Lielajās šūpolēs lai saulīte šūpojas

Līga Hofmane kopā meitu Elzu, ciemojoties pie mammas un vecmammas Daigas Hofmanes vēl pirms mēneša, labprāt pastaigās aizgāja līdz šūpolēm Rozulas centrā.

Lieldienu svinēšana Rozulā šoreiz nenotiks. Gadiem tā bija rozuliešu lielākā kopā sanākšana.

Lai arī svinēšana nenotiks, Lieldienās rozulieši ar gandarījumu ies garām šūpolēm un atcerēsies, kā vasarā visi kopā strādāja, lai tās uzceltu, labiekārtotu apkārtni. “Gribas jau izmēģināt jaunās šūpoles, bet drošība ir drošība,” saka rozuliete Daiga Hofmane un ir gandarīta, ka Rozulas centrā atkal ir šūpoles.

“Pagājušajās Lieldienās vecās šūpoles salūza, labi, ka viss beidzās labi. Tās nokalpoja vairākus desmitus gadu, tika vien pieremontētas. Tad arī sapratām, ka pašiem jāuzceļ jaunas,” saka neformālās grupas “Rozbeķu aktīvisti” dalībniece Daiga Hofmane. Kādas tās izskatīsies, bija skaidrs. Daiga iesniedza projektu pašvaldības konkursam “Sabiedrība ar dvēseli”. Tika saņemts 500 eiro finansējums.

Rozulieši tādi ir – ja ko dara, tad, kurš vien var, metas pulkā, lai palīdzētu. Uzņēmējs Raivis Čačs ne tikai sagādāja metāla konstrukcijas, viņš ierosināja, ka šūpolēs jābūt novada ģerbonim. Pats to arī izkala. “Par to bijām ļoti priecīgi. Rozulā metālā ir novada ģerbonis, lai kādas būs pārmaiņas,” teic D.Hofmane. Jānis Bērziņš palīdzēja ar kokmateriāliem un tehniku, Nauris Dupužs ziedoja un atveda grants kravu apkārtnes labiekārtošanai. “Talkas dienā mēs neiztiktu bez Guntara Gūtmaņa, Aivara Lapsas un visiem citiem talciniekiem, jo katrs strādāja, lai mums būtu šūpoles. Protams, Mudītes Rutkas vārītā zupa nodrošināja, ka visiem enerģijas pietika,” saka Daiga un uzsver, ka ar pašvaldības finansējumu pietika vien metāla konstrukciju iegādei un to pulverkrāsošanai. Pārējo nepieciešamo naudu pagasta ļaudis ziedoja, darbu darīja talkā. “Šūpoles patiesi ir tāds īsts rozuliešu projekts. Īstenots par prieku bērniem un mazbērniem,” gandarīta uzsver D.Hofmane.

Šūpoles Rozulas centrā novērtējuši arī citi. “Sabiedrība ar dvēseli” konkursā Vidzemē rozuliešu paveiktais tika novērtēts kā trešais labākais, bet Latvijā starp 426 projektiem ieguva 15.vietu.

Latvijā šopavasar izpaliks Lieldienu lustes, tāpat lielā šūpošanās, olu ripināšana un kaujas kopīgos pasākumos, Lieldienu zaķu izdarības un daudz kā cita. Bet droši vien katrs kārtīgi izšūpoties varēs vasarā, kad, cerams, negantais koronavīruss būs ierobežots. Šūpoties taču visiem patīk ne tikai Lieldienās.

FOTO: Marta Martinsone – Kaša