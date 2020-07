Liepas zied un smaržo

Foto: Marta Martinsone – Kaša

Liepu ziedēšanu nevar nokavēt. Ziedu saldi medainā smarža pievērš uzmanību. Zaļajā lapotnē pretī saulei tiecas dzeltenie ziedi.

“Pagalmā zied liepa. Laiks lasīt ziedus tējai,” saka fitoterapeits Arturs Tereško. Augu vērtīgo īpašību pazinējs atgādina, ka liepziediem nav maģiskas vērtības, tos var lietot ikdienas tējā. Liepa harmonizē, silda. “Liep­ziedu tēja palīdz pret saaukstēšanos, jo nedaudz sviedrē un samazina ķermeņa temperatūru. Tā ir noderīga organisma attīrīšanai, noder, ja neliela saindēšanās. Ja nelieli izsitumi, palīdzēs liepziedu ūdens. Ieteicams mazgāt seju, skalot matus, īpaši gaišmatiem. Pirtī liepziedu tēja veicinās svīšanu,” padomus neliedz A.Tereško.

Vecpiebalgas biteniece Lilita Plūme nepiekrīt, ka bites var sanest liepziedu medu. “Liepziedu, tāpat kā citu augu, medus būs tad, ja analīzes parādīs, cik procentu ziedputekšņu savākts no konkrētajiem augiem. Analīzes taču veic retais. Tas, ka pagalmā zied liepa un kāda bite ielido, nenozīmē, ka tiks sanests liepu medus. Bites taču vāc medu no tiem ziediem, kas tobrīd šķiet svarīgi,” skaidro pieredzējusī biškope. Lilita arī pastāsta, ka liepas medo tikai no rīta saulainā laikā. Novērots, ka liepas nemaz katru gadu bagātīgi neizdala nektāru. Ja laiks ir pārāk karsts, nektārs sažūst un iebiezē, bites to neievāc. Ja uzlīst lietus, nektārs no ziediem tiek izskalots un lapu izsvīdums noskalots. Karstā laikā liepas var noziedēt dažās dienās, un bites nepagūst savākt nektāru.

“Tā kā tagad zied liepas un daudz līst, liepu medus noteikti nebūs,” vērtē biškope. L.Plūme arī gatavo tēju maisījumus “Lilitas tējas”. Viņa atgādina, ka liepziedu medum var piedēvēt tādas pašas īpašības, kādas ir liepziedu tējai – antibakteriālas, sviedrējošas un diurētiskas. Lie­tojot liepziedu tēju kopā ar liepziedu medu, iespējams, ietekmi var pastiprināt.

Liepu ziedēšana ir jāizbauda. “Daba stiprina imunitāti. Tas tagad ir svarīgi katram, jo nezinām, kādi vīrusi gaidāmi rudenī, ziemā. Mežs, pļava organismam dod to, ko nevar iegūt nekur citur. Dabā mūsu organismā vairojas imūnšūnas,” stāsta A.Tereško un uzsver, ka pļavās var lasīt asinszāles, vīgriezes, ceļmallapas, ugunspuķes, sūrenes un citus augus tējai, mežā – ogas un sēnes. “Ieguvums būs dubults – ziemā būs tējas, ogas un sēnes, kā arī stipra imunitāte,” saka A.Tereško.

Protams, lasot jebkurus augus tējai, jāizvēlas piemērota vieta. Pieredzējušais ārsts uzsver, ka liepas uzkrāj un nodod cilvēkam ne tikai visu labo, bet arī kaitīgās vielas, kas ir piesārņotā vidē.

Liepu ziedēšana pieminēta arī tautas ticējumos. Ja lietains liepzieds, būs slapjš rudens, ja sauss, tad tajā vasarā būs daudz ugunsgrēku un agra ziema. Ja laikā, kad liepas zied, bez zibeņiem pērkons rūc – būs labs rudens sēņu gads. Ja liepziedā līst – būs silts un slapjš rudens. Liepu ziedā nevar mēslus vest, jo tad tie netrūd. Ja liepas zied un ir karsts un sauss – sagaidāms karsts un pērkoņains augusts. Ja liepziedā pārsvarā austrumu vēji – tālākā vasara būs sau­sa; ja rietumu – slapja.