Lielākajā daļa valsts teritorijas apgrūtināti braukšanas apstākļi

Rīgas apkārtnē, Zemgalē, Vidzemē, vietām Kurzemē apledojums un sniegs apgrūtina

braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Sniegotos un slidenos

ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas

apstākļus ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 132 VAS Latvijas autoceļu uzturētājs

ziemas dienesta tehnikas vienības. Aicinām autobraucējus ieplānot papildus laiku

ceļā.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem:

Siguldas šoseja (A2) posmā no Vangažiem līdz Līgatnei;

Valmieras šoseja (A3) posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam;

Rīgas apvedceļš (A5) posmā no Salaspils līdz Babītei;

Daugavpils šoseja (A6) posmā no Ogres līdz Pļaviņām;

Bauskas šoseja (A7) posmā no Rīgas līdz Iecavai;

Jelgavas šoseja (A8) visa maršruta garumā;

Liepājas šoseja (A9) posmā no Rīgas līdz Anneniekiem;

Ventspils šoseja (A10) posmā no Rīgas līdz Usmai;

Kokneses šoseja (P80) visa maršruta garumā.

Apgrūtināta braukšana pa reģionālajiem autoceļiem ir Rīgas, Aizkraukles, Balvu,

Bauskas, Cēsu, Dobeles, Gulbenes, Jelgavas, Kuldīgas, Limbažu, Madonas, Ogres,

Talsu, Tukuma, Valkas, Valmieras un Ventspils apkārtnē.

Intensīvas snigšanas laikā ceļus nav iespējams uzturēt pilnīgi bez sniega, īpaši tas

attiecas uz reģionālajiem un vietējās nozīmes autoceļiem. Aicinām autovadītājus

izvēlēties laika apstākļiem un ceļa segumam atbilstošu braukšanas stilu.

Autoceļu tīrīšana un kaisīšana notiek prioritārā secībā, sākot ar valsts galvenās

nozīmes autoceļiem un autoceļiem ar lielāku satiksmes intensitāti, vēlāk

pievēršoties reģionālās un vietējās nozīmes ceļiem, atbilstoši autoceļu uzturēšanas

prasībām un specifikai.

Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem, apledojumu, sniega sanesumiem vai citiem

šķēršļiem uz valsts autoceļiem lūdzam informēt VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC)

Satiksmes informācijas centru pa bezmaksas diennakts tālruni 8000 5555, uz e-pastu:

sic@lvceli.lv vai LVC Twitter un Facebook kontos.