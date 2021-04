Lieldienu brīvdienās vakcinēti 415 cilvēki

VAKCINĀCIJAS CENTRS DARBĪBĀ. Brīvdienās divas dienas strādāja arī Cēsu vakcinācijas centrs, kopumā pret “Covid-19” vakcinējot 415 cilvēkus. Foto: Iveta Rozentāle Brīvdienās divas dienas strādāja arī Cēsu vakcinācijas centrs, kopumā pret “Covid-19” vakcinējot 415 cilvēkus.

Lieldienu brīvdienās Latvijā, tai skaitā arī Cēsīs, tika uzsākta masu vakcinācija pret “Covid-19”. Ja daudzviet Latvijā šāda apjoma vakcinēšanas uzsākšana atklāja daudzas nepilnības, Cēsīs tā noritēja raiti un mierīgi.

Vakcināciju Cēsīs veica SIA “Vizuālā diagnostika”. Uz­ņē­muma pārstāve Katrīna Priede pastāstīja, ka bija plānots vakcinēt 400 cilvēku, bet vakcinēti 415: “To varējām, jo saņēmām nedaudz vairāk vakcīnu flakonu, nekā paredzēts. Vēl atlikušās devas tiks izvakcinētas šodien. Mēs būtu gatavi strādāt arī šodien visas dienas garumā, bet vairāk vakcīnu nevaram dabūt.”

K.Priede vērtē, ka centra testēšana izvērtusies ļoti veiksmīgi: “Mums šīs brīvdienas bija ļoti vērtīgas. Tās bija paredzētas, lai pārliecinātos, vai process, ko idejiski esam iedomājušies, var tikt realizēts dzīvē. Viss izdevās ļoti labi. Turklāt sapratām, ka iespējams strādāt vēl raitāk, vakcinēt vēl vairāk cilvēku. Tie, kuri nāca vakcinēties, telefonsarunā bija informēti, ar kādu vakcīnu tiks vakcinēti, kur viņiem jāierodas, protams, papildu medicīniska rakstura jautājumus vēl varēja uzdot mediķiem pirms vakcinācijas. Cēsīs nebija īpaši aktuāla atteikšanās no vakcinēšanās vai ārsta nosūtījumu trūkums hroniskajiem slimniekiem kā citviet. Viss notika mierīgi, cilvēki bija sagatavojušies, ļoti disciplinēti. Arī pēc vakcīnas saņemšanas nekādu sarežģījumu nebija.”

Arī “Druva”, ierodoties vakcinēšanās centrā, pārliecinājās, ka viss rit savu gaitu, brīžiem apmeklētājiem nedaudz bija jāuzgaida ārā, bet arī tur bija atzīmētas vietas, kur katram stāvēt, lai ievērotu distanci. Centrā atnācēju sagaidīja zemessargi, apvaicājās par pieraksta laiku, izmērīja temperatūru un pavadīja uz uzgaidīšanas vietu līdz brīdim, kad pēc konsultācijas pie mediķa varēja doties tālāk uz vakcinācijas vietu.

Cēsniece Sigita Klētniece, kura manavakcina.lv bija pieteikusies pirmajā nedēļā, kad to varēja izdarīt, ceturtdien, 1. aprīļa pēcpusdienā, saņēma zvanu, ka varēs vakcinēties: “Rudenī man tika uzstādīta diagnoze par astmu, tā ir hroniska saslimšana, esmu tajā grupā, kas var saņemt vakcīnu. Arī mans ģimenes ārsts vakcinē, biju arī ar viņu sazinājusies, teica, lai gaidu ziņu. Bet šajās dienās piezvanīja no vakcinācijas centra, prasīja, vai varu tikt potēties svētdien vai pirmdien, es uzreiz piekritu.” S. Klētniece vērtē, ka Cēsis ir ieguvējas, ka centrs tika atvērts dienu vēlāk nekā citviet Latvijā, līdz ar to kļūdas, kas citur tika atklātas pirmajā dienā, jau bija novērstas. Sigita gan atklāj, ka ārsta nosūtījumu viņa vairs nav varējusi dabūt, bet bija izraksts no slimnīcas. Savukārt vakcinēšanās dienā piedzīvots negaidīts brīdis: “Kad pāris minūtes pirms sava laika ierados un stādījos priekšā, sākotnēji man teica, ka sarakstā neesmu. Bet viss atrisinājās, un savu vakcīnu varēju saņemt. Pierakstīšanās laikā nepajautāju, ar kuru vakcīnu tieši tikšu potēta, bet, kā mana Rīgas ārste skaidroja, – būtībā ir vienalga, ar kuru vakcīnu vakcinēties, jo jebkura no tām ir labāka nekā saslimšana ar kovidu.” Sigitai zināmi draugi pārslimojuši šo vīrusu un pat pēc ilgāka laika saskaras ar sekām, ko slimība nesusi.

Lai gan brīvdienās vakcināciju atvēra vēl trīs prioritārajām grupām – personām, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā ar hroniski slimiem bērniem un bērniem ar zemu imunitāti; personām, kuras mājās aprūpē smagi slimas personas, kā arī cilvēkiem no sešdesmit gadu vecuma – pagaidām nav zināms, kad lielie vakcinācijas centri darbu turpinās.

SIA “Vizuālā diagnostika” pārstāve Katrīna Priede teic: “Informācija visu laiku ir mainīga. Ir zināms, ka lielāks vakcīnu pievedums Latvijā būs no 26. aprīļa, bet nav zināms, vai centriem darboties būs nepieciešams jau ātrāk. Bet esam gatavi jebkurā brīdī operatīvi reaģēt uz situāciju un, tiklīdz būs vakcīnas, ķerties pie darba.”

Iedzīvotāji, kuri ir pieteikušies vakcīnai, pakāpeniski saņem uzaicinājumus vakcinēties. Daļa vēl uz liela mēroga vakcinācijas centriem, bet visi pārējie pakāpeniski pie ģimenes ārstiem un ārst­niecības iestādēs. Veselības ministrija ir informējusi, ka visi iedzīvotāji, kuri pieteikušies vietnē manavakcina.lv vai pa tālruni 8989, bet vēl nav saņēmuši vakcīnu, tiks aicināti pie tiem vakcinācijas veicējiem, kas atrodas iedzīvotājam tuvākajā teritorijā, vai arī uz liela mēroga centriem, kad tie atsāks darbu.