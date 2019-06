Limbažos kāds vīrietis pārvadā 93,3 litrus bezkrāsaina šķidruma,ar alkoholam raksturīgu smaržu

Aizvadītajās dienās, laika posmā no 31.maija līdz 03.jūnijam, saņemta informācija par 240 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Pieņemts viens lēmums par nošķiršanu. Reģistrēti 35 ceļu satiksmes negadījumi, kur vienā no gadījumiem ir viens cietušais. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies 16 transportlīdzekļu vadītāji, no tiem 8 bija automašīnu šoferi. Noformēti 312 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 168 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

1.jūnijā pulksten 12:18, Cesvaines novadā, Cesvaine, Raiņa ielā, kāds vīrietis vadot automašīnu “Mercedes Benz” nobrauca no ceļa braucamās daļas, iebrauca kokā un apgāzās. Ceļu satiksmes negadījumā cieta automašīnas pasažiere, no stacionēšanās atteicās. Policija skaidro negadījuma apstākļus.

31.maijā Valmieras iecirknī reģistrēti divi gadījumi, kad no traktortehnikas nozagta degviela. Laika posmā no 30.maija līdz 31.maijam Burtnieku novadā, Burtnieku pagastā, brīvi piekļūstot, no traktortehnikas bākas nozagti 20 litri dīzeļdegvielas, savukārt Valmierā, Kauguru ielā no traktora nozagti 80 litri dīzeļdegvielas. Policija skaidro notikušā apstākļus.

Aizvadītajās dienās pie transportlīdzekļu stūres alkohola reibumā apturēti 16 transportlīdzekļu vadītāji no kuriem 8 bija automašīnu vadītāji.

1.jūnijā pulksten 20:20 Cēsu novadā, Cēsīs, Meža ielā, kāda sieviete vadīja automašīnu “Audi A6” būdama 1,98 promiļu reibumā, savukārt Cēsīs, Ceriņu ielā, kāds vīrietis vadīja automašīnu “Opel Zafira” būdams 2,3 promiļu reibumā, bet Burtnieku novadā, Valmieras pagastā uz autoceļa Valmiera – Rūjiena Igaunijas robeža 1.kilometrā, kāds automašīnas šoferītis ceļu satiksmē piedalījās 1,72 promiļu reibumā. Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Vidzemes ielā, kāds vīrietis vadīja automašīnu “BMW X5”, būdams alkohola reibumā. Vīrietim konstatēja 1,53 promiles.

2.jūnijā pulksten 07:29 Kocēnu novadā, Kocēnu pagastā pa autoceļu Kocēni – Limbaži – Tūja 2.kilometrā, kāds vīrietis vadīja automašīnu “VW Passat” būdams 1,94 promiļu reibumā, bet pulksten 09:53 uz autoceļa Matīši – Bērzaine – Rubene 25.kilometrā, kāds vīrietis 1,29 promiļu reibumā vadīja automašīnu “Opel Astra Caravan”.

Visiem autovadītājiem noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

Pagājušajā nedēļas nogalē reģistrēti vairāki ceļu satiksmes negadījumi, kuros notikusi sadursme ar meža dzīvnieku. Jāpiebilst, ka negadījumi notikuši agrā rīta stundā vai vakarā, kad jau sācis krēslot un satumst.

1.jūnijā Madonas novadā, Liezeres pagastā pa autoceļu Liede – Abrupe 3.kilometrā, vīrietis vadot automašīnu “Škoda Octavia” uzbrauca meža dzīvniekam (Alnim), kas šķērsoja ceļa braucamo daļu un pēc tam iebrauca elektrības stabā. Mirkli vēlāk Kocēnu novadā, Kocēnu pagastā, vadot automašīnu “Toyota” vīrietis uzbrauca izskrējušam meža dzīvniekam – Alnim. Savukārt 3.jūnijā pulksten 03:30 Salacgrīvas novadā Liepupes pagastā pa autoceļu Rīga – Baltezers – Igaunijas robeža – Ainaži 70. kilometrā, kāds vīrietis vadot automašīnu “BMW” uzbrauca uz ceļa braucamās daļas izskrējušam Alnim. Visos gadījumos bojāts transportlīdzeklis, cietušo nav.

Valsts policija iesaka būt uzmanīgiem uz ceļa un noteikti ievērot speciālās ceļa zīmes, kas tiek izvietotas vietās, kur ir vislielākā varbūtība, ka uz ceļa braucamās daļas var parādīties dzīvnieks. Autovadītājiem svarīgi būt vērīgiem ne tikai uz ceļa, bet censties pārraudzīt situāciju arī ceļmalās un blakus ceļam pieguļošajās mežmalās, laukos un pļavās. Ja notikusi sadursme ar meža dzīvnieku, par to jāinformē Valsts policija, kas norādīs, kā rīkoties tālāk un informēs Valsts meža dienestu. Nekādā gadījumā nav atļauta traumētā vai mirušā dzīvnieka piesavināšanās – tas ir Medību likuma pārkāpums, par ko var tikt piemērots naudas sods līdz pat 350 eiro apmērā.

Ja notriektais dzīvnieks apdraud citu satiksmes dalībnieku drošību un ja tas fiziski ir iespējams, ieteicams dzīvnieka ķermeni pārvietot no ceļa braucamās daļas uz ceļa nomali.

2.jūnijā Amatas novadā, Zaubes pagastā, kādā īpašumā, konstatēts, ka, iespējams, ļaunprātīgi nodedzināta automašīna. Uz aizdomu pamata par svešas mantas tīšu bojāšanu aizturētas divas personas – 1993. un 1996.gadā dzimuši vīrieši. Policijā uzsākts kriminālprocess.

2.maijā pulksten 10:00 Limbažos, Cēsu ielā, kāds vīrietis automašīnā “Opel” pārvadāja 93,3 litrus bezkrāsainu šķidrumu, kuram ir alkoholam raksturīga smarža. Policijā uzsākta administratīvā lietvedība.