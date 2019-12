Lielais un mazais čiekurs

Nopelni un potenciāls. Tēvs un dēls Egons un Atis Garklāvi ar saņemto lielo un mazo meža nozares apbalvojumu Cēsīs iekārtotajā koka skrejriteņu “leg&go” ražotnē. Foto: Marta Martinsone-Kaša Tēvs un dēls Egons un Atis Garklāvi ar saņemto lielo un mazo meža nozares apbalvojumu Cēsīs iekārtotajā koka skrejriteņu “leg&go” ražotnē.

Divas gadskārtējās meža nozares balvas “Zelta čiekurs” ne tikai atceļojušas uz vēsturisko Cēsu rajonu, bet var pat teikt – uz vienu ģimeni. Simboliski lielu un mazu Zelta čiekuru statueti saņēma tēvs un dēls Garklāvi, par kuruidejām, drosmi mēģināt, entuziasmu un sasniegumiem jau vairākkārt esam rakstījuši.

Lielais un visai smagais čiekura atveids “Par mūža ieguldījumu” dāvāts Egonam Garklā­vam no Amatas novada. Pēc Meža dienu komitejas akcentētā, šis pieredzējušais inženieris “Latvijas kokam devis atpazīstamību pasaulē un pavisam citu vērtību, radot vienu no mūsdienīgākajām un inovatīvajām guļbūvju ražotnēm (Dores fabrika Ieri­ķos)”. Savu­kārt mazais, bet pārnestā nozīmē pasaulei vēl daudz sološais čiekuriņš par inovatīvu uzņēmējdarbību piešķirts pirms pieciem gadiem dibinātajam, bet nu jau pusotru gadu kā Cēsīs bāzētajam uzņēmumam “Shaman Inventions”. Nenolie­dzami, arī “Shaman Inven­tions” debijas produkts – viegli transformējamais koka līdzsvara ritenis-velosipēds “leg&go” – ir tēva dizainera un vizionāra gara auglis, taču uzņēmuma sirds ir viņa dēls Atis Garklāvs, un tā tehniski radošā komanda jau krietni paplašinājusies, visiem nodrošinot savu artavu straujajā biznesa veiksmes stāstā.

“Druvai” apciemojot “leg& go” ne tik sen iekārtoto ražotni pie dzelzceļa stacijas, tur vērojama mierīga darba duna – bez milzīga saspringuma un steigas, bet viscaur akurāti izvietotas, tiek apstrādātas vai žūst kādas koka velosipēda vai šūpuļziloņa detaļas. Aiz stikla sienas norobežotajā miniatūrajā birojā uz plaukta stāv abas zelta statuetes.

Lai arī Garklāvi, šķiet, jau pieraduši saņemt kādu augstu novērtējumu un balvas, tomēr meža nozares atzinībai ir citāds svars. Atis atzīst, ka, ja pats izvirzīšanas fakts nominācijai pirmajā mirklī nepaspēja viņā ievirmot aizkustinājumu, tad ceremonijas laikā gan modušās īpašākas jūtas. Savukārt tēvs Egons ar smaidu dalās vērojumos, ka tas ir mūsu latviskajai mentalitātei un raksturam atbilstošs ceļš – lai saņemtu atzinību Latvijā, vispirms sevi jāpierāda starptautiski. Pieredzē­jušais kokmateriālu, būvniecības un dizaina speciālists gan neslēpj mulsumu – kā īsti justies, ja pasniegta balva “Par mūža ieguldījumu”? Mūžīgi aktīvajam un ideju bagātajam vīram ir darbi, kas vienkārši jādara jau līdzšinējā ritmā, bet līdztekus jauniem produktiem Garklāvs seniors lolo lielāku sirds projektu – atjaunot dzimtas mājas Ieriķos pie Melturiem. Doma par to nedodot mieru jau gadiem, bet nopietnāk darbam pieķēries pēdējos divus gadus. Cerībā no šīs vietas radīt unikālu muzejisku objektu, Garklāvs sola par to jau vairāk stāstīt nedaudz vēlāk.

Atis Garklāvs, vaicāts par “Shaman Inventions” tālākajiem plāniem, ieceres rezumē tā: “Vēlamies palikt tajā pašā nišā, kas ir produkti bērnu attīstības veicināšanai.” Lielāki jauninājumi ar laiku varētu būt gaidāmi sais­tībā ar bērnu istabas iekārtojumu un teju vai utopisku mērķi jauno ģimeņu ausīs – “palīdzēt iemācīties bērnam pašam organizēt savas lietas”. Arī pašreizējiem produktiem būs gaidāmi daži nozīmīgi papildinājumi, kas gan pagaidām ir vien idejas stadijā.

“Zelta čiekurs” tika pasniegts trešdien Rīgā, kultūras centrā “Ziemeļblāzma”. To par mūža ieguldījumu saņēma vēl četri izcili nozares pārstāvji, savukārt galveno balvu par inovatīvu uzņēmējdarbību saņēma Kurzemes uzņēmums – SIA “Venta-1”. Vēl nozares augstākās atzinības apliecinājumi tika pasniegti nominācijās “Par ilgtspējīgu saimniekošanu” un “Par ieguldījumu sabiedrības izglītošanā”. Balva “Zelta čiekurs” sevī iemieso vienkāršību, atvērtību un Latvijas meža skaistumu, tādēļ arī šāds simbols izvēlēts kā gadskārtēja augstākā atzinība par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu visas nozares labā.