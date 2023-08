Lielākā saules elektrostacija Latvijā. Pagaidām lielākā

Nākotnes virzība. Klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars (no labās) ar “Swedbank” Uzņēmumu pārvaldes vadītāju Jevgeniju Ivanovu “Brenguļu SES” atklāšanas pasākumā pārrunā zaļās enerģijas ietekmi uz tautsaimniecību. Foto: Jānis Gabrāns Klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars (no labās) ar “Swedbank” Uzņēmumu pārvaldes vadītāju Jevgeniju Ivanovu “Brenguļu SES” atklāšanas pasākumā pārrunā zaļās enerģijas ietekmi uz tautsaimniecību.

Valmieras novada Brenguļos, investējot sešus miljonus eiro Latvijas kapitāla, uzbūvēta līdz šim lielākā saules elektrostacija (SES) valstī. Projektu īstenoja Latvijas investīciju uzņēmums “Merito Partners” kopā ar atjaunīgās enerģijas projektu attīstītāju “Saules Energy”.

Atklāšanas pasākums notika dažas dienas pēc dabas stihijas Latvijā, kad lielgraudu krusa Zemgalē nodarīja lielus postījumus, daudzviet sabojājot arī mājsaimniecību un uzņēmēju uzstādītos saules paneļus. Kā atzina “Brenguļu SES” projekta īstenotāji, ja šāda stihija būtu gājusi pāri šai vietai, atklāšanas pasākums, visdrīzāk, būtu pārcelts, jo saules paneļi ir jutīgi pret krusas triecieniem.

Klāt bija arī Klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Ču­dars, kurš uzsvēra, ka valstij ir skaidri mērķi enerģētikā, kas saistīti tieši ar atjaunīgās enerģijas jaudas apjoma pieaugumu: “Esam vienas ļoti lielas un nozīmīgas ekonomikas nozares transformācijas vidū, arvien vairāk redzam saules paneļus, vēja turbīnas, un tas saistīts ar nepieciešamību nodrošināt Latvijā pietiekami lētu elektroenerģiju tautsaimniecības attīstībai un mājsaimniecībām.

Zinām, ka Latvijā ir 20 procentu iztrūkums elektroenerģijas ražošanā, bet zinām, kā to aizpildīt. Šis saules parks ir pierādījums, ka process sekmīgi virzās uz priekšu.”

Artūrs Plūme, “Saules Energy” valdes priekšsēdētājs, informēja, ka šis ir otrais no kopumā Latvijā ieplānotajiem astoņiem saules parkiem, ko īsteno “Merito” un “”Saules Energy”. Pirms piecām nedēļām Zilupē tika atklāts pirmais.

“Brenguļu SES” teritorijā 8,9 hektāru platībā izvietoti vairāk nekā 10 700 saules paneļu. Jaunā elektrostacija gadā saražos vairāk nekā 7 500 000kWh elektrības, kas atbilst 3800 mājsaimniecību vidējam elektrības patēriņam gadā.

“Veidojot šo un nākamos projektus, domājam, lai šie parki maksimāli labi iekļautos vidē. Gribu uzsvērt divas lietas, kas aizgūtas no Rietumeiropas labākās pieredzes. Teritorijas žogs pacelts no zemes, atstājot brīvu joslu, lai mazākie dzīvnieki var netraucēti pārvietoties. Otrs, teritorijā īpaši veidots laukakmeņu krāvums, kur kukaiņi, abinieki, citi mazi dzīvnieki var veidot savas mājvietas,” stāstīja A. Plūme.

“Merito Partners” pārstāvis Jānis Pizičs partneriem pastāstīja, ka aptuveni 60 investori uzticējuši naudu saules staciju būvniecībai Latvijā: “Divas jau atklātas, plānos vēl sešas, un gandrīz par katru nākamo varēsim atkal teikt – šī ir lielākā saules elektrostacija valstī. Lielākā no mūsu projektiem būs stacija Cēsīs, ko atklāsim nākamajā gadā pavasarī, tās jauda- 19 megavati.”

Iecerētā stacija tiks izbūvēta uz Cēsu pilsētas un Priekuļu pagasta robežas aptuveni 19 hektāru platībā. Jau šajā rudenī ieplānots veikt zemes darbus, lai nākamā gada martā uzstādītu saules paneļus.

“Druva” jautāja Klimata un enerģētikas ministram Raimon­dam Čudaram, kā nākas, ka tiek runāts par to, ka atjaunīgā enerģija samazinās tarifus, bet cilvēkiem nākas maksāt arvien vairāk.

Ministrs skaidroja, ka, skatoties biržas “Nord pool” tarifus, redzams, ka pērn maksa bija 240 eiro par megavatstundu, šobrīd – apmēram 60: “Piekrītu, ka rodas jautājums, kā tas atainojies mājsaimniecību maciņos. Jāatzīst, ka kritumu neizjūtam tik pietiekami, kā vajadzētu. Protams, ir nobīde starp biržas cenu un cenu, ko piedāvā elektroenerģijas tirgotāji, tomēr ilgtermiņā samazinājums parādās.

Esam ieinteresēti elektro­enerģijas piegādes stabilitātē un cenā, bet jāsaprot, ka pamatā ir tirgus ekonomika, biržas mehānismi. Daudzi tos kritizē, bet tie nodrošina nepārtrauktu elektroenerģijas pieejamību. Te gribu uzsvērt, ka Latvija pēc Starp­tautiskās enerģētikas organizācijas reitinga, runājot par enerģētisko stabilitāti un drošību, šobrīd atrodas piektajā vietā pasaulē.”

Sabiedrība pārdzīvoja OIK laikus, vai nepienāks brīdis, kad sau­les parku turētāji sapratīs, ka peļņa nenāk, kā plānots, un gribēs kādu OIK līdzinieku?

Ministrs norādīja, ka netiek piemēroti atbalsta mehānismi enerģētikā: “Jā, Latvija piedzīvoja “OIK”, kas sākumā bija balstīts uz labām idejām, taču izvērtās virknē bezprecedenta krāpšanas gadījumu, kas sistēmu degradēja. Tāpēc, ja tiek domāts par stimulējošiem atbalsta mehānismiem enerģētikā, tie vispirms septiņas reizes rūpīgi jāizvērtē.”

Pasākuma apmeklētāji vēlējās no speciālistiem zināt arī dažādas tehniskās nianses par saules parkiem, un saņēma arī izsmeļošas atbildes. Arī to, ka vismazāk stacija saražo decembrī, kad saule viszemāk, tad mēnesī saražo tik, cik aprīlī vienā dienā. Ražo arī laikā, kad laiks apmācies, bet tie ir tikai 30 procenti no jaudas, ja ir biezi negaisa mākoņi, efektivitāte vēl mazāka.

“Merito” astoņu jaunu SES izveidē Latvijas reģionos kopumā ieguldīs 50 miljonus eiro. Plānots, ka gadā tās ražos vismaz 70 000 MWh elektrības, ar zaļo enerģiju apgādājot vairāk nekā 35 000 mājsaimniecību visā Latvijā.