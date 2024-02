Līgatnes papīrfabrika – Cēsu novada uzņēmumu “Gada lepnums”

Edgars Ricevs. Foto: no albuma

Uzņēmējs Edgars Ricevs un viņa Līgatnes papīrfabrikas projekts ieguvis Cēsu novada uzņēmēju Gada balvas 2023 titulu “Gada lepnums”.

Šajā kategorijā balvu piešķir uzņēmumiem, kas iepriekšējo trīs gadu laikā sistemātiski atbalstījuši sabiedrībai svarīgas organizācijas un projektus. Pagājušajā gadā tā bija SIA “Līgatnes Pa­pīrfabrika”, kas piešķir jaunu elpu Līgatnes “sirdij”, radot jaunas darba vietas, eksportspējīgu produktu un pieredžu tūrismu.

Uzņēmums darbojas vēsturiskā mantojuma saglābšanā un vides saudzēšanā – sakopj papīrfabrikas apkārtni, renovē un nostiprina ēkas, rūpējas par sakoptību, kultūras dzīvi un attīstību. “Balva man bija liels pārsteigums. Man piezvanīja novada Cēsu pašvaldības pārstāvis Aleksandrs Abra­movs un teica, ka vēlas braukt un pafilmēt Līgatnē,” pastāsta E.Ricevs. “Kad pašvaldības pārstāvji atbrauca, ieminējās par Cēsu novada uzņēmēju Gada balvu. Jau vēlāk saņēmu uzaicinājumu piedalīties novada uzņēmumu forumā, un tā radās nojausma, ka kaut kas tāds var būt. Vienmēr ir patīkami saņemt atzinību par paveikto. Tas darbs, kas ir izdarīts līdz šim, un posms, kas noiets, nav bijuši viegli. Process gan arvien turpinās. Līgatnes papīrfabrikai ir arī tāds savs “smagāks” mantojums, kas prasa vairāk pūliņu,” turpina jaunais papīrfabrikas ēku kompleksa saimnieks.

“Runājot par nākotnes plāniem, jāmin, ka darbojamies trijos virzienos. Viens no tiem saistīts ar pašu papīrfabrikas teritoriju, kas ir vairāk nekā 20 hektārus plaša un ietver 26 ēkas. Turpinām vietu sakopt, attīrīt. Lielākais darbs jau ir aiz muguras. Cenšamies iekonservēt ēkas, lai tās nebojājas tālāk. Šobrīd notiek lokālā plānojuma izstrāde, gaidāma arī sabiedriskā apspriešana,” nākotnes plānos dalās E.Ricevs. “Šī patlaban plānojumā ir rūpnieciskā teritorija, bet vēlamies to padarīt par jauktas apbūves teritoriju. Plāno­jam attīstīt daudzfunkcionālu projektu, ietverot arī īslaicīgu vai ilglaicīgu dzīvesvietas izveidošanu. Otrs virziens, kurā notiek darbība, ir nelielas rūpnīcas, papīra ražošanas mašīnas palaišana Lī­gatnes papīrfabrikas teritorijā.” Viņš pastāsta, ka ir iegādāta unikāla papīra ražošanas mašīna, kas ir radīta Latvijā. “Uzlabojām un atjaunojām jau šeit esošo infra­struktūru un iekārtas. Ziemā gan patraucē aukstais laiks, tāpēc par termiņiem runāt nevēlos, tomēr paredzam, ka jau šajā gadā sāksim ražošanas procesu. Tas būs neliels uzņēmums, kas ražos un eksportēs mākslas akvareļu papīru no kokvilnas. Jau esam apzinājuši iespējamos vairumtirgotājus, kas varētu būt mūsu klienti dažādās pasaules malās, kolīdz būs saņēmuši pirmos mūsu ražotos paraugus. Es šo vietu redzu kā tādu sirsniņu, kuras būtība ir saistīta ar papīru, tāpēc arī vēlamies šo ideju saglabāt,” tā E.Ricevs.

“Trešais darbības virziens, kas sākās kā sapnis – vīzija pirms aptuveni gada -, ir iepakojuma papīra rūpniecības izveide, tiesa gan, ne Līgatnē. Šeit runājam par lielu rūpnīcu ar ražošanas jaudu līdz pat 20 tonnām diennaktī, kas Baltijā varētu būt viena no lielākajām rūpnīcām. Kā zinām, Latvijā vairs nav papīra ražošanas, Līgatnes papīrfabrika bija pēdējā. Es to izjūtu kā savu misiju – atjaunot papīra ražošanu Latvijā.”

Patlaban ir doma tādu rūpnīcu veidot Daibes poligona teritorijā Stalbes pagastā. “Daibē esam noskatījuši zemes gabalu, veikuši sagatavošanas darbus. Vēl gan jācer, ka viss patiešām izdosies. Ja ne, ir padomā citas vietas, kur ieceri realizēt. Esam investoru piesaistes procesā, ir jau pāris, kas izrāda lielu interesi. Ražotnes kopējās izmaksas varētu pārsniegt 10 miljonus,” turpina E.Ricevs.

Viņš piebilst, ka tāda ideja dzimusi tāpēc, ka, uzsākot darboties Līgatnes papīrfabrikā, kopā ar ēkām bija atstāta arī visa kustamā manta. “Bija papīra mašīna, kuru savulaik Līgatnes papīrfabrika bija iegādājusies no Zviedrijas. Bijusi doma celt turpat papīrfabrikas teritorijā jaunu ēku papildu ražošanai, tomēr ideja neīstenojās. Tā nu radās doma atdzīvināt šo papīra mašīnu darbībā.”