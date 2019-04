“Lekrings” atgriežas ar bronzas medaļām

Atkal medaļās. Pēc divu gadu pārtraukuma, Cēsu “Lekrings” atkal atgriezās medaļnieku vidū, šoreiz izcīnot bronzas godalgas. Foto: floorball.lv Pēc divu gadu pārtraukuma, Cēsu “Lekrings” atkal atgriezās medaļnieku vidū, šoreiz izcīnot bronzas godalgas.

Pēc diviem tukšajiem gadiem Cēsu florbola klubs ”Lekrings” Latvijas virslīgas čempionātā atkal atgriezies medaļnieku vidū.

Lai arī katras komandas mērķis ir spēlēt finālā par visaugstākā kaluma godalgām, šoreiz cēsniekiem mazais fināls jeb cīņa par bronzas godalgām pret “Talsu NSS/ Krauzers”. Ja Cēsu komandas kontā ir daudz godalgu, to­starp septiņi čempionu tituli, talsiniekiem šī bija pirmā iespēja tikt pie medaļām, tāpēc cīņa solījās būt spraiga.

“Lekrings” 2015./ 2016.gada sezonā izcīnīja bronzu, tad divus gadus neizdevās tikt pāri izslēgšanas spēļu pirmajai kārtai. Šīs sezonas sākums nebija pārāk sekmīgs, komanda izslēgšanas spēlēs balansēja uz būt vai nebūt robežas, taču otrajā aplī uzvara sekoja uzvarai, rezultātā regulāro čempionātu noslēdzot trešajā vietā. Izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā ar 4:1 tika pieveikta komanda “Kurši/ Ekovalis”, bet pusfinālā tikai septītajā spēlē nācās atzīt Lielvārdes komandas pārākumu, kas nozīmēja, ka šoreiz cīņa būs tikai par bronzu.

Spēli apņēmīgāk sāka Cēsu komanda, rezultātu atklāja Pēteris Trekše, pēc četrām minūtēm 2:0 panāca Jānis Melderis. Talsu komanda vienus vārtus atspēlēja, pirmā trešdaļa noslēdzās 2:1 Cēsu komandas labā. Otrās trešdaļas pirmajā minūtē abas komandas apmainījās ar vārtu guvumu (Cēsu komandas labā atzīmējās Kevins Šmits), un 3:2 saglabājās līdz trešdaļas beigām. Trešajā periodā “Lekrings” vispirms guva divus vārdus (K. Šmits, Jorens Malkavs), panākot 5:2, tomēr Talsu komanda nepadevās, un nepilnas piecas minūtes pirms pamatlaika beigām rezultāta starpība atkal minimāla, 5:4 cēsnieku labā. Talsu komanda centās glābt spēli, pēdējās divarpus minūtes mainot vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, taču cēsnieki neļāva panākt cerēto. Punktu septiņas sekundes pirms mača beigām pielika K. Šmits, raidot bumbiņu tukšos vārtos. Komanda un līdzjutēji varēja gavilēt, “Lekrings” sezonu noslēdza trešajā vietā, izcīnot bronzas godalgas.

Spēles labākā spēlētāja balvu saņēma Kevins Šmits, kura kontā trīs gūti vārti.

Labākais. Bronzas mačā trīs vārtus guva Kevins Šmits, kurš tika atzīts par labāko “Lekrings” rindās.

FOTO: floorball.lv

Florbola kluba “Lekrings” pārstāvis Artis Malkavs komandas sniegumu šajā sezonā vērtē pozitīvi, jo vērojama komandas izaugsme, ko apliecina izcīnītā trešā vieta: “Sezona parādīja, ka viss attīstās pa augšupejošu līkni, un, ja šādi turpināsim, būs vēl labāk. Varbūt komanda bija nedaudz “par zaļu”, lai būtu vēl augstāk. Pusfinālā nedaudz pietrūka, lai iekļūtu finālā, bet laikam tā bija jānotiek. Ja būtu bijuši tam gatavi, būtu arī fināls. Tāpēc ir jāpriecājas par bronzas godalgām.”

Artis Malkavs norāda, ka šajā sezonā sevi veiksmīgi apliecināja jaunā maiņa, īpaši jāuzteic Kevins Šmits un Jorens Malkavs. Viņu pienesums labi atspoguļojas arī statistikas ailītēs, kur komandas rezultatīvāko spēlētu sarakstā viņi ieņem attiecīgi ceturto un sesto vietu.

“Mūsu vēlme jau būtu, lai katru sezonu vismaz divi puiši no sporta skolas papildinātu lielo komandu, tad arī būs panākumi. Pieļauju, ka nav viegli 15 – 16 gados cīnīties ar pieaugušajiem, bet kā citādi gūt pieredzi. Uzskatu, ka jaunieši komandai var dot lielu pienesumu. Ja ir sportiskais azarts, mērķtiecība, vēlme trenēties un spēlēt, to novērtē arī treneris, uzticas šiem jauniešiem un dod iespēju sevi apliecināt laukumā,” atzīst A. Malkavs.

Atskatoties uz sezonu, jāteic, ka komandai tā bija it kā divās daļās. Pirmajā aplī desmit spēlēs tika gūtas četras uzvaras, bet otrajā aplī “Lekrings” pamatlaikā nezaudēja nevienu spēli, tika izcīnītas astoņas uzvaras, viens zaudējums papildlaikā, otrs – pēcspēles metienos. Arī Artis Malkavs norāda, ka regulārais čempionāts ir īss un daudz laika eksperimentiem neatliek: “Sākumā treneris centās ieviest savu spēlēšanas sistēmu, tika variēts ar sastāvu, tāpēc arī sākums bija neveiksmīgs un sajūtas bija neomulīgas, taču no decembra komanda atguvās, sāka rādīt arvien labāku sniegumu, cīnījās par katru punktu, parādīja maksimālu gatavību, tas deva rezultātu. Tajās sākuma desmit spēlēs bija jāsaprot, kas ir pareizi, kas ne, kurš ir darītājs, kurš nav, un to var saprast tikai reālos “kaujas apstākļos”, treniņi to nespēja pilnībā parādīt.

Kopumā var teikt, ka sezonas uzdevums izpildīts, mērķis bija atgriezties četriniekā. Protams, galvenais jau paliek čempionu titula izcīnīšana, bet ejam pareizajā virzienā, lai to sasniegtu! Cerams, ka izcīnītās bronzas medaļas dos papildu motivāciju spēlētājiem.”

Finālā “Lielvārde/ FatPipe” spēja trešajā periodā atspēlēties no 1:3 pret “Betsafe Oxdog Ulbroka” un gūt uzvaru 6:4.