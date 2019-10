Mācēt pasniegt ēdienu

Konkursā. Izcilais pavārs Māris Jansons kopā ar Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma audzēkņiem. Foto: Publicitātes Izcilais pavārs Māris Jansons kopā ar Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma audzēkņiem.

Sākoties jaunajam mācību gadam, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma ēdināšanas pakalpojumu audzēkņiem bija iespēja asistēt divos prestižos izstādes Riga Food 2019 pavāru konkursos.

Dace Stīpniece, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma profesionālo priekšmetu skolotāja, “Druvai” stāsta: “Katru gadu septembrī notiek šāda izstāde, un, pateicoties absolventam un Latvijā populārajam pavāram Mārim Jansonam, kurš uzrunāja “Pavāru kluba” valdes priekšsēdētāju un šefpavāri Svetlanu Rižkovu, pirmo reizi piedalījās arī mūsu tehnikums. Uzaici­nājumu piedalīties prestižajā pasākumā saņēmu īsi pirms mācību gada sākuma. Augusta pēdējās dienās apzināju audzēkņus, kuri mācās par ēdināšanas un pakalpojumu speciālistiem, visi teica jāvārdu. Un tā astoņi audzēkņi – Betija Bērziņa, Renāts Vanags, Pārsla Puriņa, Madara Ilze Eglīte, Raivo Krastiņš, Samanta Tropa, Evita Priedīte un Agija Ķēde – 5. un 6.septembrī pārstāvēja Vid­zemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumu izstādes Riga Food 2019 starptautiskajos konkursos.”

Pirmajā dienā audzēkņi konkursa “Bocuse d’Or” Latvijas atlasē pasniedza divu Latvijas šefpavāru – Dināra Zvidriņa un Jura Latišenoka – pagatavotos ēdienus profesionāļu žūrijai, kurā bija pārstāvji no Beļģijas, Lielbri­tā­nijas, Krievijas, Igaunijas, Zviedrijas un Norvēģijas.

Trešā kursa studente Madara Ilze stāsta: “Šī bija ļoti lieliska pieredze. No sākuma, kad ieraudzījām, kā agrā rīta stundā jau rosās konkursa pavāri, gan bija satraukums. Profesionāla viesmīle mūs apmācīja, kā un kas jādara, jo pirmo reizi startējām kā vienota komanda. Respektīvi, mums visiem bija jāpieiet pie apkalpotā galdiņa un sinhroni jāpasniedz porcija katram žūrijas loceklim, pēc tam reizē jāpagriežas un jā­aiz­iet.”

Dace Stīpniece paskaidroja: “Pavāram viesmīļu darbs ir svarīgs, jo pagatavotie ēdieni jāpa­sniedz noteiktā laikā. Ja tas neizdevās, tad tika noņemti punkti. Tāpēc svarīgs ir ne tikai pavāra darbs, bet arī viņa sadarbība ar viesmīli.”

Otrajā dienā audzēkņi apkalpoja klientus pop-up restorānā konkursa “Baltijas kulinārais mantojums” ietvaros, kurā sacentās Latvijas, Lietuvas un Igau­nijas pavāru komandas.

“Ļoti jutām līdzi latviešu pavāriem. Bija interesanti vērot, kā pavāri nervozē, kad kaut kas nesanāk vai jāmaina kāds katla vai pannas vāks. Mūsu kā viesmīļu uzdevums bija aiznest porciju klientam, to pasniegt, neizrādot satraukumu, un smaidīt. Protams, tas viss atkal bija jādara sinhroni – bija jāseko līdzi, ko dara blakus viesmīlis. Tas bija pārbaudījums mums visiem, jo bija jāmāk strādāt komandā un jābūt precīziem, ko līdz šim skolā neesam mācījušies un darījuši,” atzina Madara.

Dace Stīpniece smaidot pavēstīja: “Sākotnēji nemaz nezināju, kas audzēkņiem kā viesmīļiem būs jādara. Brīžiem biju pat vairāk sabijusies un uztraukusies nekā viņi, jo vēroju visu no malas. Redzēju, ka viesmīle, kura ar viņiem strādāja, dod norādījumus un pamācības, kā uzdevums jāpaveic. Priecājos, ka audzēkņi uzmanīgi ieklausījās, pēc tam veiksmīgi visu paveica. Es varēju atbalstīt ar mīļu skatienu no attāluma un īsos pārtraukumos ar uzmundrinošiem vārdiem, lai viņu acīs būtu degsme, ka mēs kopā to varam izdarīt. Parasti uz šiem pasākumiem aicina Rīgas skolas, bet esmu gandarīta un lepna, ka Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, izglītības iestāde, kura atrodas ārpus galvaspilsētas, var asistēt šādos konkursos.”

Madara, izvērtējot abas konkursa dienas, secina: “Vēlētos, lai šādas iespējas būtu biežāk, jo zināšanas, kas gūtas, sēžot skolas solā, manuprāt, tik labi ātri nepaliek atmiņā, kā pielietojot. Šī bija arī lieliska iespēja vairāk iepazīties ar mūsu skolas ceturtā kursa audzēkņiem, jo ikdienā kontaktējamies maz. Mums bija vienotības sajūta, jo tiecāmies uz kopīgu mērķi, lai pierādītu profesionalitāti un pārstāvētu skolu. Bija liels prieks un gandarījums, ka pēc padarītā mums labus vārdus teica pasākuma organizatori.”

Arī trešā kursa studente Evita Priedīte atzina: “Kaut gan man vairāk patīk pavārmāksla, tomēr, ja tiks piedāvāts, noteikti izmantotu šādu iespēju viesmīlības nozarē arī turpmāk, jo pieredze noderēs darba gaitās.”

Dace Stīpniece pateicas Mārim Jansonam: “Viņš vienmēr interesējas par skolu, audzēkņiem, labprāt aicina arī praksē, kā arī viesojas pie mums ar brīnišķīgām meistarklasēm. Lielu paldies saku arī “Pavāru klubs” valdes priekšsēdētājai Svetlanai Rižkovai par doto iespēju mūsu jauniešiem piedalīties tādā konkursā un gūt vērtīgu praktisko pieredzi.”