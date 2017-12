“Lekringam” – 25

Jau ceturtdaļgadsimts. “Lekrings” spēlētājs, treneris un viens no tagadējiem kluba vadītājiem Artis Malkavs rokās turējis dažāda kaluma kausus. Pēdējo par 2014./ 2015.gada sezonā izcīnīto 3.vietu virslīgas čempionātā. Foto: no albuma “Lekrings” spēlētājs, treneris un viens no tagadējiem kluba vadītājiem Artis Malkavs rokās turējis dažāda kaluma kausus. Pēdējo par 2014./ 2015.gada sezonā izcīnīto 3.vietu virslīgas čempionātā.

Jau šajā sestdienā uz kopīgu 25 gadu jubilejas pasākumu pulcēsies tie, kuri šajos gados aizstāvējuši Cēsu florbola komandas “Lekrings” krāsas. It kā nesen, tajā pašā laikā – pagājis ceturtdaļgadsimts. Šajā laikā kluba rindās spēlējuši daudzi, bet no sākuma līdz pat šai dienai kopā ar komandu bijis viens florbolists, pēc tam treneris, tagad viens no kluba vadītājiem – Artis Malkavs.

Viņš atceras, ka viss sācies 1992.gadā, kad topošie florbolisti, tolaik pārsvarā hokejisti, pirmo reizi sanākuši kopā, lai spertu pirmos soļus nezināmajā sporta veidā: “Gints Bikars bija hokeja treneris interešu centrā, bet ziemas tolaik hokeju bija atņēmušas, tādēļ domājām par alternatīvu. No Cēsu sadraudzības pilsētas Tireso bija atsūtīts florbola inventārs, ieguvām pirmo informāciju par šo sporta veidu. Mums bija nopietns dibināšanas process. Sēdējām stadionā pie volejbola laukuma uz soliņiem, vēlējām valdi, komitejas, viss bija, kā nākas. Domājām, kur ņemsim naudu, jo Cēsīs nebija lielu uzņēmumu, kas atbalstītu, vien alus darītava. Plānojām ražot florbola bumbiņas, pelnīt ar to, saskatījām dažādas vīzijas. Raudzījāmies nākotnē, tas nebija īslaicīgs pasākums.

Vasarā Cēsīs sarīkojām pirmo turnīru, ziemā bija turnīrs sporta namā “Saulrīti”, kad jau piedalījās komandas no Rīgas un Bauskas, kur arī bija sākuši spēlēt florbolu. Tad spēlējām mazajā formātā. Pēc gada jau notika pirmais Latvijas čempionāts florbolā.” Kopš pirmā čempionāta tajā noturējušās tikai Cēsu un Bauskas komandas. Pirmajā čempionātā startēja piecas komandas, tajā un divos nākamajos uzvarēja “Lekrings”. Tas skaidrojams, ka komanda bija sākusi trenēties gandrīz gadu ātrāk par citiem. Pēc tam daži spēlētāji pārgāja uz Līgatnes komandu, kas kļuva par čempioniem ceturtajā čempionāta gadā. Tad Cēsu komandā nāca paaudžu maiņa, bija jāpaiet daudziem gadiem, līdz izdevās atgriezties čempionu tronī, un šo­brīd “Lekrings” spēlētāji ir septiņkārtējie Latvijas čempioni. Nevienai citai komandai tas nav izdevies.

Kopš sākuma komanda startē ar nosaukumu “Lekrings”, kura autors ir Gints Bikars, un tikai viņam esot zināms, kāpēc tāds izvēlēts. Lekrings esot Sibīrijas lēcējpele. Kluba logo, radīts 1993.gadā, ar dažām mākslinieciskām izmaiņām saglabājies līdz šim brīdim.

Jautāts, kas noturējis komandu 25 gadus, Artis saka, ka sākumā viņus vadījusi misija – nepazust: “Centāmies vilkt komandu, paši pildot treneru, kapteiņu pienākumus. Ainārs Ozols, Atis Rīs­ma­nis, es, Ivars Martinsons, Gints Bikars bijām uzstājīgi, meklējām atbalstu pašvaldībā, kas arī palīdzēja. Paldies Andrim Mihaļo­vam, kurš savulaik uzņēmās zināmu stratēģisko vadību. Viņš redzēja mūsu nākotnes vīziju, palīdzēja izveidot kluba sistēmu, kas ir viena no labākajām Latvijā. Viņš no Bauskas ataicināja treneri Normundu Grunci, ar to sākās mūsu komandas atdzimšana.”

