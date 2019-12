Laiks abonēt presi nākamajam gadam

Lai pastniekam somā. Taurenes pasta nodaļas vadītāja Gunita Gedroica – Jurago stāsta, ka nereti te pakalpojumus saņem arī dzērbenieši, to apliecina dzērbeniete Anita Kamerāde. Un pasta nodaļas vadītāja vēl atgādina, ka abonēt preses izdevumus ir izdevīgāk – pastnieks aiznesīs līdz pastkastītei. Foto: Sarmīte Feldmane Taurenes pasta nodaļas vadītāja Gunita Gedroica – Jurago stāsta, ka nereti te pakalpojumus saņem arī dzērbenieši, to apliecina dzērbeniete Anita Kamerāde. Un pasta nodaļas vadītāja vēl atgādina, ka abonēt preses izdevumus ir izdevīgāk – pastnieks aiznesīs līdz pastkastītei.

Daudzdzīvokļu mājā Cēsīs pie pastkastītēm kaimiņienēm ir tikšanās vieta. Tikko pastniece atnesusi preses izdevumus, kaimiņienes kāpj pa kāpnēm lejā. Tad var pārrunāt jaunumus, arī ko izlasījušas.

“Kaimiņienei tikko prasīju, vai nav aizmirsusi abonēt avīzes. Es gan biju pastā. Kā tad bez “Druvas”?” pastāsta Inta Krūmiņa un piebilst, ka parasti avīzi abonē trim mēnešiem. “Es jau dažus žurnālistus pazīstu, viņu rakstus izlasu vispirms. Mani interesē, kas notiek Cēsīs, izlasu arī par citiem novadiem, varbūt kas teikts par pazīstamiem cilvēkiem,” atklāj Anita Klementjeva, atzīstot, ka bieži “Druvā” minēts mazdēls, kurš daudz sporto.

Cēsnieces pārliecinātas, ka presi labprātāk abonē, nevis pērk veikalā, jo tad ir drošas, ka kaut ko nepalaidīs garām. “Biju aizmirsusi abonēt, kaut kā pietrūka, arī pastniece tās dienas nebija jāvaktē,” pastāsta Inta. Viņa avīzi abonēs, kad saņems pensiju.

“Latvijas Pasta” nodaļās, pastnieku somās krājas nākamā gada abonementi. Taurenes pasta nodaļa pirms mēneša mainījusi iekārtojumu. Līdz ar pasta pakalpojuma formas maiņu Dzērbenē, kur tagad pakalpojumus sniedz pastnieks, ir dzērbenieši, kuri labprāt brauc uz Taureni, reizi nedēļā atbrauc arī kaivēnieši. “Daudzi avīzes abonē pie pastniekiem. Taču arī pasta nodaļā tiek noformēts diezgan daudz abonementu. Ļoti daudzi pasūta mēnesim, pirms gadiem vairāk izvēlējās to darīt pusgadam, gadam. Labprāt lasītāji izmanto izdevniecību piedāvātās kampaņas, kad kādu izdevumu var abonēt lētāk,” pastāsta Tau­renes pasta nodaļas vadītāja Gunita Gedroica – Jurago. Viņa piebilst: “Ja “Druvā ir kāds raksts par Taureni vai kādu taurenieti, tad gan ne viens vien saka – ka vajadzētu avīzi abonēt, jo eksemplāri, kas ir pārdošanā, ātri tiek izpirkti.”

Arī “Druvas” reklāmas nodaļā jūtams, ka gads tuvojas beigām, jo uzticīgie lasītāji nāk abonēt avīzi nākamajam periodam. “Pirmais lasītājs par iespēju abonēt “Dru­vu” nākamajam gadam interesējās jau septembra sākumā, bet pirmie abonementi tika noformēti 11. sep­tembrī,” pastāsta reklāmas konsultante Rudīte Brūvere un uzsver, ka ir patīkami dzirdēt atzinīgus vārdus par avīzi. “Pie mums lielākoties “Druvu” abonē vecāka gadagājuma cilvēki. Viņi labprāt pakavējas atmiņās, pastāsta, ka lasa jau daudzus gadus, ka gribas paņemt rokās, dzirdēt, kā čaukst papīrs,” ikdienu atklāj R.Brūvere.

Viņa atzīst, ka jau pierasts, ka arī “Druvas” lasītāji abonēšanu atliek uz pēdējām dienām. Latvijā preses abonēšanas kampaņa 2020.gadam ilgs līdz 23.decembrim, arī tiem, kas laikrakstus un žurnālus pasūta “Latvijas Pasta” vietnē internetā, 23.decembris ir pēdējā dienai, lai abonētu presi visam janvārim. Latvijas preses izdevumu abonementus iespējams noformēt visās pasta pakalpojumu sniegšanas vietās un pie pastnieka. Līdz 18.decembrim abonēt Latvijā izdotos laikrakstus un žurnālus var arī, zvanot uz “Latvijas Pasta” informatīvajiem tālruņiem 67008001 un 27008001.

2019.gadā piegādes nodrošināšanai “Latvijas Pastā” tika saņemti 430 823 abonementi jeb par gandrīz 18 139 abonementiem vairāk nekā 2018.gadam. Kāds būs nākamais gads, atkarīgs no lasītāju intereses. Ikviens var abonēt kādu no 299 Latvijas izdevumiem: 110 laikrakstiem un 189 žurnāliem. Abonēšanas katalogā iekļauto Latvijas izdevumu skaits šogad ir par deviņiem izdevumiem lielāks nekā pirms gada, kad to veidoja 290 nosaukumu.