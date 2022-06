Lai labi dabai, videi un cilvēkiem

Jautājumu daudz. Vides konsultanti Gatis Eriņš un A. Pošiva – Bunkovska sarunā ar Pārgaujas apvienības pārvaldes zemes lietu speciālisti Anitu Dzalbu pārrunā iedzīvotājiem svarīgāko. Foto: Sarmīte Feldmane Vides konsultanti Gatis Eriņš un A. Pošiva – Bunkovska sarunā ar Pārgaujas apvienības pārvaldes zemes lietu speciālisti Anitu Dzalbu pārrunā iedzīvotājiem svarīgāko.

Speciālisti uzklausa iedzīvotāju viedokļus par Gaujas Nacionālā parka topošo dabas aizsardzības plānu.

Līdz nākamā gada janvārim jābūt izstrādātam Gaujas Na­cionā­lā parka (GNP) dabas aizsardzības plānam. Lai nodrošinātu iespēju parka zemes īpašniekiem un valdītājiem individuāli uzdot interesējošos jautājumus plāna izstrādātājiem, ikvienam bija iespēja tikties ar vides konsultantiem arī Līgatnē, Priekuļos un Auciemā.

Jautājumu un problēmu loks, par ko interesējās gan iedzīvotāji, gan pašvaldību pārstāvji, bija ļoti plašs. “Dabas aizsardzības plāns ir līdz trešajai redakcijai, vēl būs vismaz divas. Augustā plānota aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana. Ir sagatavots esošās situācijas novērtējums un piedāvājums teritorijas zonējumam un izmantošanas noteikumi. Tiem ir iespējami precizējumi, uzlabojumi, korekcijas. Tie var būt gan atsevišķām zemes vienībām, gan plašākām teritorijām,” skaidroja vides konsultants Gatis Eriņš.

Saglabāt ainavu

Līgatnieši pauda satraukumu par ainavu aizsardzību, lai nebūtu tā, ka meža biotopus paspēs nocirst, kamēr tiem nodrošinās aizsardzību. Izskanēja arī, ka jāpasargā ainavas, kas izveidojušās, aizaugot lauksaimniecības zemēm. “Īpašnieks drīkst atjaunot lauksaimniecības zemi. Bet, ja laukā ir 20, 35 gadus veci bērzi, tie jau veido ainavas pievilcību, kad nocērt, paliek melns laukums. Cilvēki pieķeras apkārtnes vizuālajām ainavām,” stāstīja G.Eriņš un uzsvēra, ka GNP tiks samazināta neitrālā un palielināta ainavu zona.

Noteikumi paredz, ka, pārdodot zemi, nedrīkst atdalīt viensētu ar mazāk nekā desmit hektāriem. Arī šis noteikums ir tāpēc, lai nepiesātinātu ainavu. Tāpat arī ierobežota būvniecība dabas lieguma zonā. Būtisks ir teritorijas plānojums, kurā noteikts, kur celtniecība iespējama.

Jau daudzviet pie lauku mājām redzami saules paneļi. Kā vērtēja kāda raiskumiete, skaistā uzkalniņā melnie pleķi bojā ainavu. G.Eriņš pastāstīja, ka ainavu speciālisti atzinuši, uz jumtiem, GNP pie mājām drīkstēs novietot sau­les paneļus, bet ne lielā platībā ierīkot saules parkus. Pie mājas koku augstumā drīkst uzstādīt vēja ģeneratoru, bet ne veidot vēja parkus. Neitrālajā zonā, pie ciemiem, ražošanas ēkām, ja pašvaldība ļauj, vēja ģenerators drīkstēs būt līdz 30 metru augstumam.

“Ainavu nav iespējams iekonservēt. Arī pie mājas uzcelta siltumnīca, kas redzama pa gabalu, maina ainavu,” bilda G.Eriņš.

Sarunās iedzīvotāji arī ierosināja, ka vajadzētu ainavai atsevišķās vietās atsegt Gaujas krastus. Varētu izstrādāt kopīgus nosacījumus un noteikt vietas, kur to būtu vēlams darīt.

ÄTurpinājums no 1.lpp.

Daba un tūrisms

Skatīt GNP ainavas, dabas objektus pēdējos gados braukuši cilvēku tūkstoši. Tūrisma speci­ālisti vērtē, ka apmeklētāju intensitāte šajā teritorijā jau sasniegusi robežu, aiz kuras var sākties dabas vērtību degradācija. Kā liecina apmeklētāju skaitītāju dati, pēdējā laikā gan plūsma nedaudz samazinājusies.

Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes tūrisma speciāliste Rudīte Vasile pārliecinājusies, ka ārzemnieki bieži jautā, kur ir ieeja GNP. “Meklējot “Google map”, pirms kāda laika ieeja parādījās pie kādas privātmājas Lielstraupē. Saimnieki prasīja, ko darīt, jo pie viņu mājas vārtiem regulāri piestāj tūristu autobusi. Uzrakstījām “Google map”, lai norādi noņem,” stāstīja R.Vasile un interesējās, vai tiek domāts, ka parka teritorijā ne viss būtu bez maksas.

“Cilvēki pieraduši, ka viss ir par brīvu un vēl jābūt soliņiem, atkritumu urnām, malkai ugunskura vietās. Maksu varētu prasīt par autostāvvietām, bet tām jābūt labiekārtotām, tās jāuztur,” teica vides konsultante Anete Pošiva-Bunkovska, bet G.Eriņš pastāstīja, ka ir valstis, kurās, piemēram, viesu namos tiek iekasēta nodeva par aizsargājamas teritorijas apmeklējumu un nauda izmantota teritorijas uzturēšanai, pārraudzībai.

Vasarā laivotāju plūsma pa Gauju tiek salīdzināta ar satiksmi Rīgā pa Brīvības ielu. Laivotāju ir daudz, pēdējos gados palielinājies arī laivu nomu skaits. Kāda pārgaujniece laivotāju atpūtu nosauca par dzeršanu uz upes – tiek trokšņots, krastā atstāti atkritumi.

“Izskan, ka Gaujā vajadzētu limitēt laivotāju skaitu, ka pakalpojumu sniedz tikai reģistrēti operatori. Latvijā ir daži ezeri, piemēram, Engures, kur tikai trīs pakalpojumu sniedzēju laivas drīkst braukt ezerā, bet jāņem vērā, ka ezerā ar laivu var iebraukt tikai noteiktās vietās. Jārēķinās, ka GNP ir liela teritorija, ir tradīcijas. Tūristu plūsmu regulēt nav vienkārši, nav arī ideju, kā to darīt. Svarīgs ir iedzīvotāju un pašvaldību viedoklis,” skaidroja G.Eriņš.

Aizvien biežāk pa Raiskuma, Stalbes, Straupes ceļiem brauc velotūristi , pa takām pārgājienos dodas grupas. “Kam mājās suņi, tie visu dienu rej,” teica pārgaujniece.

“Vērtējot, kur vēl varētu būt kādas takas, kur ierīkot objektus, tiek domāts, lai paliek klusais posms Gaujas labajā krastā uz leju no Kvēpenes. Noteikumi paredz, ja grupā ir vairāk par 50 cilvēkiem, pārgājiens ir jāsaskaņo, bet organizatoriem grupas nav lielākas par 49,” stāstīja A . Pošiva – Bunkovska.

Tie, kuri vēlas būt dabā, saprotams, meklē aizvien jaunas vietas. Tā pēdējā laikā izveidojusies taka gar Braslu, kas ved uz Gaujas pusi. “Stihiskā taka ir jāsavalda, Braslas apkārtne ir jūtīga teritorija - klintis, sikspārņu alas. Tā nedrīkst kļūt par popularizējamu tūrisma objektu,” uzsvēra G.Eriņš, bet R.Vasile pastāstīja, ka tūristi gribētu gar Braslu līdz Gaujai iet pa vienu krastu, pārcelties un atpakaļ pa otru krastu. Pie Braslas tilta iebraukta stihiska autostāvvieta, bet apkaimes zemes īpašnieku neinteresē tūrisms.

“Pašvaldībai ir jāizšķiras, ko atļaut, ko ne. Jārēķinās, ka tie, kuri apmeklēs šo vietu, popularizēs un ieinteresēs vēl citus. Lai neiznāk kā ar Līču – Laņģu dabas taku popularitāti. Infrastruktūra nebija gatava uzņemt tādu apmeklētāju plūsmu. Ir šaura robeža, lai apmeklētāji būtu neapmierināti,” stāstīja A . Pošiva – Bunkovska un piebilda, ka priekuliešiem savukārt aktu­āla ir Kazu grava, iecienīts tūristu objekts ar nesakārtotu infra­struktūru. Viņa arī informēja, ka nereti bijuši gadījumi, kad kāds internetā ievieto ziņu par kādu interesantu objektu privātīpašumā un daudzi turp dodas, taču īpašnieks to nevēlas. Turpmāk tā darīt bez saskaņojuma ar īpašnieku nedrīkstēs.

