Madonā vadītājs bēg no policijas; Gulbenē – nozog mašīnu

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē aizvadītajās brīvdienās, no 1. līdz 4.decembrim, saņemta informācija par 190 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Tostarp reģistrēti 14 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 66 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 29 nodarījumi pret īpašumu, kā arī 30 ceļu satiksmes negadījumi. Par laimi, nevienā no negadījumiem nav saņemta informācija par cietušajiem. Pieci no negadījumiem saistīti ar slideno ceļu segumu, taču seši negadījumi, kuros reģistrēta informācija par sadursmēm dzīvniekiem. Pie transportlīdzekļu stūres alkoholisko dzērienu iespaidā sēdušies 12 vadītāji. Noformēti 227 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 63 bija par ātruma pārsniegšanu. Plašāk – notikumu apskatā, ko sniegusi Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Anžela Geļjanu.

Laika posmā no 30.novembra pulksten 21:30 līdz 1.decembra pulksten 15:50 Gulbenē, Skolas ielā, no pagalma nozagta automašīna “Škoda Octavia”. Policija noskaidro notikušā apstākļus, uzsākts kriminālprocess.

1.decembrī:

No pulksten 21:15 līdz 21:42 Valmierā, Stacijas ielā, pie kāda pārtikas tirdzniecības veikala, stāvēšanai novietotai automašīnai “Volkswagen Passat”, izsitot loga stiklu, no salona nozagts 1985.gadā dzimušam vīrietim piederošs mobilais tālrunis, kā arī citas mantas. Policija noskaidro notikušā apstākļus, uzsākts kriminālprocess.

Pulksten 21:28 Valmierā, Austrumu ielā, 1986.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Volkswagen Golf”, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 2,27 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

Pulksten 20:50 Gulbenē, Robežu ielā, 1984.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Ford Mondeo” bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 2,11 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

2.decembrī:

Pulksten 5:50 Valmierā, Stacijas ielā, patrulējot policijas norīkojumam, tika apturēta automašīna “Volvo”. Automašīnas vadītājam, 1980.gadā dzimušam vīrietim, tik veikta alkohola noteikšanas pārbaude, no kuras vadītājs atteicās. Pēc tam vīrietis piedāvāja policijas darbiniekiem naudu apmērā no 400 līdz 600 eiro, lai netiktu noformēts administratīvā pārkāpuma protokols. Kad policijas darbinieki aizturēja vadītāju un mēģināja to nogādāt uz tuvāko ārstniecības iestādi, nepieciešamās pārbaudes veikšanai, tas izrādīja fizisku pretošanos un nodarīja miesas bojājumus vienam no darbiniekiem. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

4.decembrī:

Pulksten 2:30 Madonā, Rūpniecības ielā, 1991.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Volkswagen Passat”, nepakļāvās policijas darbinieku likumīgajai prasībai apturēt transportlīdzekli, uzsākot bēgšanu. Lai apturētu vadītāju, policijas darbinieks raidīja divus brīdinājuma šāvienus un pulksten 2:52 minēto automašīnu izdevās apturēt Madonas novadā, Ļaudonas pagastā. Izrādījās, ka šoferītis spēkratu vadījis bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 1,95 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.