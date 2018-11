Rada svētku noskaņu. Jaunieši no Cēsu novada Jauniešu domes loka sarkanbaltsarkanās lentītes, lai pēc tam tās izdalītu cēsniekiem. Foto: Madara Ozoliņa Jaunieši no Cēsu novada Jauniešu domes loka sarkanbaltsarkanās lentītes, lai pēc tam tās izdalītu cēsniekiem.

Šonedēļ Cēsu novada Jauniešu domes dalībnieki salocījuši vairāk nekā tūkstoš sarkanbaltsarkano lentīšu. Tās tiek dalītas cēsniekiem un pilsētas viesiem.

Uzņēmīgie jaunieši lentītes loka un dala cēsniekiem jau vairākus gadus. Novada jaunatnes lietu speciāliste Iveta Jermolājeva stāsta, ka lentes ik gadu sagādā Cēsu Tūrisma un informācijas centrs. Šogad tās saņemtas arī no Zemessardzes 27. kājnieku bataljona.

“Lentīšu locīšana un dalīšana ir viens no procesiem, sagaidot Lāčplēša dienu un valsts svētkus. Ja pagājušajā gadā mums likās, ka visiem šīs lentītes jau ir, tad ātri vien sapratām, ka tomēr nepieciešams tās dalīt katru gadu. Cilvēki tās labprāt ņem. Reizēm pat kāds kolektīvs prasa, vai varam tās sagādāt. Šķiet, nu jau asociējamies ar to, ka novembrī pie mums var dabūt lentītes. Mūsu jaunieši pieraduši aktīvi iesaistīties procesos, kas notiek pilsētā, un šī ir patiesi sirsnīga akcija,” stāsta I. Jermolājeva.

Par Cēsu novada Jauniešu domes vadītāju šogad ievēlēta Elizabete Ulmane. Viņa atzīst, ka novembris ar patriotiskām sajūtām viņai saistījies vienmēr: “Tas, ka varam lentītes salocīt un izdalīt citiem, sniedz pozitīvas emocijas. Ir patīkami redzēt, ka cilvēki tās labprāt ņem un uzreiz piesprauž pie apģērba. Tas noteikti ir saistīts ar audzināšanu gan skolā, gan ģimenē, bet man nekad nav bijusi sajūta, ka iesaistīšanās svētku norises procesā, piemēram, lentīšu dalīšana vai piedalīšanās lāpu gājienā, ir uzspiests pienākums. Man vienmēr to gribējies darīt, patriotiskās sajūtas, kuras gūstam šajos svētkos, ir neatsveramas. Es Latvijai novēlu pieturēties pie savām tradīcijām un vērtībām, tad mēs kā tauta neizzudīsim.”

Elizabetei piekrīt Jauniešu domes sabiedrisko attiecību speci­ālists Agris Ratniks, norādot, ka šobrīd skolā tiek likts liels uzsvars uz patriotisko audzināšanu: “Ik gadu, kad piedalos lāpu gājienā, jūtos lepns, ka esmu latvietis. Es novēlu mums nepazaudēties šajā 21. gadsimta informāciju tehnoloģiju pārbagātībā.”

Savukārt Iveta Jermolājeva uzskata latviešus par patriotiem, gan tos, kuri dzīvo tepat, gan tos, kuri aizbraukuši: “Priecē, ka to, kuri paliek un ir gatavi meklēt risinājumus, ir daudz vairāk nekā to, kuri aizbrauc. Taču nevaram kritizēt aizbraucējus, jo katrs to dara savu mērķu un iemeslu vadīts. Pat tad, ja cilvēki dodas prom, tas nenozīmē, ka viņi nemīl savu zemi. Ja runājam par jauniešiem, tad liela daļa dodas ārpus Latvijas, lai gūtu pieredzi, uzkrātu zināšanas un atgrieztos. To vērtēju pozitīvi. Novēlu katram izdarīt kādu labo darbu Latvijai! Kā zinām, labais vairo labo. Mēs nekad nevaram zināt, kā mūsu labie darbi ietekmēs procesus un citu cilvēku labos darbus. Tamdēļ – darīsim labu!”

Arī jaunieši atzīst, ka bijuši ieguvēji, uzturoties citās valstīs, bet vienmēr gribējuši atgriezties. Esot lieliski iepazīt citādo, redzēt, kas notiek aiz valsts robežām, bet, lai arī cik tālu viņi būtu, domas par mājām esot spēcīgākas. Jaunieši vērtē – reizēm tieši jāaizbrauc, lai saprastu, cik labi ir dzimtenē.

Cēsu Jauniešu domes jauniešus, Cēsu ielās dalot sarkanbalt­sarkanās lentītes, varēs sastapt arī Lāčplēša dienā un 18. novembrī.