“Leģendu nakts” ar atklājumiem un spokiem

Ticēt vai neticēt? Lielstraupes pilī paranormālo parādību pētnieku apvienības “Echo” vīri interesentus iepazīstina ar iekārtām, ko izmanto savos pētījumos. Foto: Jānis Gabrāns Lielstraupes pilī paranormālo parādību pētnieku apvienības “Echo” vīri interesentus iepazīstina ar iekārtām, ko izmanto savos pētījumos.

Latvijas muižās un pilīs aizvadīta ikgadējā “Leģendu nakts”, šogad tās tēma bija “Atklājumi”.

Arī vairākas Cēsu novada pilis un muižas aicināja apmeklētājus izbaudīt piedāvātās programmas. Cēsu Vēstures un mākslas muzejā varēja izzināt Jaunās pils leģendas. “Ja runājam par atklājumiem, mūsu piedāvājums bija iespēja apskatīt atklājumus fotogrāfijas jomā, no “camera obskura”, ar kuru aizsākās fotogrāfija, līdz pašreizējām iespējām, ieskaitot 360 grādu fotogrāfijas. Jauniešu dome centās sniegt atklājumus caur pils vēsturi, bija arī muzikāli atklājumi,” stāsta muzeja direktore Ināra Bula. Lai apmeklētājiem, ejot pa muzeju, būtu pārsteigums, atklājums, katrā telpā bija īstenots cits koncepts.

Pēc direktores teiktā, apmeklētāju interese bijusi pietiekama, pasākumu apmeklēja aptuveni 300 interesentu, par vismaz simtu vairāk nekā pirms gada: “Katrs pasākums liek izdarīt secinājumus, šoreiz sapratām, ka cilvēki gribēja aktivitātes, kur var iesaistīties. To ņemsim vērā, domājot par nākamo gadu, bet viss jau būs atkarīgs no nākamā gada tēmas.”

Ar piedāvājumu “Leģendu naktī” iesaistījās arī Liepas muiža, Ungurmuiža, Veselavas muiža, kas aicina uz pasākumu “Ziedi sastinguši loga rūtīs”. Veselavā galvenais uzsvars bija uz muzikāliem atklājumiem, piedzīvojumiem. Ērika Do­ben­berga atzina, ka tā bijusi pareizā izvēle: “Pasākuma laikā ieraudzītais un uztvertais atstājis manī to fantastisko sajūtu, ka atrados īstajā laikā un īstajā vietā. Veselavas muiža vienmēr pratusi apburt ar savu unikālo šarmu un skaistumu, un šajā vakarā muižas atvērtās durvis ļāva piedzīvot dažus no mūža visbrīnumainākajiem mirkļiem.”

Īpaši pārsteidzošs bija pasākums “Neredzamo iemītnieku meklējumos” Lielstraupes pilī. Tajā par atklājumiem stāstīja paranormālo parādību pētnieku apvienība “Echo”, Latvijā vienīgie, kas darbojas šajā laukā. Pils galvenā zāle bija apmeklētāju pilna, nācās pat lūkot pēc papildu krēsliem, tas nepārprotami lika saprast – šī joma piesaista. Lai arī apmeklētājiem, uzzinot par apvienību “Echo”, uzreiz bija atsauce uz tik zināmo filmu “Spoku mednieki”, paši vīri norāda, ka savu darbošanos tā negribētu saukt. Viens no “Echo” dalībniekiem Dagnis Irbenieks saka: “Mēs neko nemedījam, tikai pārliecināmies par kādu paranormālu parādību esamību vai neesamību.”

Apmeklētājiem bija iespējams noskatīties sižetu par “Echo” pavadīto nakti Lielstraupes pilī, meklējot norādes, kontaktus ar paralēlo pasauli. Pētnieki pastāstīja, ka viņu darbs sākas ar informācijas ievākšanu, lai uzzinātu, kādas leģendas saistās ar konkrēto vietu, kādi spoku stāsti par to zināmi, kādi bijuši pils īpašnieki, jo no viņu attieksmes pret citiem atkarīga tā pasaule, kuru pētnieki cenšas izprast, apzināt. Taču galvenā darbība ir viena nakts pilī, kad tiek liktas lietā īpašas iekārtas, kas spēj reaģēt, fiksējot dažādas paranormālas parādības.

Lielstraupes pils tūrisma informācijas speciāliste Rudīte Vasile pastāstīja, ka pēc “Echo” apvienības piedāvājuma vispirms tas izrunāts ar gidiem, tad palūguši atļauju pilij un tikai tad arī ļāvuši vīriem darboties. Pēc pils darbinieku teiktā, Rozenu dzimta bijuši ļoti labi īpašnieki, tāpēc sliktas leģendas nav dzirdētas.

Video sižetā, ko iespējams noskatīties arī apvienības “youtube” kanālā, sanākušie varēja redzēt pētnieku darbošanos Lielstraupes pilī, taču īsti tā arī neizdevās fiksēt kādas paranormālāa parādības. It kā bija kontakts ar gariem, kas varēja būt saistīti ar notikumiem laikā, kad pilī atradās narkoloģiskā slimnīca, tad esot tur bijuši daži traģiski notikumi.

Pēc sižeta klātesošie varēja spoku pētniekus izjautāt, pētnieki vairākkārt uzsvēra, ka nevienu necenšas ne par ko pārliecināt. “Mūsu uzdevums nav likt jums ticēt, mūsu uzdevums ir parādīt, kā pavadām nakti kādā pilī, muižā,” teica D.Irbenieks.

Skatītāju rindās bija arī Rīgas Tehniskās universitātes Cēsu zinātnes centra vadītājs Armands Sīlītis. Viņš “Druvai” atzina, ka uz šo procesu skatās no tīri zinātniskās pieejas: “Kā elektroinženierim mani interesē, kas notiek iekārtās, ar ko vīri strādā, kuras fiksē kādas paranormālas parādības, kas šos rādījumus var ietekmēt. Arī man ir gadījies piedzīvot ko paranormālu, tāpēc gribēju būt klāt. Esmu noskatījies visus viņu sižetus tīmeklī, tas radījis pārliecību, ka tur kaut kas notiek, tas ir kas neizskaidrojams, tāpēc jo īpaši interesantāks. Kā zinātniekam man sākotnēji bija skepse, bet, iedziļinoties notiekošajā, saprotot, kā katra ierīce strādā, kļūst skaidrs, ka tur kaut kam ir jābūt, ierīce pati no sevis nevar tā reaģēt. Šī bija pirmā reize, kad tikos ar vīriem no “Echo” klātienē, un bija vērts atbraukt!”