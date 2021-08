Līdz Kārļiem ar tīru mašīnu

Nemaz nebaidās. Bebene (Sanita Bērziņa) un Pindacīša (Lilita Ventere) no ļaunā atbrīvo SIA “Valkas ceļi” līdzīpašnieku Renāru Avotiņu (no kreisās) un Cēsu novada domes priekšsēdētāju Jāni Rozenbergu, lai piepildās turpmākie sapņi par labiem ceļiem. Foto: Sarmīte Feldmane Bebene (Sanita Bērziņa) un Pindacīša (Lilita Ventere) no ļaunā atbrīvo SIA “Valkas ceļi” līdzīpašnieku Renāru Avotiņu (no kreisās) un Cēsu novada domes priekšsēdētāju Jāni Rozenbergu, lai piepildās turpmākie sapņi par labiem ceļiem.

Drabešu pagasta Kārļu iedzīvotājiem tā bija gadiem gaidīta diena, kurai gatavojās kā svētkiem.

SIA “Valkas ceļi” pabeidza ceļa Mūrnieki – Līgatne – Augšlīgatne posma no Mūrnie­kiem līdz Kārļiem atjaunošanu. Tam veikta divkārtu virsmas apstrāde.

“Uzklāts cietais segums, putekļu nebūs, visi varēs droši braukt. Ūdens atvade sakārtota: grāvji izrakti, caurtekas izbūvētas teju ik pa divsimt metriem,” stāsta SIA “Valkas ceļi” valdes loceklis, līdzīpašnieks Renārs Avotiņš, bet pašizgāzēja vadītājs Aldis Pavārs atzīst, ka lietus nedaudz sarežģīja darbu. “Taču galā tikām, strādājām arī brīvdienās, lai iekļautos termiņos,” atklāj A.Pa­vārs.

Karlēnieši uzsver – 3,3 kilometrus tagad var braukt kā pilsētnieki, bez putekļiem. Valsts ceļa posma sakārtošana izmaksāja 376 tūkstošus eiro valsts naudas.

Taču sapnis, ka reiz nebūs jādzīvo putekļos un jābrauc pa bedrainu ceļu, ilga daudzus gadus. Ik pa laikam kāds par to ierunājās, bet nekas nemainījās. Pirms gadiem pieciem Elīna Āboliņa no “Birzgaļiem” sāka vākt apkārtējo parakstus, lai kopīgo problēmu aktualizētu pašvaldībā, Satiksmes ministrijā. “Audzināju bērnus, bet pie mājas nebija vietas, kur nolikt bērna ratiņus, viss baltos putekļos. Parunājos ar kaimiņiem, bijām vienisprātis, ka pašiem kaut kas jādara. No ministrijas saņēmām atbildi, no kuras varēja saprast, ka pārredzamā nākotnē nekas nemainīsies,” atceras Elīna un uzsver, kad izskanēja ziņa, ka ceļam uz Kārļiem veiks divkārtu virsmas apstrādi, neticējuši. Kad jau ieradās ceļinieki un sākās darbi, radās pārliecība, ka tomēr kaut kas mainīsies.

“Bija iedzīvotāju vēstule, rakstīja arī pašvaldība. Kad bija jānosaka prioritārie ceļi, domē nolēmām, ka labāk sakārtot vairākus mazākus ceļus, nevis ķerties klāt kam lielam, kur vajadzīgi miljoni. Kārļu iedzīvotāji novērtē, viņi ir priecīgi un priekā dalās ar citiem,” pastāsta tagad jau Amatas apvienības pārvaldes vadītāja Elita Eglīte.

Kārļamuižas viesnīcas saimnieki Baiba un Jānis Stepiņi atzīst, ka jūtas, kā saņēmuši brīnišķīgu dāvanu uz viesnīcas 15.jubileju, kas aprit šogad. “Ne reizi vien viesi teikuši, ka viss lieliski, bet tas ceļš… Pēc koncertiem Cēsīs pilsētnieki labprāt izvēlas lauku viesnīcu, bet pa tādu ceļu nebrauc, mašīna pēc tam jāmazgā, ja vēl, braucot pa bedrēm, negadās kāda ķibele,” vērtē Baiba, bet Jānis uzsver, ka brīvdienās mašīnu plūsma ir liela, tūristi brauc uz Zvārtes iezi, Ainavu krauju, Līgatni. Apmeklēta ir Amatas taka. “Šis ceļš ir nozīmīgs tūrisma, biznesa un saimnieciskās darbības attīstībai. Kārļi kļuvuši vēl pievilcīgāki dzīvošanai,” saka Jānis Stepiņš un uzsver, ka atjaunotais ceļš ir vietējās sabiedrības nopelns.

