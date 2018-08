Liela brēka, maza vilna

Foto: Indars Krieviņš

Tā var teikt, ja paskatās uz mazā fledermauša kažociņu. Kādā pēcpusdienā bariņš garāmgājēju pie frizētavas Uzvaras bulvārī piesaistīja aizvien citu cēsnieku uzmanību. Uz palodzes atpūtās sikspārnis. Mazais lidonis acīmredzot pēc nakts medībām bija tā piekusis, ka nolaidies un saldi iesnaudies, nelikdamies ne zinis par apkārtējo dienas kņadu un automašīnu troksni.

Sarāvies mazā kamoliņā, spārniņus piekļāvis, tas sapņoja savu fledermauša sapni, kamēr garāmgājēji ņēmās ar saviem viedtālruņiem fiksēt un fotografēt sikspārnīša mazo augumiņu. Kā nu kurš centās to bildi dabūt, līdz kamēr kāda kundze, aizmirsusi, ka viņai rokās puķu pušķis, pēc labākā kadra pielīdusi pavisam tuvu, lidonītim piebikstīja. Iztraucēts un apjucis, mefistofelītis noplivinājās uz palodzes un tad…švirkt!- pacēlās gaisā. Apmeta pāris loku un nolaidās uz tās pašas mājas sienas, vien divus stāvus augstāk. Prom no paparaci. Savu tiesu no citiem dabūja arī kundze ar puķēm rokās, ka izbaidījusi jauko sikspārnīti.

Saldā miegā, kājām gaisā guli, fledermausi!