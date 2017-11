Lielais un mazais basketbols

Basketbola sezona rit pilnā sparā, citos čempionātos jau aizvadītas pirmā apļa spēles, citi tikko sākušies, daži vēl gaida startu.

LBL3 čempionātā komanda “Dārznieks/ Cēsu Sporta skola” savā apakšgrupā jau aizvadījusi pirmā apļa spēles un iesākusi otro apli. Pēc zaudējuma pašā pirmajā sezonas spēlē turpmāk cēsnieki svinējuši tikai uzvaras. Divās pēdējās spēlēs ar 77:73 pieveikta komanda “SK Rūjiena” un ar 83:62 Siguldas Sporta skolas basketbolisti. Pēc piecām aizvadītām spēlēm “Dārznieks/ Cēsu Sporta skola” ieņem otro vietu aiz Iecavas komandas “BK Dartija”, kas ir vienīgā komanda, ko cēsniekiem šogad vēl nav izdevies uzvarēt. Nākamā spēle 17.novembrī cēsniekiem tieši pret šo komandu.

Atgādināšu, ka LBL3 čempi­onātā 18 komandas sadalītas trijās apakšgrupās, kur aizvadīs divus apļus, pēc tam trīs labākās katras grupas komandas kvalificēsies turnīram par 1.- 9.vietu, ņemot līdzi savstarpējos spēļu rezultātus. Grupu 4. – 6.vietu ieguvēji spēlēs par 10. – 18.vietu.

Pamatīgas izmaiņas šogad piedzīvojis Cēsu novada čempionāts, tas vairs nenotiks ierastajā formātā, tapusi Vidzemes basketbola līga, kurā spēlēs 18 komandas no Cēsīm, Smiltenes un pat Igaunijas. No Cēsīm startēs piecas komandas: “Apse”, “Mednieku klubs/ BKC”, “Rakši”, “Lauki” un “Sporta skola”, tad vēl komandas no Smiltenes, Alūksnes, Gulbenes un trīs Igaunijas vienības.

Kādreizējais Cēsu čempionāta rīkotājs Mihails Mihailovs stāsta, ka komandas atzinušas – nedaudz apnicis spēlēt pret komandām, kas labi zināmas, jo gadu no gada nemainās: “Pieļauju, ka šāds formāts tiešām būs interesantāks, jo sola vairāk spēļu un galvenokārt ar nezināmām komandām.”

Komandas sadalītas trijās apakšgrupās, tās izspēlēs viena apļa turnīru. Tad katras grupas divas labākās cīnīsies par pirmajām sešām vietām, 3.-4.vietas ieguvējas sadalīs vietas no 7.līdz 12., bet pārējās no 13. līdz 18. Pēc tam pirmās sešas un divas labākās no otrās grupas aizvadīs izslēgšanas spēles par medaļām.

Spēles notiks Smiltenē, Cēsīs, Valkā. Aizvadītās nedēļas nogalē Smiltenē aizvadītas pirmās, tajās šādi rezultāti: “Lauki” pārspēja komandu “Grotes” (Smiltene), 88:47. Uzvarētāju rindās rezultatīvākie: R. Eglītis – 29 punkti, J. Rūsa – 26.

Divas uzvaras izcīnīja “Apse”, pieveicot Igaunijas komandu “Valgamaa Kutseoppekeskus” 100:65 (rezultatīvākie M. Vīņauds – 34, A. Līmanis – 19), kā arī uzvarot “BK Smiltene +35” ar rezultātu 77:59 (M. Vīņauds – 31, R. Mihailovs – 13).

“Mednieku klubs/ BKC” sagrāva “Smiltene BJSS U-16” ar rezultātu 136:15 (A. Ozols – 27, K. Lapsa – 25, V. Smiltens – 22).

Vienīgo zaudējumu piedzīvoja “Rakši” pret “Grundzāli” 64:68. Visu laiku esot iedzinējos, “Rakšu” basketbolisti pēdējā ceturtdaļā spēja pat izvirzīties vadībā, tomēr noturēt pārsvaru neizdevās, spēles izskaņā piedzīvots zaudējums. Komandā rezultatīvākie: M. Ošenieks – 19, K. Struka – 15 punkti.

M. Mihailovs stāsta, ka netiks pazaudēta Cēsu rajona ceļojošā kausa izcīņas tradīcija un Cēsu puses komandas vienā nedēļas nogalē izspēlēs šo turnīru.

Un vēl jāpiemin Latvijas NBA Junioru līga, jo šī gada turnīrā piedalīsies arī viena mūsu komanda – Cēsu Pilsētas vidusskolas basketbolisti. Aizvadītajā nedēļā notika čempionāta drafta ceremonija, kurā 30 vispārizglītojošo skolu komandām tika pielozēts NBA klubs, kuru tā pārstāvēs. Protams, vislielākā interese bija par to, kuram tiks Kristapa Porziņģa Ņujorkas “Knicks” un Dāvja Bertāna Sanantonio “Spurs”. Mūsējiem nepaveicās, un ar “Knics” formām spēlēs Maltas vidusskolas komanda, bet ar “Spurs” – Ventspils Centra sākumskola.

Cēsu Pilsētas vidusskolas komanda spēlēs “Charlotte Hornets” formās, un pirmajā posmā Vidzemes grupā viņi spēlēs kopā ar Mazsalacas vidusskolu (spēlēs “Orlando Magic” formās), Valmieras sākumskolu (“Miami Heat”), Alūksnes Pilsētas sākumskolu (“Atlanta Hawks”) un Limba­žu 3.vidusskolu (“Washington Wizards”).