Kārļos svētku reizē bija arī Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, kurš atgādināja, ka katrs kilometrs laba ceļa dos attīstību kādai vietai. Savukārt E.Eglīte novada vadītājam novēlēja, lai turpmāk katru piektdienu novadā varētu atklāt kāda sakārtota ceļa posmu. Tā būtu jauka tradīcija, ko iedzīvotāji noteikti atbalstītu.

Amatas apvienības pagastos pamazām veidojas tradīcija – atjaunoto ceļu atklāšanā ir klāt ne tikai apkārtējie iedzīvotāji, bet arī Bebene (Sanita Krūmiņa) un Pindacīša (Lilita Ventere) no “Skroderdienām Silmačos”. Viņas šajā reizē atgādināja, kā šoferiem reaģēt, ja ceļam pārskrien vāvere, kaķis vai stirna, kā arī vērsa uzmanību latviešu sakāmvārdam: “Ja iet pa jauna ceļa kreiso malu, tad spoki rādās.” “Veci ļaudis satiksmes noteikumus nezināja, vispār jau – gods iet pa ceļa vidu, ne malu,” viedus vārdus sacīja Bebene.

Lustīgās sievas no visa ļaunā arī atbūra gan Jāni Rozenbergu, gan Renāru Avotiņu.

Kamēr ceļu krustojumā tika svinēts priecīgais notikums, ne viena vien mašīna bija spiesta piebremzēt un pagaidīt. “Vietējiem sākumā problēmas radīs satiksmes organizācijas izmaiņas. Pierasts, ka Kārļos krustojas vienādas nozīmes ceļi, nu vairs tā nav. Svešinieki vadās pēc ceļa zīmēm, bet vietējiem būs jāpierod,” atgādināja R.Avotiņš. Vien retais bija ievērojis, ka Kārļos tagad ir arī galvenais ceļš. Kāds gan bilda, ka vajadzēja saglabāt, kā bija, ārzemnieki tādu brīnumu kā vienādas nozīmes krustojums nemaz nepazina un brīnījās.

Pēc svinīgajām runām visus pie sevis aicināja Kārļamuižas saimnieki. Kaimiņi pateicās Elīnai par uzņēmību, ceļiniekiem par darbu un pašvaldībai par atbalstu. Elīna Āboliņa kopā ar meitām visiem veltīja dziesmu. Kaimiņi dalījās priekā – sapnis, ka reiz uz Kārļiem vedīs ceļš, kas neputēs un nebūs bedrēs, ir piepildījies.

Ervins Birzietis dzīvo četrus kilometrus aiz Kārļiem uz Līgatnes pusi. “Tas vien jau, ka cilvēki kaut ko dara, ir labi. Kārļos ir daudz saglabāta vecā, svarīgi, lai jaunais un vecais te sadzīvo. Kur ir ceļi, tur veidojas dzīve. Mantinieki atgriežas – mazbērni, mazmazbērni. Rīdzinieki pārcēlušies uz Kārļiem un sākuši saimniekot. Te ceļ jaunas mājas, remontē senču mājas. Tie nekur neaizbrauks. Kārļos ir ļoti labas kaimiņu attiecības, cits citam labprāt izpalīdz,” “Druvai” pastāsta E.Birzietis, kurš pirms sešiem gadiem atgriezies dzimtas mājās.

E.Eglīte uzsver, ka pēdējā saimnieciskajā gadā Amatas apvienības teritorijā gan valsts, gan pašvaldības ceļu sakārtošanā ieguldīti ap 200 miljoni eiro. “Pieejamo “Covid – 19” atbalsta finansējumu pašvaldība iegulda tikai pagastu ceļu un ielu atjaunošanā,” uzsver E.Eglīte.