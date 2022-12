“Laimas” labdarības namiņš šogad arī Cēsīs

Foto: Iveta Rozentāle

Līdz ar pandēmiju “Laimas” labdarības namiņš, kurā ik gadu vāc dāvanas bērniem no mazaizsargātām ģimenēm, bija pieejams tikai virtuāli, bet šogad izveidotas arī trīs vēstniecības, viena no tām Cēsīs, Vidzemes koncertzālē.

Tur pieejams skaists foto stūrītis, kas rosina Ziemassvētku sajūtas, kā arī planšetē var apskatīt bērnu zīmējumus, kuros viņi rādījuši savas sapņu dāvanas.

Laimas labdarības namiņa pārstāve Marta Kārkliņa pastāstīja, ka Cēsis izvēlēta kā viena no vēstniecībām, jo jau iepriekš, kad akcijas pārstāvji viesojušies pilsētā, bijusi laba sadarbība.

Paust Ziemassvētku vēlmes labdarības namiņā aicina bērnus vecumā līdz trīspadsmit gadiem. Katru gadu akcijas organizatori izvēlas septiņas līdz desmit paš­valdības, no kurām kopā ar vietējo sociālo dienestu izraugās bērnus, kuriem dota iespēja palūgt dāvanu. Tie ir gan bērniņi no trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm, gan ģimenēm, kur bērnus audzina viens vecāks, kā arī bērnus ar īpašām vajadzībām. “Tā kā mēs nepārzinām vietējo situāciju, uzticamies sociālajiem dienestiem, ka darbinieki zinās, kuru ģimeņu bērniem tādu dāvanu saņemšanas prieks būtu visīpašākais. Jāatzīst, arī pašas, lasot bērnu rakstītās kartītes, esam apraudājušās, jo ir bērni, kuri vēlas ļoti simboliskas dāvanas, un šķiet netaisnīgi, ka viņi tādas svētku reizēs nevar saņemt. Tāpat priecājamies arī par bērniem, kuri uzdrīkstas sapņot par lielām dāvanām, jo bērniem ir jāsapņo. Vienmēr parūpējamies, lai ikviens, kurš vēlmi izteicis, pie dāvaniņas arī tiktu. Ja citus gadus cilvēki un uzņēmumi izķēruši iespēju sarūpēt konkrētās dāvanas, šogad process ir nedaudz lēnāks, bet noteikti visi pie dāvanām tiks.”

Katru gadu dāvanas saņem 1300 bērni, tā kā šogad Ziemassvētkus Latvijā atzīmēs arī bērni no Ukrainas, tad jāsarūpē 1500 dāvanas. Laimas labdarības namiņa pārstāve teic, ka pirms dāvanu saņemšanas neatklāj, kuru novadu bērni saņems veltes, bet teic, ka Cēsis sarakstā bijušas pirms pāris gadiem, šogad novads nav dāvanu saņēmēju vidū. Šoreiz cēsniekiem tiek dāvināšanas prieks, ikviens var doties uz koncertzāli, lai izvēlētos bērnu, kuru iepriecināt.

Marta Kārkliņa teic, ka reizēm senioriem ir grūtāk apgūt tehnoloģijas, bet tad noteikti var zvanīt uz tālruni 29566461 un namiņa pārstāves palīdzēs izvēlēties gan bērnu, kuram dāvināt, gan rezervēt dāvanu, gan, ja nepieciešams, palīdzēs ar kurjera izsaukšanu uz mājām, kas dāvanu nogādās līdz adresātam. Dāvanas nosūtīšanas ir bez maksas. Turklāt katrs vecāks parakstās par dāvanas saņemšanu, tāpēc dāvaniņa nonāk tieši pie izvēlētā adresāta.

Laimas labdarības namiņš uzsācis otro desmitgadi. No 14. novembra līdz 18. decembrim var apmeklēt virtuāli www.laimasnamins.lv vai kādā no namiņa vēstniecībām Cēsīs, Liepājā vai Rēzeknē. Projektā piedalās bērni no ģimenēm ar dažādiem sociālajiem statusiem – gan no daudzbērnu, audžu un mazno­drošinātām ģimenēm, gan bērni ar invaliditāti –, kuri lolo tādus pašus sapņus kā viņu vienaudži, tikai diemžēl viņu vecākiem pašiem nav iespējas tos piepil-dīt. Šogad tie ir bērni no septiņiem novadiem un divām pilsētām.