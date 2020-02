“Lekrings” turpina pārliecinoši

Latvijas florbola virslīgas regulārajā čempionātā komandām atlicis aizvadīt pa trim spēlēm, itin pārliecinošā vadībā atrodas “Cēsu “Lekrings”.

Aizvadītajā kārtā cēsnieki savās mājās uzņēma Liepājas “Kurši/ Ekovalis” komandu. Otrās trešdaļas sākumā mājinieki bija panākuši jau 4:0 savā labā. Līdz trešās trešdaļas vidum liepājniekiem izdevās divus vārtus atgūt, taču neko vairāk iespēt neizdevās. Līdz mača beigām Cēsu komanda guva vēl trīs vārtus, spēli noslēdzot 7:2 savā labā. Pa diviem vārtiem guva Jorens Malkavs un Artūrs Ozols, pa vienam – Emīls Dzalbs, Krišs Treimanis un Kevins Šmits.

Aizvadītajās 19 spēlēs “Lekrings” izcīnījis 15 uzvaras un ar 46 punktiem ir turnīra tabulas līderis. Otrajā vietā esošā “Latvijas Hipotēka/ Oxdog Ulbroka” atpaliek par septiņiem punktiem. Vienu punktu no viņiem atpaliek “SK “Pārgauja”, kas nedēļas nogalē aizvadīja divas spēles.

Vispirms savā laukumā viņi tikās ar “Latvijas Hipotēka/ Oxdog Ulbroka”, un visi laiku viesi bija iedzinējos. Pēc pirmās trešdaļas 3:2 “SK Pārgauja” labā, pēc otrās – 6:4. Pēdējā perioda astotajā minūtē viņi panāca jau 8:4, un vairs uzvaru no rokām neizlaida. Spēle noslēdzās 9:6 Stalbes komandas labā, un no tā ieguvēji bija gan viņi, gan arī Cēsu komanda, jo Ulbrokas florbolisti nespēja pietuvoties līderiem.

“SK Pārgauja” labā četrus vārtus guva Olafs Zvīnis, trīs – Lauris Ābols, divus – Artūrs Jurševskis.

Nākamajā dienā “SK Pārgauja” tikās ar desmitajā vietā esošo “Ķekavu”, kam uzvara bija ļoti svarīga, lai kaut teorētiski saglabātu cerības uz izslēgšanas spēlēm. Pēdējās trešdaļas sākumā viņi panāca 3:1 savā labā, taču Stalbes florbolisti spēja rezultātu izlīdzināt 3:3. Vārtus guva A. Jurševskis, Gvido Lauga un Miķelis Roops.

Papildlaikā uzvarētājs netika noskaidrots, un viss izšķīrās pēcspēles metienos. Savas iespējas realizēja “SK Pārgauja” spēlētāji Jēkabs Berkolts un O. Zvīnis, taču ‘Ķekavas” spēlētājiem tā arī neizdevās pārspēt Stalbes vārtsargu Arvi Kalniņu, un “Pārgaujai” – svarīgi divi punkti.

Pirms pēdējām trim kārtām situācija turnīra tabulā joprojām neskaidra, neviena komanda nav droša par savu tagadējo vietu, jo katra uzvara, katrs zaudējums var mainīt vietu sadalījumu.

Kā jau minēts, “SK Pārgauja” atrodas trešajā vietā ar 38 punktiem, bet tikai par punktu atpaliek čempionvienība “Lielvārde/ FatPipe”. Tieši šīs abas komandas tiksies nākamajā kārtā. Var pat teikt, tā būs šī kārtas centrālā spēle, jo uzvarētājs vēl vairāk var nostiprināties labāko trijniekā.

Piektajā vietā ar 33 punktiem ir “Talsu NSS/ Krauzers”, par punktu mazāk “Rubenei”, kas nākamajā kārtā tiksies ar “Lekrings” komandu. Septītie “Kurši/Ekovalis”, kam arī 32 punkti, bet pagaidām astotajā vietā līgas debitanti “Irlava/ Avant” ar 31 punktu. Iespēju tikt labāko astotniekā saglabā arī “FBK Valmiera”, kam 28 punkti.