Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 57 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti pieci nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, desmit nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 12 nodarījumi pret īpašumu.

Aizvadītajā diennaktī Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā reģistrēti astoņi ceļu satiksmes negadījumi, kur vienā no gadījumiem ir viens cietušais. Četri no ceļu satiksmes negadījumiem saistīti ar uzbraukšanu meža dzīvniekam. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies četri automašīnu vadītāji. Noformēti 49 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 16 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

9.janvārī pulksten 10:00 Beverīnas novada Brenguļu pagastā, autoceļa Valmiera – Brenguļi – Biksleja 5.kilometrā, automašīnas “Nissan” vadītāja nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca krūmos. Pēc notikušā vadītāja personīgi devusies uz slimnīcu pēc medicīniskās palīdzības.

9.janvārī Madonā konstatēta zādzība no kādas garāžas. Pielāgojot atslēgu, iekļūts īpašumā, no kura nozagtas astoņas automašīnas riepas ar vieglmetāla diskiem un sniega lāpsta. Tiek precizēti notikušā apstākļi, kā arī nodarītais materiālais zaudējums. Uzsākts kriminālprocess.

9.janvārī pulksten 21:59 Madonā, Gaujas ielā, tika apturēts automašīnas “Opel Movano” vadītājs. Likumsargi konstatēja, ka vīrietis pārvietojies ar transportlīdzekli, būdams 2,67 promiļu reibumā. Par notikušo vīrietim noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.