Līgatne kļūst par mazu

Uguns nakts pasākuma video ekrānuzņēmums liecina, ka apmeklētāju ir daudz, taču vietas pietiek visiem.

Uguns nakts Vienkoču parkā Līgatnē pulcēja tik daudz apmeklētāju, ka visiem nepietika vietas.

“Pirms pasākuma jutām, ka ir liela interese, bet pat iedomāties nevarējām, ka sabrauks tik daudz cilvēku,” saka Vien­koču parka saimnieks Rihards Vidzickis. Uguns nakti apmeklēja ap astoņi tūkstoši interesentu. Daudz bijis arī citus rudeņus, bet ne tik daudz.

“Ir neapmierinātie, kuri skaļi pauž savu viedokli, un ir tie, kuri mājās aizbrauca apmierināti un priecīgi. Jau rēķinoties, ka interese nebūs maza, darījām visu, lai apmeklētāji justos ērti. Apmek­lētāju plūsma bija nepārtraukta. Visas aktivitātes norisinājās paralēli cita citai. Programma bija plaša,” stāsta R.Vidzickis.

Lielākā neapmierinātība, kas izskanējusi, ir par transporta plūsmu, par to, ka veidojās sastrēgumi un bija jāgaida, lai tuvāk piebrauktu un pēc tam izbrauktu līdz šosejai. “Esam pieraduši piebraukt pie namdurvīm, bet to nevarēja izdarīt. Ar lentēm bija sazīmētas pļavas, ceļazīmes saliktas. Satiksmi regulēja 17 cilvēki. Lai izbrauktu no pļavas, bija jāpagaida, bet ne jau desmitiem minūšu. Pie šosejas dežurēja Valsts policija. Runāt par neorganizētību nevar, taču katram neapzinīgajam klāt nevar piestāvēt,” saka Līgat­nes pašvaldības policijas priekšnieks Uldis Siliņš. Viņš pastāsta, ka bijuši pasākuma apmeklētāji, kuri uzteikuši organizētību, un tādi, kuri mācījuši, kā policistam pareizi jādara. “Ja cilvēki paši būtu disciplinētāki, viss notiktu raitāk,” pārliecināts U.Siliņš , uzsverot, ka pasākuma laikā netika reģistrēts neviens pārkāpums, neviens ceļu satiksmes negadījums.

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins atgādina, ka plašos pasākumos apmeklētājiem jārēķinās, ka nevarēs piebraukt tuvu norises vietai. Un vēl – informācija par to, ka Līgatnē remontē Vidzemes šosejas caurteku, arī nebija noslēpums. Internetā bija apskatāmas kartes, kā ērtāk aizbraukt uz Vienkoču parku.

Uguns naktī Vienkoču parkā vairāku neapmierinātību izraisīja tieši tas, ka nevar piekļūt pasākuma norises vietai saprātīgā attālumā.

“Ka tā ir Rīgā, Siguldā, visi saprot. Un tā ir arī Līgatnē, lai kā iedomājas mūsu viesi. Esmu runājis ar daudziem, cilvēki atstāja mašīnas 15 – 20 minūšu gājienā līdz parkam, nebija problēmu arī dodoties prom. Transporta kustība bija pārdomāta. Automašīnas bija paredzēts novietot vienā ielas pusē, bet kāds iemanījās aizlieguma zīmi iemest grāvī un novietoja savu auto, tāpat darīja nākamais. Ir skaidrs, ka paļauties uz cilvēku godaprātu turpmāk nevarēs. Līdz šim esam bijuši ļoti viesmīlīgi un saprotoši, bet Līgatnes novadā ir tādi paši Ceļu satiksmes noteikumi kā visā Latvijā. Kur nedrīkst stāvēt, tur nedrīkst,” pastāsta A.Šteins un uzsver: “Situācijā Ugunsnaktī daudz svarīgāka prob­lēma bija – ja parkā būtu jāiebrauc operatīvajam dienestam, kā to varētu izdarīt. Apmeklētāju bezatbildīgā rīcība varēja radīt lielas problēmas.”

Un runa nav tikai par pasākumu Vienkoču parkā. Problēmas brīvdienās ir gan Līgatnes centrā, gan kompleksa “Zeit” apkārtējās ielās.

“Mums jāatrod kompromiss starp viesiem, kuri atbrauc ar mašīnām, pilsētas un apkārtnes infrastruktūras kapacitāti, vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju interesēm,” uzsver novada vadītājs. Pilsēta un apkārtne, kas interesē tūristus un pasākumu apmeklētājus, ir tik liela, cik ir. Brīvdienās Līgatnes centrā nav, kur novietot automašīnu.

“Mums jāmeklē risinājumi. Protams, ceram, ka tūristu interese par Līgatni nepazudīs reizē ar koronu. Ir vajadzīgas autostāvvietas,” teic novada vadītājs un piebilst, ka var jau ierobežot apmeklētāju skaitu, bet tas būtu pēdējais risinājums.

Pirms plašākiem pasākumiem novadā vienmēr tiek izvērtēta transporta plūsmas organizācija. Iepriekšējās brīvdienās notika pārgājiens, kurā piedalījās ap trīs tūkstoši dalībnieku, tika izvērtēts, kā novietot ap tūkstoš mašīnu.

Pašvaldībā jau bijusi saruna, ka pašvaldības policija turpmāk vairs nebūs tik viesmīlīga pret tūristiem. “Turpmāk kontrolēsim automašīnu novietošanas noteikumu ievērošanu. Par pārkāpumiem piemērosim sodus,” saka pašvaldības policijas priekšnieks.

Novada vadītājs Ainārs Šteins uzsver, ka lielāki vai mazāki pasākumi novadā ir ieguvums ikvienam līgatnietim, jo tā ir iespēja gan piedāvāt savus pakalpojumus, ražojumus, gan iesaistīties organizēšanā.