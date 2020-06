Lāčiem medus no jumta

Kārumnieks. Lāčiem garšo saldumi un augļi, taču medus ir pats izcilākais gardums. Foto: LETA Lāčiem garšo saldumi un augļi, taču medus ir pats izcilākais gardums.

Līgatnes dabas takās lāči Mikus, Puika un Ilzīte vaļojas saulītē. Viņiem sākusies peldēšanas sezona, apkārt viss zied un zaļo, bet pilnai laimei viņi saņēmuši saldu pārsteigumu.

“Mūsu lāči ir ieguvuši veikala “Stokmann” klienta karti, un tā ļaus regulāri mieloties ar medu, ko ievākušas bišu saimes, kas izvietotas uz universālveikala jumta,” pastāsta Līgatnes dabas taku vadītāja Inta Lange un uzsver, ka, lai gan taku dzīvniekiem ir daudz draugu un atbalstītāju, bet ar “Stokmann” būs oficiāla ilgtermiņa sadarbība. Ciemojoties dabas takās, universālveikala pārstāvji lāčiem uzdāvināja 20 kilogramus no Jāņa Šnikvalda “Baltu dravas” bišu saimju, kas dzīvoja uz jumta, pērn savāktā medus. Dzīvniekiem regulāri piegādās šīssezonas vākumu. “Katrs mūsu lācis ir personība, katram savi paradumi un kaprīzes. Ilzītei neiet pie sirds vistas gaļa, bet viņa ir kāra uz zivīm, savukārt Puika labprāt pārtiktu tikai no svaigām ogām, augļiem un pienenēm. Visu lāču iecienīts gardums ir kaltēti liellopu kuņģīši. Saldumus – sukādes, medu vai ievārījumu – lāči bauda vienu līdz divas reizes nedēļā,” lāču kārumu sarakstu atklāj dabas taku vadītāja un atgādina, ka lāču ēdienkartē dažādi Latvijā sastopamie dārzeņi un augļi, kā arī gaļa, zivis vai olas. Maltītes tiek papildinātas arī ar svaigiem zariem, pienenēm, salātu lapām un citiem zaļumiem. Ik dienu katrs lācis apēd apmēram septiņus līdz astoņus kilogramus barības. “Dabā lāči nemaz tik bieži pie medus netiek,” bilst I.Lange. Savukārt “Stockmann” vadītāja Dace Goldmane atgādinājusi, ka urbānā biškopība nenoliedzami ir mūsdienīgs zaļās domāšanas veids, kas savā darbībā dabu tuvina pilsētai. “Zinām, ka Līgatnes dabas takās strādā cilvēki, kuri mīl savu darbu no sirds, un dzīvnieki saņem lielisku aprūpi, tāpēc vēlamies atbalstīt šo darbu un dot arī savu ieguldījumu lāču labklājībai,” paudusi D.Goldmane.

I.Lange uzsver, ka dabas taku dzīvniekiem ir daudz draugu. Bitenieki arī agrāk veduši medu, zemnieki ābolus. Izveidojusies sadarbība ar skolēniem, kuri noteiktās vietās lasa ozolzīles.

Brīvdienās Līgatnes dabas takās apmeklētāju ir daudz. Vadītāja vērtē, ka, tā kā šopavasar nav ekskursantu un skolēnu grupu, arī laikapstākļi bijuši mainīgi un vēsi, apmeklētāju skaits bijis pietiekams. Saulainos un siltos pavasaros, protams, skaits ir lielāks. “Ceram, ka pie mums brauks arī vasarā, ka brīvā laika pavadīšana ārpus pilsētas kļūs aizvien populārāka. Mums ir dažādas ieceres,” saka I.Lange.