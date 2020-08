Laiski un aktīvi atpūšas pie ūdeņiem

AKTĪVI. Veikbords ir visiecienītākā aktivitāte Cēsu aktīvās atpūtas parkā “Karjers”. Foto: no albuma Veikbords ir visiecienītākā aktivitāte Cēsu aktīvās atpūtas parkā “Karjers”.

Vasaras pēdējais mēnesis lutina ar siltām un saulainām dienām, cilvēki aktīvi izmanto iespēju atpūsties pie ūdeņiem.

Liene Janīte teic, ka Raiskuma pagasta atpūtas un sporta kompleksā “Ungurmalas” jūtams, ka cilvēki mazāk ceļo ārpus Latvijas, vairāk atpūšas uz vietas, jo īpaši ūdens tuvumā: “Ungurmalās ir lielāks pieprasījums nekā bija pagājušā gadā, cilvēki daudz aktīvāk izmanto šeit iespējamos atpūtas veidus.” Daudzi vēlas vienkārši pasauļoties un nopeldēties, vecākiem patīk, ka ir droša peldvieta, Ungurā krasti ir sekli, bērni droši var plunčāties. Daudzi bieži izmanto grila vietas gar ezermalu, nomā motorizēto plostu, supus, tāpat laivas, pārīši vizinās pāri ezeram, bet makšķernieki makšķerē. Jaunieši un ģimenes ar bērniem labprāt izmanto sporta laukumus.

Liene Janīte vērtē: “Atpūtniekiem ļoti patīk vieta ezera krastā, ainaviskā apkārtne, miers un klusums, jo teritorija ir liela un cilvēki cits citam netraucē. Arī viesu namā numuriņi nav tuvu viens otram, iespējams būt pašiem par sevi, kā arī varam ievērot drošības noteikumus. Pavasarī daudz laika bija jāpavada mājās, tāpēc tagad ļoti tiek novērtēta iespēja atpūsties ārpusē, pie dabas. Par rudeni vēl nav zināms, kā būs, bet ja labs laiks saglabāsies arī septembrī un oktobrī, domāju, ka cilvēkiem arvien būs interese, tikai būs jādomā citas aktivitātes.”

Netālu no Cēsīm ir arī daudzu pilsētnieku iecienītais Niniera ezers, kur var gan aiziet kājām, gan aizbraukt ar riteni. Šogad tajā kopā ar fitnesa treneri Kristīni Lāci var izmēģināt arī vingrot uz supiem. Kristīne teic, ka cilvēki vēlas dažādi pavadīt silto brīvo laiku, tāpēc, ja laiks ir labs, labprāt izmēģina arī šādu iespēju: “Vasaras mums ir tik īsas, ka ikviens steidz to padarīt aktīvu un interesantu. Ja ierastās ikdienas nodarbes apnikušas un gribas izaicināt sevi, pārbaudīt spējas, tad vingrošana uz ūdens gan nomierina, gan ļauj vakaru pavadīt aktīvi.”

Cēsu aktīvās atpūtas parkā “Karjers” vislielākā interese ir par veikbordu. Veikparka izveidotāja Anita Lielmane teic: “Cilvēku šogad tiešām ir vairāk – grūti pateikt, vai dēļ situācijas, ko piedzīvojām pavasarī, vai arī tāpēc, ka mūs jau pazīst – vairākus gadus darbojamies. Mammas ar bērniem, jaunieši un seniori bieži supo, bet visvairāk aktīvās atpūtas cienītājus interesē veikbords. Daudziem traucēklis nav arī, ja laiks ir vēsāks vai lietaināks, tomēr visvairāk atpūtnieku ir tad, ja ir saulains un vasarīgi silts.”

Karjerā ir arī “Slipe and slide” nobrauciens ar dēļiem, arī tas ir pieprasīts. To izmanto arī jauniešu nometnēs un, lai gan kādam kādreiz sākumā šķiet bailīgi, pēc pirmā nobrauciena viss ir skaidrs un azarts rokā. Anita Lielmane atklāj, ka, lai gan visvairāk karjeru iecienījuši aktīvās atpūtas cienītāji, trīsdesmit, četrdesmitgadnieki, apmeklētāju vidū ir dažādas paaudzes. Arī gados vecāki cilvēki, kuri ir drosmīgāki, pamēģina izbraukt ar veikbordu, savukārt jaunāki, kuri ar to stabili iemācījušies braukt, izmanto arī konstrukcijas ūdenī, lai iemācītos ko jaunu, pilnveidotos, apgūtu dažādus trikus. Un, protams, atmosfēru karjerā iespējams baudīt arī laiskā noskaņā, priecājoties par ainavu un citu aktīvo rosīšanos.