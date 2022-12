Foto: freepik.com

Gads atnācis pavisam jauns.

Ko tas no dzīves jēdz?

Tik apjukušu Vecaisgads,

To mūsu vidū iestumt mēdz.

Nav laika bijis Vecajam,

Ar jauno noņemties, to skolot,

Cik ticīgi tam acis mirdz,

Kad sev un viņam kaut ko solām.

Gads atnācis pavisam jauns.

Ko tas no dzīives zin?

Un visus mūsu solījumus,

Kā svētkus lielākos viņš svin.

Cik viņš ir jauns un jauks,

Un mūsos skatās apskaidroti,

Ak, soli, soli viņam, draugs,

Kurš cits vēl ticēs tev tik ļoti.

/M. Zālīte/