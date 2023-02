Lielās Talkas maisi ir ceļā pie pašvaldībām

Aktīvi gatavojoties Lielajai Talkai, AS “Latvijas valsts meži” kā sadarbības partneris ir sagādājis talkas maisus. Jau pavisam drīz – februāra beigās un marta sākumā – SIA “DHL Logistics Latvia” un SIA “DHL Express Latvia” palīdzību tie uzsāks savu ceļu uz 42 Latvijas pašvaldībām, kuras šogad pieteikušas savu dalību Lielajā Talkā.

“Latvijas valsts meži” ir Lielās Talkas sadarbības partneris jau 16 gadus, kopš pirmās talkas, kas notika 2008. gadā. Tas, kāda situācija ar atkritumiem un piesārņojumu ir Latvijas mežos, diemžēl parāda piesārņojuma tendences kopumā. Tieši meži ir tradicionālā vieta, kur nonāk nelegālie atkritumi par kuru izvešanu neviens nevēlas maksāt. Tāpēc “Latvijas valsts meži” ik gadu atbalsta Lielo Talku gan sakopšanas darbos, gan sabiedrības izglītošanā.

Līga Abizāre, AS “Latvijas valsts meži” Vides izglītības vadītājs: “Manuprāt, Lielā Talka veic būtisku darbu, aicinot cilvēkus ne vien uz talkošanu, bet arī veicinot sabiedrības izpratni par vides problēmām un zaļo domāšanu. Meži sedz 52% mūsu valsts teritorijas un nereti kļūst par vietu, kur cilvēki un arī uzņēmumi izgāž savus atkritumus, nevēloties maksāt par to noglabāšanu vai savākšanu. AS “Latvijas valsts meži” un Lielo Talku vieno rūpes par tīru vidi, tāpēc ir tikai loģiski, ka no pirmās talkas esam darbojušies, lai kopīgiem spēkiem panāktu Lielās Talkas uzstādīto mērķi – stiprināt Latviju kā zaļāko un tīrāko valsti pasaulē!”

Arī “DHL Logistics Latvia” ir sens Lielās Talkas draugs un, pateicoties šim uzņēmumam, talkai paredzētie maisi jau 16. gadu pēc kārtas nonāks visās Latvijas pašvaldībās, kuras tālāk tos izdalīs talkot gribētājiem.

“DHL Express Latvijā ir “Lielās Talkas” atbalstītājs jau no pašiem pirmsākumiem un esam priecīgi šo sadarbību turpināt. Mūsu stratēģijas pamatā ir uz ilgtspējību vērsta uzņēmējdarbība, mēs vēlamies ilgstoši darboties veselīgā vidē un tieši tāds ir arī “Lielās talkas” mērķis – veidot veselīgu vidi Latvijā,” saka Krists Ezeriņš, DHL Express Latvia vadītājs.

“DHL mēs uzlabojam dzīves, savienojot cilvēkus, un mūsu apņemšanās vietējai sabiedrībai sniedzas daudz tālāk par loģistiku. Lielā Talka un DHL apņemšanās veidot zaļāku vidi iet roku rokā, kāpēc mēs ar prieku nodrošinām resursus un darbaspēku šim lielajam mērķim,” uzsver Thomas Hellström, DHL Logistics Latvia valdes priekšsēdētājs.

Talkai paredzētie maisi tiks nogādāti ne vien uz pašvaldībām, bet arī uz “Rimi Latvia” lielveikaliem. Tāpat kā iepriekšējos gados, tos varēs saņemt ikviens, kurš vēlas talkot individuāli, SOLO talkas formāta. Par solo maisu saņemšanas noteikumiem informācija sekos.

Aicinām visus jau sākt talkot “ar acīm”. Ja ieraugāt kādu piesārņotu vietu, atzīmējiet to Piesārņoto vietu kartē Lielās Talkas mājas lapā: https://talkas.lv/piesarnoto-vietu-karte/. Tādā veidā talkotāji zinās, kur sakopšana būtu visvairāk nepieciešama.

Tāpat ikviens ir aicināts izpaust sevi radoši, piedaloties Lielās Talkas izsludinātajā sociālo tīklu konkursā “Zaļais, kur esi!?”, izmantojot atsauces #lielatalka #zalaiskuresi.

Vairāk informācija Lielās Talkas mājas lapā www.talkas.lv, kā arī mūsu sociālajos tīklos Facebook, Instagram, Twitter un TikTok.

Tiekamies Lielajā Talkā visā Latvijā 22.aprīlī!