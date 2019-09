Uz Līgatni vērts braukt. Tā prezentācijā “Inovuss Jaunrades Festivālā” sacīja Tūrisma informācijas cent­ra vadītāja Santa Jermičuka un pašvaldības izpilddirektors Egils Kurpnieks. Foto: no albuma Tā prezentācijā “Inovuss Jaunrades Festivālā” sacīja Tūrisma informācijas cent­ra vadītāja Santa Jermičuka un pašvaldības izpilddirektors Egils Kurpnieks.

Līgatne kā tūristiem pievilcīga vieta tika prezentēta “Inovuss Jaunrades Festivālā”. “Stāstījām par padarīto,” saka pašvaldības izpilddirektors.

Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), aktu­alizējot radošo industriju potenciālu tūrisma attīstībā, jūnijā rīkoja līgatniešu tikšanos ar radošo industriju profesionāļu komandu un kopā meklēja labākos risinājumus, un izstrādāja individuāli pielāgotus plānus tūrisma vides uzlabošanai. Diskusijā tika meklēta Līgatnes identitāte, vētīta mērķauditorija, ko aicināt uz novadu. Festivālā Tūrisma informācijas centra vadītāja Santa Jermičuka un pašvaldības izpild­direktors Egils Kurpnieks LIAA teltī prezentēja līgatniešu redzējumu tūrisma attīstībai novadā.

“Pēc diskusijas ar Radošo industriju tūrisma misiju mums bija jāveic vairāki mājasdarbi. Nācām kopā, diskutējām. Sapratām, ka Līgatnes lozungs būs “Līgatne rāma vieta iedvesmai”. Nemēģi­nā­sim aizraut, bet iedvesmot un uzlādēt baterijas. Līgatne jau ir celta un veidota dzīvošanai, nevis vieta, kur pārlaist nakti un pavadīt brīvdienas. To redzam arī šodien – no Līgatnes brīvdienās nav gara mašīnu rinda, uz Līgatni gan. Te visa pietiek pašiem un vēl citiem. Bija svarīgi saprast, ko aicināt uz Līgatni, jo katrai mērķ­auditorijai ir savas intereses un prasības,” stāsta pašvaldības izpilddirektors.

Domājot par ģimenēm, dabas draugiem, uzreiz parādās problēmas, kas jārisina. Ar sabiedrisko transportu aizbraukt uz Līgatnes pilsētu nav tik vienkārši, un pilsētā trūkst autostāvvietu. Ģimenes arī vēlētos, lai tiktu piedāvātas aktivitātes pašiem mazākajiem bērniem.

“Pēdējos gados uz Līgatni brauc gan ārzemju tūristi, gan rīdzinieki. Pieaug tūrisma pakalpojumu sniedzēju skaits, tiek piedāvāts aizvien kas jauns. Svarīgi, ka cilvēki Līgatnē nevis tikai iegriežas, bet brauc tieši uz Līgatni, uz kādu konkrētu notikumu. Tūrisma sezona pagarinās, kā to izdarīt, ir aizvien jaunas idejas,” pastāsta E.Kurpnieks. Viņš arī atgādina, ka, tikai mērķtiecīgi strādājot, uzklausot padomdevējus no Radošo industriju tūrisma misijas, var atrast labāko risinājumu. Katram pašam jācenšas nepieļaut citu kļūdas – neizšķīst pakalpojumu piedāvājumu klāstā, laikus kaut ko pamainīt, meklēt jaunu un turpināt iesākto.

Viena no Līgatnes atpazīstamības zīmēm ir papīrfabrika. Ar to jau vairākus gadus līgatnieši saista tūrisma attīstību. “Viens no uzdevumiem bija ieskicēt papīrfabrikas vietu tūrismā. Eiropā ir populāri dažādi pasākumi industri­ālos objektos. Šādi notikumi varētu uz Līgatni atvest cilvēkus. Diemžēl ar papīrfabrikas īpašniekiem sazināties neizdevās, tas jāizdara iespējami drīz,” pārdomas izsaka E.Kurpnieks.

Sadarbība ar Radošo industriju tūrisma misiju Līgatnes pašvaldībai tāpat kā Aknīstes, Aizputes un Staiceles pilsētām turpinās. No 11 mazpilsētām šīs četras tika izraudzītas konkursā, lai vietējie uzņēmēji, pašvaldības speciālisti kopā ar profesionāļiem rastu konkrētus risinājumus tūrisma nozares attīstībai.

“Mazpilsētām ir katrai sava specifika un iespējas. Taču pēdējos gados tūrismā sevišķi aktuālas kļuvušas divas tendences. Pirm­kārt, tā ir cilvēku vēlme pēc autentiskām pieredzēm, atšķirīgas kultūras un vēlmes brīdi “izdzīvot būšanu vietējam” nepazīstamā vidē. Otrkārt, tā ir iespēja aizbēgt no digitālajām tehnoloģijām un paņemt tā saucamo “digitālo detoksu”. Mazpilsētas asociējas ar lēnāku dzīves tempu, tāpēc ir pievilcīgas šī mērķa sasniegšanai,” mazpilsētu priekšrocības raksturojis stratēģiskais plānotājs un partneris radošajā aģentūrā “Weekend” Edgars Pētersons, kurš arī vērtēja mazpilsētu pieteikumus konkursam.

“Pašvaldībai tas ir liels ieguvums, ka varam iesaistīties Radošo industriju tūrisma misijā. Pats svarīgākais, mums ir profesionāļu padoms. Ja kāds no malas pavērtē, pasaka, arī paši pierasto ieraugām pavisam citādāku,” saka E.Kurpnieks.