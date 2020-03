Liels solis Cēsīm

Simboliski. Pēc līguma parakstīšanas “RERE Būve” valdes priekšsēdētājs Valdis Koks (no kreisās) uzdāvināja Cēsu novada domes priekšsēdētājam ķiveri ar viņa vārdu un uzvārdu, lai būtu, ko likt galvā, apmeklējot objektu būvniecības laikā. Foto: Jānis Gabrāns Pēc līguma parakstīšanas “RERE Būve” valdes priekšsēdētājs Valdis Koks (no kreisās) uzdāvināja Cēsu novada domes priekšsēdētājam ķiveri ar viņa vārdu un uzvārdu, lai būtu, ko likt galvā, apmeklējot objektu būvniecības laikā.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs vakar parakstīja līgumu ar pilnsabiedrību “RERE BMV” par Nākotnes izziņas centra projektēšanu un būvniecību. Ar to noslēdzās gandrīz piecu gadu gaidīšanas posms ceļā uz šo būvi, lai sāktos nākamā fāze – reāla darbība.

Pilnsabiedrības, ko veido uzņēmumi “RERE Būve”, “RERE Meistari” un “RERE Vide”, vārdā līgumu parakstīja vadošā partnera “RERE Būve” valdes priekšsēdētājs Valdis Koks, kura dzimtā pilsēta ir Cēsis.

Pirms līguma parakstīšanas J. Rozenbergs atgādināja, kā sācies ceļš uz šo objektu, kas pazīstams arī kā Kosmosa centrs. Šis būs kā nākamais etaps zinātkāres centra “ZINOO” attīstībā, kas darbojas kopš 2011.gada.

“Esošajās telpās bija sasniegti attīstības iespēju griesti, un bija divas izvēles: vai nu ļaut tam dzīvot kamēr var, kas faktiski nozīmētu beigu sākumu; vai tomēr meklēt resursus attīstībai. Domes deputāti lēma par otro, un sākās finansējuma meklēšana.”

Tas tika meklēts gan Kos­mosa centra būvniecībai, gan saturam. Vispirms izdevās piesaistīt Norvēģu finanšu instrumenta finansējumu divu miljonu eiro apmērā, kas tiks izmantots saturam – ekspozīcijas izveidei, aprīkojumam, programmām, pētniecībai. Turpinot meklēt naudu ēkas būvniecībai, pašvaldība startēja Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu konkursā. Cēsnieku projekts tika atzīts par labāko, atvēlot tam maksimālo atbalstu – piecus miljonus eiro.

“Tagad varu atzīties, ka man lielākais satraukums bija brīdī, kad noslēdzām līgumu par Emisijas kvotu finansējuma piesaisti, jo tas nozīmēja, ka atpakaļceļa vairs nav,” atzina J. Rozenbergs. “Šis ceļš nav bijis viegls, brīžiem pat it kā grūti noticēt, ka esam tikuši līdz līguma parakstīšanai. Ir skaidrs, ka izaicinājumu būs daudz, tāpēc turam īkšķus, lai izdodas piepildīt tās gaidas, ko esam uz šo projektu likuši. Tagad iedzīvotājiem, uzņēmējiem varēsim teikt, ka Nā­kotnes izziņas centrs vairs nav pašvaldības sapnis vai vīzija, bet tam jau veidojas konkrētas aprises.”

Līgums paredz, ka viss process – projektēšana un būvniecība – jārealizē 26 mēnešos. Nākotnes izziņas centra būvniecības izmaksas atbilstoši līgumam ir vairāk nekā astoņi miljoni eiro, bet kopējās investīcijas, ieskaitot ekspozīcijas izveidi, ir 10,4 miljoni, no kuriem septiņi miljoni ir piesaistītais finansējums, pārējais – pašvaldības daļa. J. Rozenbergs kārtējo reizi atgādināja, ka piesaistīto naudu – piecus miljonus eiro no emisijas kvotām un divus miljonus eiro no Norvēģijas – pašvaldība nevarēja ieguldīt citur, piemēram, ielu atjaunošanā, kas arī pilsētai ļoti svarīgi: “Bija jāizlemj, vai nu mēs šo naudu investējam iecerētajā projektā, vai no tās atsakāmies. Arī pašvaldības līdzfinansējums nav mazs, bet, ja nebūs ambīciju, nebūs attīstības. Šis ir līdzfinansējums ar lielu pozitīvu ietekmi, esmu pārliecināts, ka centrs būs kā magnēts investīciju piesaistei, kas radīs jaunas darbavietas, dos papildu ienākumus budžetā. Domāju, pēc četriem pieciem gadiem Cīrulīši izskatīsies pavisam citādāk nekā tagad.”