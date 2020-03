Laukos nav satraukuma par “Covid-19”

Viss mierīgi. Jāņmuižas “top!” veikala vadītāja Maira Riekstiņa - Knopkina apstiprina, ka veikalos pārtikas produktu plaukti ir pilni un arī griķi ir pieejami. Foto: Iveta Rozentāle Jāņmuižas “top!” veikala vadītāja Maira Riekstiņa - Knopkina apstiprina, ka veikalos pārtikas produktu plaukti ir pilni un arī griķi ir pieejami.

Kamēr galvaspilsētā vairākās tirdzniecības vietās bija vērojami tukši griķu plaukti un aptiekās trūkst roku dezinfekcijas līdzekļu, jo cilvēki steigušies pirkt preces, kas, viņuprāt, varētu būt vajadzīgas vairumā un kļūt nepieejamas koronavīrusa izraisītās saslimšanas “Covid-19” dēļ, vēsturiskā Cēsu rajona nelielajās apdzīvotajās vietās satraukums nav manāms.

Ja citviet pasaulē bažas par iespējamo saslimšanu un ar to saistīto karantīnas laiku izpaudušās, pastiprināti nodrošinoties ar pārtikas produktiem, kuriem ir ilgāks lietošanas termiņš, tad pirms pāris dienām Rīgā bija novērota vien pastiprināta un neizskaidrojama griķu pirkšana. Bet, apvaicājot lauku veikalu pārdevējus, uzzinām, ka izmaiņas pircēju paradumos nav vērojamas. Arī SIA “Firma Madara 89” mazumtirdz­niecības direktors Sandis Muiž­arājs norāda, ka, lai gan kopējais preču apgrozījums nedaudz ir palielinājies, nav novērojama pastiprināta vēlme iepirkt kādas no preču kategorijām. Arī Jāņmuižas “top!” veikala vadītāja Maira Riekstiņa – Knopkina apstiprina, ka, lai gan preču pasūtīts nedaudz vairāk kā iepriekšējos periodos, šobrīd iedzīvotāji pērk tikai to, kas nepieciešamas ikdienā. Arī veikalā satiktā sirmā kundze, atbildot uz jautājumu, vai iegādājusies ko ilgākam laikam, tik atmet ar roku un teic, ka nopirkusi preces izmantošanai šajā dienā.

Savukārt Latvijas Tirgotāju asociācija pagājušās nedēļas nogalē atzina, ka strauji pieaugošais pieprasījums (pēc griķiem +30%) ir radījis īslaicīgu preču iztrūkumu plauktos. “Taču, ja beigusies prece šodien, tad tā būs plauktā atkal rīt. Negribas ticēt, ka latvieši pēkšņi no lieliem zirņu cienītājiem masveidīgi kļuvuši par griķēdājiem,” teikts asociācijas izplatītajā paziņojumā, un sniegta informācija, ka “atsevišķi vietējie graudu produktu ražotāji ar pazīstamu zīmolu ir mēģinājuši uzspiest mazumtirgotājiem lielākas cenas griķiem. Taču tirgotāji nav padevušies šādai šantāžai un raduši iespēju aizstāt ar citiem zīmoliem”.

Tirgotāju organizācija informē, ka pircēju paradumos parādījušies dažādi aizspriedumi, piemēram, mazāk pērk makaronus, jo to tradicionālā izcelsme ir Itālija, un rīsus, kas ir ķīniešu pamatēdiens. “Varam droši apgalvot, ka Latvijā netrūkst pārtikas un nepietrūks,” vēstī asociācija un aicina uzkrājumus veidot apdomīgi, sekojot produktu derīguma termiņam, lai neizšķērdētu pārtiku.

Taču interese par iespēju iegādāties roku dezinfekcijas līdzekļus un sejas maskas ir vērojama arī laukos, tomēr lielākoties tie ir atsevišķi gadījumi, atzīst aptiekās. Pārgaujas novadā, Straupes pagasta Plācī, esošajā aptiekā novērots, lai arī ne katrs, kurš ienāk aptiekā, vēlas iegādāties antibakteriālos un dezinfekcijas līdzekļus, tomēr nelielā apjomā interese ir. Imunitātes stiprināšanai dažādus līdzekļus iegādājas nevis iespējamā koronavīrusa dēļ, bet gan lai pēc rudens un ziemas vai slimošanas stiprinātu organismu. Aptiekā Vecpiebalgā apstiprina, ka pāris cilvēku ir interesējušies par sejas maskām, kuru nav ne tikai aptiekās, bet arī vairumtirdzniecības noliktavās, bet kopumā interese ir mērena, vērtējot, ka lauciniekiem ir stabila nervu sistēma un visi dzīvo ierasto dzīves ritmu. Aptiekā Raunā darbiniece skaidro, ka iedzīvotāji vairāk nekā parasti interesējas par roku dezinfekcijas līdzekļiem , kā arī uztura bagātinātājiem imunitātes stiprināšanai, ņemot vērā, ka cilvēki ceļo, arī pārvietojas no vienas pilsētas uz otru, tāpēc piesardzību ievēro un imunitāti stiprināt vēlas. Tomēr interese nav tik pārmērīga, lai aptiekā sāktu kādu produktu pietrūkt, nav tikai ķirurģisko sejas masku, kuru trūkst visā Latvijā.

Tirgotāju asociācija ziņo, ka varētu apmierināt pieprasījumu pēc sejas maksām “..mēs varam piegādāt tirgum vismaz 200 tūkstošus masku. Protams, to cena ir kāpusi un iespējamā summa, ar ko jārēķinās, mazumtirdzniecībā var būt gandrīz divi eiro gabalā. Panika ir radījusi problēmu būvniekiem, jo darba drošībai objektos domātos respiratorus izpērk pārāk bailīgie “elpotāji’ savām ikdienas gaitām,”atzīst asociācija.

Līdz vakardienas priekšpusdienai Latvijā bija apstiprināti seši gadījumi, kad notikusi saslimšana ar “Covid-19”, tas ir ļoti neliels rādītājs, īpaši salīdzinot ar valstīm, kuras infekcija šobrīd skārusi ļoti plaši: Itāliju, Irānu, Japānu, Singapūru, Dienvidkoreju un Ķīnu.