Latvija spēlēs finālturnīrā

Cēsnieku pienesums. Cēsu florbolisti deva nozīmīgu pienesumu Latvijas izlases panākumos. Pēc kārtējā vārtu guvuma viens otru apsveic Pēteris Trekše (no kreisās), Morics Krūmiņš, Artūrs Jurševskis un Andris Rajeckis. Foto: floorball.lv Cēsu florbolisti deva nozīmīgu pienesumu Latvijas izlases panākumos. Pēc kārtējā vārtu guvuma viens otru apsveic Pēteris Trekše (no kreisās), Morics Krūmiņš, Artūrs Jurševskis un Andris Rajeckis.

Latvijas florbola izlases ceļazīmi uz Pasaules čempionāta finālturnīru, kas novembrī notiks Šveicē, izcīnīt palīdzēja arī vairāki cēsnieki.

Izlasē iekļauti pieci komandas “Lekrings” spēlētāji: vārt­sargs Markuss Plūdums, aizsargs Artūrs Jurševskis un uzbrucēji – Krišjānis Tiltiņš, Andris Rajeckis, Edgars Puriņš -, kā arī divi spēlētāji, kuri savas gaitas sākuši Cēsu komandā, bet tagad spēlē Somijas klubos: Morics Krūmiņš no “Nokian KrP” un Pēteris Trekše no “Koovee”. Izlases treneru korpusā darbojas Ingus Laiviņš.

Kvalifikācijas turnīrs florbolā, kurā 15 valstu izlases cīnījās par ceļazīmēm, notika Valmierā un Kocēnos. Lai garantētu drošu nokļūšanu finālturnīrā, vajadzēja izcīnīt pirmo vietu savā grupā, un Latvijas izlase to ne bez veiksmes palīdzības arī izdarīja.

Šis kvalifikācijas turnīrs zīmīgs arī ar to, ka tajā Starptautiskā florbola federācija testēja jauno formātu: spēles ilga 3×15 minūtes un izlasē varēja iekļaut vien 17 spēlētājus.

Latvijai pirmā spēle pret Ukrainu bija sava veida iesildīšanās, jo tika svinēta pārliecinoša uzvara 22:0. Rezultativitātes punktus savās statistikas ailītēs ierakstīja visi izlases spēlētāji. Rezultatīvākais M. Krūmiņš, kuram divi vārti un četras piespēles. K. Tiltiņam 2+1, P. Trekšem 1+2, A. Rajeckim 1+1, A. Jurševskim 1+1, E. Puriņam 0+1.

Sekoja izlases svarīgākā spēle pret Dāniju, jo bija skaidrs, ka tieši abas šīs izlases pretendē uz uzvaru grupā. Iespējams, pārāk vieglā uzvara pret Ukrainu bija mūsējos iemidzinājusi, jo spēles ceturtajā minūtē rezultāts jau 0:2. Treneris pieprasīja 30 sekunžu pārtraukumu, lai sapurinātu komandu, kas it kā izdevās, jo Latvijas izlase panāca 2:2, bet pirms pārtraukuma dāņi atkal izvirzījās vadībā. Otrajā trešdaļā dāņi panāca 5:2, bet līdz pārtraukumam mūsējie spēja vienus vārtus atgūt.

Viss izšķīrās trešajā trešdaļā, te mūsu izlases sabiedrotā bija veiksme. Dāņi vairākkārt spēles izskaņā pārkāpa noteikumus, par ko tiesneši piešķīra noraidījumus, divreiz nozīmējot soda metienus uz Dānijas vārtiem, ko latvieši realizēja. Viena veiksmīga realizācija arī P. Trekšem. Šāds situ­ācijas pavērsiens ļāva mūsu izlasei ne tikai izlīdzināt rezultātu, bet pat izcīnīt tik svarīgo uzvaru 7:5, tādējādi jau pirms pēdējās spēles nodrošinot pirmo vietu grupā un ceļazīmi uz finālturnīru.

Rezultatīvākais Latvijas izlasē ar 5 (3+2) punktiem bija P. Trekše. Ar 3 (1+2) rezultativitātes punktiem izcēlās Artūrs Jurševskis, kurš saņēma labākā spēlētāja balvu. Viens precīzs metiens arī M. Krūmiņa kontā.

Apakšgrupas pēdējā spēlē Latvija ar 9:3 pārspēja Islandes valstsvienību. Labākā spēlētāja balvu Latvijas izlasē saņēma M. Krūmiņš, kurš guva divus vārtus. Vienreiz Islandes vārtsargu pārspēja E. Puriņš, bet P. Trekše un A. Rajeckis pa reizei rezultatīvi piespēlēja.

Noslēguma dienā Latvijas izlase tikās ar Somijas komandu, otrās apakšgrupas uzvarētājiem un esošajiem pasaules vicečempioniem, piedzīvojot minimālu zaudējumu 3:5. Vienus vārtus guva K. Tiltiņš, bet P. Trekše atzīmējās ar rezultatīvu piespēli. Tieši P. Trekše kļuva par rezultatīvāko Latvijas izlasē ar 10 punktiem (4+6), tūlīt aiz viņa M. Krūmiņš ar 9 (5+4).

Tagad Latvijas izlase sāks gatavoties Pasaules kausa spēlēm, kas jūlijā notiks ASV. Mūsējie spēlēs vienā apakšgrupā ar Zviedriju, Šveici un Taizemi.