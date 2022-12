Lai svētku noskaņu neizjauc nelaime

Decembrī biežāk nekā parasti mājokļos un birojos dedzina sveces, izliek spuldzīšu virtenes. Tāpēc, gaidot svētkus, būtiski atcerēties par ugunsdrošības noteikumiem.

Pat profesionāliem ugunsdzēsējiem gadās piedzīvot situ­ācijas, kad nepieskatīts katliņš, dzirkstele no brīnumsvecītes var izraisīt ugunsbīstamu situāciju, tādēļ modriem jābūt visiem un vienmēr, tā stāsta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Sandra Vējiņa.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) statistika liecina, ka 2021.gadā Adventes vainagos vai egļu zaros bez uzraudzības atstātu degošu sveču izraisītajos 37 ugunsgrēkos cietuši seši cilvēki. Visbiežākais uguns­­nelaimju cēlonis pērn bija sveces izraisīta liesma – 26 gadījumos. Šogad līdz 10.decembrim reģistrēti jau 17 ar svētku atribūtiem saistīti ugunsgrēki, kuros cietuši četri cilvēki.

Biežākais ugunsgrēku izcelšanās iemesls ir neuzmanīga rīcība, kā arī noteikumu neievērošana.

“Cilvēkiem bieži šķiet, ka ar viņiem nekas slikts nenotiks, bet mēs redzam, ka tās nelaimes tomēr notiek. Izejam no istabas, svecītes paliek degot. Pat ja tas ir tikai uz mirkli – tas nav droši. Tā diemžēl ir mūsu klasika: atklātas liesmas atstāšana bez uzraudzības, ugunsdrošības noteikumu neievērošana, pārkurinot krāsnis vai tuvumā pie krāsns glabājot degtspējīgus priekšmetus,” saka S.Vējiņa. Ugunsgrēku izcelšanās iemesls ne tikai svētku laikā, bet arī ikdienā bieži vien ir malkas atstāšana pie kamīna vai krāsns nākamajai kurināšanas reizei. Nereti blakus ir arī kādi papīra izstrādājumi iekuram. Pietiek ar dzirksteli, lai izceltos liela nelaime, tādēļ iekuru vēlams glabāt pēc iespējas tālāk no karstuma avota, uzsver VUGD.

Ziemassvētki, protams, nav iedomājami bez izrotātas meža skaistules, taču ar katru dienu, ko eglīte pavada istabā, tā kļūst arvien uguns nedrošāka. Arī Ad­ventes vainagam pietiek ar piecām dienām siltā istabā, lai tas kļūtu sauss un viegli uzliesmojošs. “Jo ilgāk Adventes vainags vai eglīte atrodas mājoklī, jo sau­sāki un degtspējīgāki tie kļūst,” saka S.Vējiņa un piebilst, ka īpaši jāpieskata mazi bērni un mājdzīvnieki. VUGD pārstāve stāsta par nesenu atgadījumu, kad ugunsnelaime mājoklī izcēlās kaķa dēļ. Dzīvnieks bija skrējis garām svecei, kas bija trauciņā uz palodzes. Svece apgāzās, liesma pārmetās uz aizkariem, un izcēlās ugunsgrēks, kura dzēšanā nu bija nepieciešama glābšanas dienesta palīdzība.

Par iemeslu ugunsnelaimei var kļūt arī elektrisko spuldzīšu virtenes un līdzīgi dekori. “Parasti, ja iepriekšējā gadā ar lampiņām viss bijis kārtībā, nākamajā gadā tās izliek, nepārbaudot to stāvokli. Tomēr, gadu stāvot plauktā, arī spuldzītes var sabojāties un pēcāk radīt īssavienojumu. Tā­pēc, pirms izmantot elektriskas ierīces, pārliecināmies, vai tās ir tehniskā kārtībā,” iesaka VUGD speciāliste.

Par piesardzību, izmantojot elektroierīces, atgādina arī AS “Sa­dales tīkls”, uzsverot, ka ar lampiņu virtenēm saistīti vairāki riski, viens no tiem ir plānā vada izolācija, kas var saplaisāt, atklājot kailvadus. Ierīce ar bojātu vada izolāciju ir bīstama, jo bojājuma vieta ātrāk sakarst un īssavienojuma gadījumā aizdegsies pirmā, radot ugunsgrēka draudus. Ja vads ir bojāts, to nedrīkst labot ar izolācijas lentu, jo bojātā vieta turpinās karst. Turklāt bojāts vads var radīt arī elektrotraumu, visbiežāk to gūst bērni vai mājdzīvnieki.

Ja gaismiņu dekoru nolemts izvietot ārā, noteikti jāpārliecinās, vai tas paredzēts tādiem apstākļiem, uzsver “Sadales tīkla” ārē­jās komunikācijas vadītāja Alīna Kozlovska. Marķējums IP20 norāda, ka elektroierīce ir paredzēta lietošanai tikai sausās telpās, tā nav mitrumizturīga. Marķējums IP44 norāda, ka elek­troierīci drīkst lietot arī āra apstākļos, tā ir izturīga pret mitrumu un laikapstākļu maiņu, taču nav paredzēta iemērkšanai ūdenī. Savukārt IP67 nozīmē, ka elektroierīce paredzēta lietošanai āra apstākļos un ir ūdens un mitruma izturīga. Iek­š­telpām paredzētās virtenes nekādā gadījumā nedrīkst izmantot mājas fasādes dekorēšanai.

Elektrotraumas var gūt arī, gatavojot svētku azaidu, kad galdu klāj bagātīgāk nekā ikdienā un saimnie­cei ir vairāk darba. Tomēr jāatceras par drošību. Elek­tro­ierīces – mikseri, sulu spiedes, rīves un citas – jātur iespējami lielākā attālumā no izlietnes, tējkannas vai citiem traukiem, kuros ir šķidrums. Ūdens teicami vada elektrisko strāvu!