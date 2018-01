Likumpārkāpumiem bagāta nedēļas nogale

Foto: no policijas

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē aizvadītajās brīvdienās, laika posmā no 19.līdz 22.janvārim, saņemta informācija par 231 gadījumu, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Tostarp reģistrēti 32 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 81 nodarījums pret sabiedrisko kārtību un 32 nodarījumi pret īpašumu, kā arī 23 ceļu satiksmes negadījumi. Divos no negadījumiem saņemta informācija par diviem cietušajiem. Pie transportlīdzekļu stūres alkoholisko dzērienu iespaidā sēdušies deviņi vadītāji. Noformēti 212 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 77 bija par ātruma pārsniegšanu. Plašāk – notikumu apskatā, ko sniegusi Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Anžela Geļjanu.

19.janvārī saņemta informācija, ka laika posmā no pulksten 20:20 līdz 21:29, Raunas novadā, Raunas pagastā, brīvi piekļūstot, nozagta automašīna “BMW”. Pulksten 21:42 minētā automašīna tik atrasta avarējusi Raunā, Parka ielā. Policijas darbinieki noskaidrojuši, ka pēc sākotnējās informācijas alkohola koplietošanas laikā, transportlīdzekļa saimniekam aizmiegot, paziņa paņēma mašīnas atslēgas un devās izbraukt ar spēkratu. Rezultāta notika avārija. Ceļu satiksmes negadījumā netika saņemta informācija par cietušajiem. Policija noskaidro notikušā apstākļus, uzsākts kriminālprocess.

Todien pulksten 13 Valkā, Semināra ielā, patrulējot Valsts robežsardzes darbiniekiem, automašīnas “Mercedes-Benz”, kuru vadīja 1978.gadā dzimis vīrietis, salonā tika atrasti 333 bloki Baltkrievijas cigarešu bez Latvijas Republikas akcīzes markām. Par notikušo uzsākts kriminālprocess.

Savukārt pulksten 19:15 Limbažu novadā, autoceļa Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) 39. kilometrā, 1992.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Mitsubishi”, aizmiga pie transportlīdzekļa stūres, kā rezultātā transportlīdzeklis nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca metāla nožogojumā. Ceļu satiksmes negadījumā tika sabojāta apgaismes laterna, kā arī 22 metru garumā metāla aizsargbarjera. Veicot medicīnisko apskati, vadītājs no tālākās medicīniskās apsekošanas atteicās. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

19.janvārī pulksten 11:20 Priekuļu novadā, Priekuļu pagastā, autoceļa Valmiera – Cēsis – Drabeši 31. kilometrā, krustojumā ar vietējas nozīmes ceļu, 1985.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Toyota”, izraisīja sadursmi ar 1976.gadā dzimušā vīrieša vadīto automašīnu “Audi”. Ceļu satiksmes negadījumā cieta “Audi” pasažieris – 1946.gadā dzimis vīrietis, kurš nogādāts tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

20.janvārī pulksten 23:10 saņemta informācija, ka Līgatnes novadā, Līgatnes pagastā, no kāda viesu nama, virzienā uz autoceļu Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene), nenoskaidroti vadītāji ar automašīnām “Audi A4” un “BMW X5”, ar savu braukšanas stilu apdraud satiksmes drošību un citus satiksmes dalībniekus. Izbraucot policijas norīkojumam, automašīna “Audi” netika atrasta, taču pulksten 23:40 autoceļā Līgatnes papīrfabrika – Asaru ezers – Nītaure 8. kilometrā, tika apturēta automašīna “BMW”. Izrādījās, ka tās vadītājs, 1974.gadā dzimis vīrietis, pie spēkrata stūres sēdies alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 0,83 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

Savukārt 21.janvārī pulksten 0:19 saņemta informācija, ka Kocēnu novadā, Dikļu pagastā, no Mazbrenguļiem Valmieras virzienā nenoskaidrots vadītājs, vadot automašīnu “Toyota Corolla”, iespējams, atrodas alkoholisko dzērienu iespaidā. Izbraucot policijas norīkojumam, pulksten 0:52 autoceļa Kocēni – Limbaži – Tūja 8. kilometrā tika paturēta minētā automašīna. Noskaidrojās, ka 1976.gadā dzimušais vīrietis spēkratu vadīja reibumā un bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 1,39 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols. Policija pateicas informācijas sniedzējiem, kā arī aicina citus ziņot par dažādiem pārkāpumiem vai aizdomīgām situācijām. Jāpiebilst, ka ceļu satiksmes jautājumos ne vienmēr izdodas atrast minēto transportlīdzekli, taču daži no zvaniem izrādās ļoti vērtīgi.

21. janvārī pulksten 3:58 Gulbenē, Zvaigžņu un Miera ielas krustojumā, 1988.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Volkswagen Golf” bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, kā arī esot alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 1,51 promili. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

21.janvārī ap pulksten 15 saņemta informācija, ka Valmierā, L. Paegles ielā, savā dzīvesvietā 1974.gadā dzimusi sieviete sadūra 1975.gadā dzimušu vīrieti, nodarot smagus miesas bojājumus. Pulksten 15:15 vīrietis gāja bojā. Pēc sākotnējās informācijas noskaidrojies, ka alkoholisko dzērienu koplietošanas laikā starp personām izcēlies konflikts, kura rezultātā sieviete vienreiz iedūrusi vīrietim. Tad sieviete devusies pie kaimiņiem, no kuriem tika izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Ierodoties mediķiem, tika veikti reanimācijas pasākumi, taču nesekmīgi. Policija noskaidro notikušā apstākļus, uzsākts kriminālprocess.

21.janvārī pulksten 8:58 Gulbenes novadā, Lizumā, autoceļa Cesvaine – Velēna 32. kilometrā, 1977.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Volvo”, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 2,21 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.