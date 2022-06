Latvijas šaha jaunums – šaha festivāls “Cēsis”

Izbaudīt šahu. Cēsu šaha festivāla pirmajā dienā viesnīcas “Cēsis” restorānā un arī terasē zviedru šahā sacentās 29 komandas. Foto: Jānis Gabrāns Cēsu šaha festivāla pirmajā dienā viesnīcas “Cēsis” restorānā un arī terasē zviedru šahā sacentās 29 komandas.

Ar spēlēm trīs dienu garumā viesnīcā “Cēsis”, Vidzemes koncertzālē un Izstāžu namā aizvadīts 1.šaha festivāls “Cēsis”, kas ir jauns notikums Latvijas šaha kalendārā. Trijās dienās izspēlēti trīs dažāda formāta turnīri, ļaujot spēlētājiem ne tikai nodoties spēlei, bet arī iepazīt Cēsis.

Pasākuma iniciators Jānis Vingris, stāstot par vietas izvēli, atzīst, ka viss ir vienkārši: “Man dēls ir šahists, viņam ir 13 gadi, kopā daudz esam braukuši pa pasauli, redzējuši lieliskus turnīrus, radās vēlme ko līdzīgu sarīkot Latvijā. Esmu vidzemnieks, tāpēc izvēle krita uz Cēsīm, kas ir Vidzemes pērle, un te ikvienam ir prieks atbraukt. Dažādās spēļu vietas izvēlētas ar nodomu, lai “ienestu” šahu pilsētā un padarītu to redzamu ne tikai dalībniekiem, bet arī pilsētas iedzīvotājiem un citiem Cēsu viesiem.”

Pirmajā festivāla dienā notika komandu turnīrs zviedru šahā. J. Vingris skaidro, ka zviedru šahs ir ļoti populārs izklaides veids ļoti daudziem šaha entuziastiem, ne tikai iesācējiem, bet jau krietni pieredzējušiem: “Cēsu festivāls, iespējams, ir pirmais Latvijā , kad zviedru šahs iekļauts oficiālajā programmā. Komandā divi spēlētāji, spēles notiek divi pret divi, no parasta šaha šis atšķiras ar to, ka pretinieki un komandas biedri drīkst sarunāties, kas parasti aizliegts. Nositot pretinieka figūru, to var dot vai nu komandas biedram, vai likt sev uz galdiņa, kas spēli padara īpaši aizraujošu. Spēlētājam katrā gājienā dotas trīs minūtes plus divas sekundes, tas nozīmē, ka šis ir ļoti ātrs šahs.”

Zviedru turnīrā 28 komandu konkurencē labākais pāris bija Miķelis Vingris/ Emīls Mieriņš, kuri uzvarēja astoņās no deviņām kārtām. Otrajā vietā Agnesa Ter-Avetisjana/ Fedors Poļakovs, bet trešajā – Nelija un Naomi Maklakovas.

Festivāla galvenais notikums bija “Draugiem Group” divcīņa, kas norisinājās divu dienu garumā. Spēcīgākās A grupas spēlētāji sacentās koncertzālē “Cēsis”, B grupas šahisti – Izstāžu namā. Spēcīgākajā grupā startēja arī četri lielmeistari, tostarp cēsnieks Edvīns Ķeņģis.

Sestdien sacentās “rapidā” jeb ātrajā šahā, kur katram atvēlētas 10 minūtes plus piecas sekundes par gājienu, bet noslēdzošajā dienā – blics, kur katram dalībniekam trīs minūtes plus divas sekundes par katru gājienu.

A grupā uzvarēja Latvijas šahists Toms Kantans, otrais bija Igaunijas pārstāvis Ņikita Ročagovs, trešais Ilmārs Starostīts no Latvijas. Edvīns Ķeņģis ierindojās 12.vietā 38 šahistu konkurencē, bet vēl viens cēsnieks Andris Ručs bija 21.

B grupā pirmajā trijniekā Latvijas šahisti: Naomi Maklakova, Aleksandrs Afanasjevs un Jegors Andrušēvičs.

Trešajā dienā blics turnīrā A grupā trīs labākie : Arsens Bataševs (Latvija), Toms Kantans (Latvija), Ņikita Ričagovs (Igaunija). B grupā uzvarēja Pāvels Sokolovskis, otrais Eduards Vuškāns, trešajā vietā Igaunijas šahists Antons Ričagovs.

Turnīra rīkotājs J. Vingris norāda, ka šoreiz Cēsu festivālā dominēja ātrais šahs: “Ja gribētu spēlēt klasiku, kur partija var ilgt stundām, turnīra norisei vajadzētu nedēļu. Ceru, ka nākamgad otrajā Cēsu šaha festivālā būs arī klasiskais šahs.”