Latvijas Universitātei svinības Cēsīs

Izstādē. Tās atklāšanā izstādes varoņa Broces portrets tiek iemūžināts līdzi ņemšanai. Foto: Normunds Kažoks Tās atklāšanā izstādes varoņa Broces portrets tiek iemūžināts līdzi ņemšanai.

Latvijas Universitātes (LU) dibināšanas simtgadi filiālēs ārpus Rīgas augstskola sāka lielākajā – Cēsu.

Ieiet augstskolas namā Rožu laukumā Universitātes svētku dienās aicināts ikviens, ne tikai topošie studenti. Vienā no pirmā stāva auditorijām aplūkojama Latvijas Universitātes Akadē­miskās bibliotēkas veidota izstāde – dāvana vidzemniekiem. Tā iepriecinās ar Latvijas pilsētu un ainavu zīmējumiem, kas tapuši Livonijas laikā, to starpā pašās Cēsīs.

Izstādes “J.K. Broces (1742.- 1823.) devums Latvijas novadpētniecībā” atklāšanā Akadē­miskās bibliotēkas vadošie darbinieki Venta Kocere un Valdis Mazulis stāstīja, ka Latvijai šo­brīd tik nozīmīgais materiālu klāsts, ko atstājis meistarīgs zīmētājs Broce, tiek popularizēts arī izstādēs ārzemēs. Ko­mentējot to izstādes daļu, kas atvesta uz Cēsīm un stāsta par Vidzemē dzīvojošiem dažādu tautību cilvēkiem, Venta Kocere dalījās savos secinājumos. Viens no tiem, ka Broces mantojums liecina – izcilais sava laika dokumentētājs ir mīlējis Cēsis, bijis te vairākkārt, zīmējis pilsētu, tās apkārtni, tajā skaitā Jāņmuižu. Viena no pilsētas panorāmām Brocem tapusi, strādājot Glūdas kalnā, veroties uz Cēsīm no vietas, kur šobrīd paceļas klīnika.

LU simtgades svinībās Cēsīs bija aicināti pedagogi, skolu direktori. Daļa no viņiem, filiālē studējot, apguvuši pedagoģiskās programmas, lai saņemtu maģistra grādu. Pārstāvēt komercdarbības programmas šī gada absolventus bija aicināta viena no izcilākajām savā kursā – Elīna Stapulone. Viņa svētku zinātniskā satura daļu noslēdza ar uzstāšanos par tēmu “Veselavas muiža un tās ieguvumi 2019. gadā”.

Izvēli iegūt vēl vienu augstāko izglītību un to darīt filiālē Cēsīs, kas ir netālu no dzīvesvietas, Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone pamatoja tā: “Viena diena augstskolā, kas ir tepat Priekuļu pievārtē, bija laba iespēja. To labprāt izmantoju zināšanu pilnveidošanai. Satikšanās ar pasniedzējiem, vienas dienas nedēļā kopā būšana ar interesantiem cilvēkiem, tas man neļāva ieslīgt rutīnā.”

Izstādes atklāšanas dienā ar prezentāciju “Mediji 21. gadsimtā. Kā nenoslīgt informācijas okeānā” iepazīstināja LU Komuni­kācijas un inovāciju departamenta nodaļas , Sociālo zinātņu fakultātes Multimediju studijas vadītājs Rolands Tjarve. Uzstāšanos viņš sāka ar raksturojumu, cik ļoti mainījusies mediju vide kopš 80. gadiem, kad tagadējais augstskolas pasniedzējs absolvējis Cēsīs vidusskolu un devies studēt uz Rīgu. R.Tjarve dalījās savos novērojumos par to, ka jaunieši pārāk maz zina un apjauš ,kā strādā mediji, kāda ir to ietekme uz auditoriju.

Latvijas Universitātes Cēsu filiāles direktore Mārīte Raudziņa izstādes atklāšanas un prezentāciju virkni par godu Latvijas Uni­versitātes dibināšanas simtgadei noslēdza ar ziņu par vēl kādu zīmīgu notikumu, kas būs septembrī. “Tad atzīmēsim 25. darbības gadu, kopš šajā namā Cēsīs ir augstākā mācību iestāde,” sacīja direktore.