Ungurs, tilts pār Gauju un lauksaimniecība

Iecere būvēt Līgatnē tiltu pār Gauju ir fiksēta GNP plānā. Vai būs paredzētajā vietā, lems iedzīvotāji un pašvaldība.

Par to, ka nepieciešami veloceliņi, iedzīvotāji ierosināja visās tikšanās reizēs. Pievilcīgs varētu būt brauciens pa ceļu Līgatne – Asaru ezers – Nītaure, nepieciešams veloceliņš no Cēsīm līdz Stalbei, bet līgatnieši pauž neizpratni par ieceri būvēt veloceliņu gar dzelzceļu, kas iedzīvotājiem nedos nekādu labumu.

Par to, ka Ungura ezerā atļauts braukt ar ūdensmotocikliem, diskutēts gadiem. Vieni grib braukt, citi klusumu. “Tas ir sens jautājums, un sen secināts, ka jebkāda viļņošanās seklajam, dzidrajam ezeram par labu nenāk. Ungurs ir vienīgais ezers GNP, kur atļauts braukt ar ūdensmotociklu. Tas atļauts ezera vidū,” skaidroja G.Eriņš, un uzreiz izskanēja replika, ka retais tic, ka braucējs līdz ezera vidum brauc lēnītēm.

Plašāka saruna izvērtās par Ungura purva apsaimniekošanu. Dabas pārvaldei ar uzņēmēju ir līgums līdz 2036.gadam. Ungura apsaimniekošanas plāns ir izstrādāts, top rekultivācijas plāns. Iedzīvotāji gan iebilda, ka līdz šim nekas nav darīts un ir šau­bas, vai tiks.

Ne viens vien interesējās, vai GNP teritorijā aizliegs augu aizsardzības līdzekļu un minerālmēslu lietošanu. Pašvaldības nav gatavas to darīt, kaut daļai sabiedrības tas patiktu.”Nedrīkst izmantot bioloģiski augstvērtīgos zālājos un meža zemēs. Ja lauksaimnieki ievērotu noteikumus, problēmu nebūtu,” atgādināja A . Pošiva – Bunkovska un piebilda, ka dokumentos var daudz ko ierakstīt, bet ir jāno­drošina kontrole.

Meži nozīmīgi biotopiem

Priekuļos skaļāka diskusija izvērtās par ierobežojumiem cirst mežus. Daudzi to grib darīt, jo kompensācijas saimnieciskās darbības ierobežojumiem ir par mazām.

“GNP izveidots, lai aizsargātu šos mežus. Apzināti izcērtot dabas vērtības, var panākt, ka valsti iesūdz Eiropas Tiesā, kā tas jau noticis ar Igauniju. Dabas aizsardzības regulas par biotopu aizsardzību nebija iekļautas valsts likumdošanā, nebija nodrošināta aizsargājamo biotopu saglabāšana un aizsargāšana,” atgādināja G.Eriņš.

Arī pašvaldībām pret mežiem attieksme dažāda. Vienas tos grib saglabāt, citas iztirgot. Pēc dabas skaitīšanas, kad tika noteikti aizsargājamie biotopi, radies ne viens vien pārpratums un nesaprašanās. “Katrs īpašnieks, arī pašvaldība saņēma informāciju, ka viņu īpašumā ir biotops. Par to katrs var pārliecināties dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”,” skaidroja G.Eriņš.

Ir situācijas, kad platības īpašnieks mainījies, iepriekšējais nav pateicis par biotopu, vai īpašums ir pārdots, kamēr notika dabas skaitīšana, un informāciju saņēmis iepriekšējais īpašnieks. Var būt, ka meža apsaimniekošanas plānā nav iezīmēts biotops, īpašnieks dodas uz mežniecību pēc ciršanas apliecinājuma, bet to nevar saņemt, jo, izrādās, ir biotops. Bijis arī, ka īpašnieks nocērt mežu, bet uzpircējs neņem pretī baļķus, jo “Ozolā” redz, ka koksne ir no aizsargājama biotopa.

Visas šīs situācijas tiek skaidrotas. Par mežu apsaimniekošanu GNP noteikti vēl būs diskusijas.

Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plānu turpmākajiem 12 līdz15 gadiem Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. Dabas aizsardzības plāns ir dokuments, kurā tiek apkopota informācija par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un sniegti priekšlikumi tās apsaimniekošanai un aizsardzībai.