Literāti jūsmo par Rakstnieku parku

Satiekas un iedvesmo. Spāres muižas Rakstnieku parkā tikās literāti, lai paplašinātu Rakstnieku parku ar kociņu stādīšanu un dalītos iedvesmas stāstos. Lite­rātu vidū Ausma Cimdiņa (no labās), Knuts Skujenieks, Māra Svīre, Lija Brīdaka un citi viesi. Foto: Marta Martinsone-Kaša Spāres muižas Rakstnieku parkā tikās literāti, lai paplašinātu Rakstnieku parku ar kociņu stādīšanu un dalītos iedvesmas stāstos. Lite­rātu vidū Ausma Cimdiņa (no labās), Knuts Skujenieks, Māra Svīre, Lija Brīdaka un citi viesi.

10.maijā Spāres muižas Rakstnieku parkā pulcējās literāti, lai kopīgi paplašinātu parku, stādot kociņus. Kā stāsta Spāres skolas skolotāja un pasākuma organizatore Mārīte Rukmane, pasākumam esot vairāki mērķi. Viens no tiem – padarīt Latviju zaļāku. Rakstnieku parkā tika stādīti kociņi: parastā apse, priede, sarkanā ieva, sarkanais ozols, Ķīnas kadiķis, sēru vītols un citi. Šis pienākums tika uzticēts rakstniekiem un dzejniekiem: Mārai Svīrei, Arnoldam Auziņam, Lijai Brīdakai, Rolandai Bulai, Gunai Rozei, Egilam Šņorem, Vilim Seleckim, Knutam Skujeniekam, Roaldam Dobrovenskim un Veltai Kaltiņai.

“Uz pasākumu aicinājām arī skolēnus, jo vēlamies viņos raisīt interesi par literatūru. To visprasmīgāk spēj izdarīt tie, kas ar literatūru nodarbojas ikdienā. Ja skolēnam būs jāmācās dzejolis vai jālasa kāda grāmata, lielāka interese to darīt būs, ja autori redzēti savām acīm, uzklausīti. Skolē­niem būs asociācijas, kad runāsim par kādu no autoriem. Šajā pasākumā tiekas dažādi cilvēki, vairākas paaudzes – skolēni, vietējās inteliģences pārstāvji, rakst­nieki un dzejnieki no visas Latvijas,” stāsta Spāres skolas skolotāja Mārīte Rukmane.

Spāres muižas Rakstnieku parkā rakstnieks Vilis Seleckis atzina, ka pasākuma ideja esot ļoti skaista: “Šī man ir lieliska iespēja satikt savus kolēģus, ar viņiem aprunāties. Priecājos, ka mums būs iespēja tikties un parunāties ar jauno paaudzi – skolēniem. Viņi ir topošie mūsu darbu lasītāji, tādēļ viņu viedoklis ir svarīgs. Šis pasākums veicina domu daudzveidību, rada emocijas – piedzīvojumus un pārdzīvojumus.” V. Seleckis ir pārliecināts, ka šobrīd uzmanības centrā ir citi mākslas virzieni, tomēr arī par literatūru cilvēki joprojām interesējas: “Kā zināms, viss sākas ar vārdu – gan filmas un teātra izrādes, gan dziesmas un grāmatas. Tādēļ es ticu, ka literatūra ir gana spēcīga nozare, kas neizzudīs. Galvenais, lasītājiem piedāvāt to, kas viņiem patīk. Šobrīd tie ir detektīvi un piedzīvojumu literatūra.”

Kociņu iestādīt un ar skolēniem parunāt no Tukuma bija braukusi rakstniece Rolanda Bula, kura raksta prozas darbus, kriminālromānus un satīru. Viņa Spārē viesojās pirmo reizi.

“Par šo vietu nebiju dzirdējusi. Ideja par Rakstnieku parka izveidošanu un kociņu iestādīšanu man šķiet ļoti jauka. Vēl interesantāk ir tas, ka tas nenotiek Rīgā, pat ne Pierīgā. Prie­cājos, ka ir atnākuši skolēni,” novērtē R. Bula. Viņasprāt, jaunā paaudze literatūru lasa, bet tie, kas to nedara, vēl neesot atraduši žanru, kas viņus uzrunātu. “Tas ir ļoti būtiski – lasīt ar prieku to, kas patīk. Literatūras daudzveidības ziņā mēs Latvijā esam ļoti bagāti – izvēle ir gana plaša, lai atrastu to, kas nudien interesē,” pārliecināta rakstniece, kura pati iedvesmu darbiem rod no darba gadiem izmeklētājas profesijā, no cilvēkiem.

Pasākumā Spāres muižā svinīgi atklāja arī plāksni, kas stāsta par iestādītajiem kokiem Aleksandra Čaka 115 gadu dzimšanas dienā. Tepat līdzās varens izaudzis paša A.Čaka stādītais ozols. Dienas noslēgumā klātesošie veidoja goda, veiksmes un auglības apli.