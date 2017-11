Lizuma pagastā uguns noposta saimniecības ēku

No 16.novembra plkst. 6.30 līdz 17.novembra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Vidzemē saņēma septiņus izsaukumus – divus uz ugunsgrēku dzēšanu, piecus uz glābšanas darbiem. VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Vidzemē Sandra Vējiņa informē, ka vakar, 16. novembrī, no rīta ugunsdzēsēji glābēji saņēma trīs izsaukumus uz ceļu satiksmes negadījumiem. Alojas novadā grāvī bija ieslīdējusi automašīna, kurā atradās sieviete ar mazu bērnu – ugunsdzēsēji glābēji automašīnu uzvilka atpakaļ uz ceļa. Turpat Alojas novadā vēl viena automašīna bija noslīdējusi no ceļa un apgāzusies – ugunsdzēsēji glābēji novietoja automašīnu atpakaļ uz riteņiem un uzvilka uz ceļa. Līdztekus ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz Pārgaujas novadu, kur bija notikusi divu automašīnu sadursme – glābēji veica darbības, lai izslēgtu ugunsgrēka izcelšanos, kā arī novietoja automašīnu atpakaļ uz riteņiem.

Savukārt plkst. 17.33 tika saņemts izsaukums uz Limbažu novada Limbažu pagastu, kur dega vienstāvu graudu kaltes starpsiena 40 m² platībā. Ugunsgrēks plkst. 20.38 tika likvidēts.

Aizvadītajā naktī plkst. 3.25 VUGD saņēma izsaukumu uz Gulbenes novada Lizuma pagastu, kur ar atklātu liesmu dega saimniecības māja. Ierodoties notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka 600 m² platībā deg darbnīca un tai ir iebrucis jumts. Darbnīcā sadega divi frontālie iekrāvēji, divi riteņtraktori, viens riteņekskavators, divas sējmašīnas un viena siena prese. Šis paaugstinātās bīstamības ugunsgrēks lokalizēts plkst. 6.49, taču tā dzēšanas darbi turpinājās vēl pāris stundas.

Kopumā aizvadītajā diennaktī visā Latvijā VUGD saņēma 30 izsaukumus – 14 uz ugunsgrēku dzēšanu un 15 uz glābšanas darbiem, bet viens no izsaukumiem bija maldinājums.