagastā, kāds traktora vadītājs ceļa satiksmē piedalījās 1,95 promiļu reibumā. Jāpiebilst, ka vīrietis vadīja traktoru laikā, kad spēkā vadīšanas tiesību liegums.

15. jūnijā pulksten 16:12 tika saņemta informācija par to, ka Madonas novadā, Dzelzavas pagastā, kādā īpašumā zāģējot koku tas uzgāzies cilvēkam. Ierodoties notikuma vietā, informācija neapstiprinājās un vīrietim noformēts administratīvā pārkāpuma protokols par apzināti nepamatotu speciālo dienestu izsaukšanu.