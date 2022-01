Laika apstākļi netraucē Kosmosa izziņas centra būvniecību

Top. Kosmosa izziņas centrs arvien vairāk iegūst savas aprises, un gada beigās plānots to nodot ekspluatācijā. Foto: Jānis Gabrāns Kosmosa izziņas centrs arvien vairāk iegūst savas aprises, un gada beigās plānots to nodot ekspluatācijā.

Kosmosa izziņas centrā Cēsīs, Cīrulīšos, būvniecība turpinās. “RERE Būve” tehniskais direktors Jevgeņijs Ņesterovičs norāda, ka vien pašās aukstākajās dienās ņemts pārtraukums, bet tagad laika prognoze ir tik labvēlīga, lai darbi neapstātos.

Ēka plānota trijos stāvos, pirmajiem diviem jau ir ārsienas, top trešais stāvs, notiek arī citi darbi būves iekšpusē, lai process ritētu plānotajos termiņos.

Par šo objektu esam rakstījuši vairākkārt, jo tas ir lielākais būvniecības projekts Cēsīs kopš Vidzemes koncertzāles uzcelšanas. Kosmosa izziņas centrs būs objekts ar lielu pievienoto vērtību, kas cer piesaistīt apmeklētājus ne tikai no visas Latvijas, bet arī no kaimiņvalstīm un pat tālākām vietām, tā dodot ekonomisku pienesumu visam novadam.

Cēsu novada pašvaldības Vides un klimata neitralitātes nodaļas vadītāja Inta Ādamsone arī norāda, ka būvniecība notiek paredzētajos termiņos un ēkas nodošanas laiks ekspluatācijā – šī gada novembris – joprojām ir spēkā.

Jautāta, vai šī brīža energoresursu straujais sadārdzinājums, kas ietekmē arī būvmateriālu cenas un citas izmaksas, neliks paš­valdībai meklēt papildu līdzekļus būvniecības pabeigšanai, I. Ādam­sone norāda, ka tā nevajadzētu būt: “Noslēgtajā līgumā ir punkts, ka visus sadārdzinājumus sedz būvuzņēmējs, tas ir viņa risks. Līgums ir dzelžains, grozījumi varētu būt vien gadījumā, ja pasūtītājs, proti, pašvaldība, izvēlētos kaut ko mainīt projektā, kaut ko ielikt papildus. Ja nekas nemainās, arī gala cena paliek nemainīga.”

Jau rakstīts, ka Kosmosa izziņas centrs atbilstoši ilgtspējīgas būvniecības prasībām tiek būvēts kā enerģētiski pašpietiekama ēka, nodrošinot potenciālā siltumnīc­efekta gāzu emisiju ierobežošanu, kā arī ar samazinātu enerģijas patēriņu. Apkuri nodrošinās zemes siltumsūknis un granulu katls, ēkā tiks izmantots energoefektīvs LED apgaismojums, ko ar elektrību apgādās saules paneļu elektrostacijas. Tiks nodrošināta arī lietus ūdens savākšana un atkārtota izmantošana. Lai nodrošinātu energoresursu taupīšanu, enerģijas izmantošanu kontrolēs automatizētās vadības sistēma.

Ēkas celtniecības projektu Cēsu novada pašvaldība īsteno ar Latvijas valsts budžeta programmas Emisiju kvotu izsoles instrumenta (EKII) finansējumu. Projekta kopējās izmaksas ir vairāk nekā 11 miljoni eiro, no tām EKII finansējums ir 49,67 procenti no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot piecus miljonus eiro. Savukārt finansējuma saņēmēja – Cēsu novada pašvaldības – līdzfinansējums ir ne mazāks kā 50,33 procenti no projekta attiecināmajām izmaksām.

Līdztekus būvniecības darbiem aktīvi tiek strādāts pie topošā izziņas centra satura. Tā veidošanai pieejams Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta atbalsts, kopā 1, 64 miljoni eiro. Šī projekta kopējās izmaksas ir 2,15 miljoni eiro, no kurām 289 825 eiro – Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumu, bet 214 684 eiro – Cēsu novada pašvaldības līdzekļi.

Kosmosa izziņas centra sabiedrisko attiecību projekta vadītāja Ilze Sestule stāsta, ka arī darbs pie ekspozīcijas rit pēc plānotajiem termiņiem: “Iepirkumi notiek, ekspozīcijas objekti tiek gatavoti, nodarbību plāni tiek izstrādāti. Tūlīt sāksim vairāku nodarbību testēšanu skolās, tiek strādāts pie dažādām misijām, uzdevumiem, ko piedāvāsim centra apmeklētājiem, var teikt, darbs rit ļoti plašā apjomā.”

Brīdī, kad būvnieki darbu būs veikuši, sāksies ekspozīcijas uzstādīšana. I. Sestule norāda, ka tas nebūs ātri, var aizņemt pāris mēnešus. Pirms kāda laika centra darbiniekiem bija zināma problēma, kur likt jau gatavos eksponātu, bet tagad arī tam esot rasts risinājums.

“Eksponātu gatavošanas komandu papildinājis darbinieks, kurš palīdzēs ar metināšanu, citiem vajadzīgiem darbiem. Daļa eksponātu taps Cēsīs, daļu iepirks. Arī kosmosa stacija, galvenais objekts vestibilā, taps pamatā Cēsīs. Tās karkasu izveidos ārpakalpojuma sniedzējs, bet aprīkošanu un iekārtošanu mūsu vīri apņēmušies veikt paši,” stāsta I. Sestule.

Šis gads visai centra komandai solās būt ļoti intensīvs, tāpēc gada pirmajā sanāksmē cits citam vēlējuši izturību, kas būšot īpaši noderīga.

“Kad tikāmies ar Ventspils kolēģiem, kur arī top Zinātnes un inovāciju centrs “VIZIUM”, viņi stāstīja, ka intensīvajā laika periodā strādājuši līdz trijiem četriem naktī, arī mums jābūt uz to gataviem,” saka I. Sestule.