Kā vēl vienu iemeslu komandas pastāvēšanai Artis min to, ka vienmēr balstījušies uz vietējiem spēlētājiem, viesspēlētājus pieaicinot tikai tajās pozīcijās, kurās trūkst vietējo.

Tagad klubā “Lekrings” ir spor­ta skolas treniņgrupas, vīriešu 1.līgas un virslīgas komanda, sieviešu komanda. Izveidota, tā teikt, piramīda, lai izaudzinātu sev jauno maiņu. “Svarīgi, lai bērni, jaunieši saprot, ka nav atrauti no kluba, bet ir tā daļa. Notiek kopīgi pasākumi, kas rosina jaunajiem trenēties, lai iekļūtu lielajā komandā. Vienu brīdi saikne starp paaudzēm bija zudusi, tagad cenšamies to veidot pēc labākajiem standartiem, lai bērni, jaunieši saprastu, ka pie mums ir interesanti,” uzsver A. Malkavs.

Tagad komandas vada pašu izaudzināti treneri, kuri strādā ar lielajām komandām, ar jauno maiņu sporta skolā.

Uz jubilejas pasākumu aicināti visi, kuri bijuši laukumā, kuri stāvējuši malā un palīdzējuši. Sa­rakstā, neskaitot tagadējo komandu, ir kādi 115 spēlētāji, kuri spēlējuši virslīgas komandā. Vēl 20 – 30 spēlētājas sieviešu komandā, kas pastāvēja vairākus gadus 90.gados un tagad atjaunota. Artis norāda, ka patiesībā kluba darbā iesaistīti daudzi, kurus ikdienā neredzam, kuri strādā ar vizuālo tēlu, ar visu citu, kas palīdz komandai būt un izskatīties tādai, kāda tā ir šobrīd: “Tieši tas veido šo stāstu, kas saucas “Lekrings”. Esam komanda, kas vienmēr centusies diktēt toni Latvijas florbolā un diktē joprojām. Gribam būt līderi, gribam būt pirmie Latvijā, un uz šo mērķi ejam. Gribam spēlēt labāko florbolu. Varbūt ne visu izdodas īstenot, bet uz to ejam!”

Sasniegt mērķi palīdz ar sportošanas apstākļi – šogad iegūtais sintētiskais florbola segums 2.pamatskolā, kur tagad aizrit komandas treniņi, un sporta zālē Pie­balgas ielā, kur notiek spēles. Segums ļauj vadīt kvalitatīvu treniņu procesu. Šobrīd treniņu apstākļi ir ideāli, var teikt, ka 25.jubilejā klubs jūtas tik labi kā vēl nekad.

Uz jautājumu, kad bija vieglāk – būt spēlētājam, trenerim vai kluba vadībā esot, Artis saka: “Man tagad patīk. Trenera laiks bija vissmagākais, jo tas prasa daudz laika un atbildības. Zinu, ka neizdarīju visu, ko varēju. Laiku atpakaļ nepagriezīsi, tāpēc gribu, lai tagadējam trenerim un spēlētājiem būtu labāki apstākļi, lai var koncentrēties tikai treniņiem un spēlei. Lai mēs būtu labākais klubs Latvijā, un lai Cēsīs florbols būtu sporta veids numur viens!”

Jubilejas pasākums būs kā stāstu vakars par 25 gados piedzīvoto. Būs senas fotogrāfijas, video, inventāra, atribūtu, izcīnīto trofeju izstāde. Izskanēs priekšnesumi, kuros uzstāsies tie, kuri savulaik bijuši uz florbola skatuves.

Jubilejas rīkotāji aicina ikvienu, kurš bijis komandā, reģistrēties komandas mājaslapā esošajā pieteikumu anketā, lai varētu plānot, ar cik viesiem jārēķinās. Turpat atrodama arī nedaudz plašāka informācija par svētku pasāku­mu.