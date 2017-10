Labs seminārs, maza interese

Klausās un mācās. Cēsu domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs (no kreisās) un labklājības ministrs Jānis Reirs pēc psiholoģes Kristīnes Balodes ierosinājuma izmēģina uzdevumus, kas pielietojami ikdienā ar bērniem savstarpējā kontakta uzlabošanā. Foto: Marta Martinsone-Kaša Cēsu domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs (no kreisās) un labklājības ministrs Jānis Reirs pēc psiholoģes Kristīnes Balodes ierosinājuma izmēģina uzdevumus, kas pielietojami ikdienā ar bērniem savstarpējā kontakta uzlabošanā.

Labklājības ministrija uzsākusi kampaņu “Maziem mirkļiem ir liela nozīme”, un vairākos novados tiek rīkoti bezmaksas semināri.

Kampaņā vecāki tiek mudināti padomāt par to, cik daudz laika viņi velta saviem bērniem. Ceļojošo semināru vada psiholoģe Kristīne Balode un TV raidījuma “Superbingo” vadītājs, trīs meitu tēvs Armands Simsons.

“Laika pavadīšana kopā ar ģimeni ir ļoti aktuāla problēma. Ne tikai manā praksē, bet gan visiem. Būtiski, cik ļoti mums to gribas atzīt. Mēs esam paaudze, kura augusi laikā, kad vecāki savas kļūdas negribēja atzīt. Mums jābūt pirmajai drosmīgajai paaudzei, kurai ir jāievieš pārmaiņas – pirmkārt, atzīstot, ka ar bērniem kopā pavadām pārāk maz laika, un, otrkārt, meklējot risinājumus, kā to labot. Mūsu mērķis ir likt cilvēkiem aizdomāties par sirsnību un ieinteresētību. Un šī kampaņa arī man atgādina par to, ka visās attiecībās, kuras man ir svarīgas, jāiesaistās ar mīļumu un ieinteresētību,” atzina K. Balode.

Semināra laikā savās personiskajās sajūtās un pieredzē dalījās arī Armands Simsons: “Protams, ir patīkama sajūta, kad varu cilvēkus iedvesmot. Tomēr kampaņas laikā arī pats vēl ļoti daudz mācos. Mēs neesam ģēniji, kas var zināt pilnīgi visu – īpaši jomā, kas saistīta ar bērnu audzināšanu. Mēs dalāmies pieredzē un diskutējot arī uzklausām klausītājus par to, cik būtiski ir šie mazie mirkļi kopā ar bērniem un kā šo laiku pavadīt pēc iespējas kvalitatīvāk. Visi esam aizņemti cilvēki, bet tas nedrīkst būt par attaisnojumu, kāpēc savam bērnam sakām “pagaidi, vēlāk”. Ja vien, grib, cilvēks savu laiku var saplānot.”

Uz sociālās kampaņas semināru Cēsīs bija ieradies arī Cēsu domes priekšsēdētājs Jānis Rozen­bergs un labklājības ministrs Jā­nis Reirs.“Kopš sākusies kampaņa, es katru dienu piedomāju, ko un kā pats daru. Tā kā esmu tēvs, kam­paņa būtiska arī manai iz­augs­­mei. Agrāk, lai man būtu vie­g­­­­lāk, savam četrus gadus vecajam dēlam iedevu iphonu. Tagad no tā mēģinu bērnu atradināt. Vienīgais variants, kā to izdarīt, ir nodarbināt bērnu ar kaut ko citu. Esam iegādājušies burtnīcas, kurās bērns trenē glītrakstīšanu. Esmu pārliecināts, ka kampaņas laikā radīsies vēl daudz citu dažādu veidu, kā kopā ar bērniem pavadīt šos mazos mirkļus, kuriem ir liela nozīme. Spilgtākās atmiņas no bērnības vienmēr ir saistītas ar ģimeni,” pārdomās dalījās Jānis Reirs.

Bezmaksas semināru bija iespēja apmeklēt ikvienam, tomēr iedzīvotāju aktivitāte bija ļoti zema. Bija plānota piecu ģimeņu apbalvošana par to, kā tās prot pavadīt laiku kopā un arī iedvesmot citas. No piecām ģimenēm uz semināru ieradās viena. Cēsu Sociālā dienesta Ģimeņu atbalsta nodaļas vadītājas vietniece – sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem Iveta Kalniņa to skaidro ar vairāku apstākļu sakritību: “Seminārs bija ļoti interesants un iedvesmojošs. Protams, žēl, ka neieradās vairāk klausītāju, tomēr domāju, ka tie, kuri bija atnākuši, to novērtēja un dzirdēto informāciju nesīs tālāk. Tas savukārt ieinteresēs citus potenciālos semināra apmeklētājus nākotnē. Seminārs notika darba nedēļas vidū, pēcpusdienā, kas, mūsuprāt, nav piemērotākais laiks. Pirmkārt, lielākā daļa vecāku ir darbā. Otrkārt, tas notika stundās, kuras, vairāk vai mazāk, ir mazuļu diendusas laiks. Un, pat ja māmiņa vēlas apmeklēt semināru, viņa nereti baidās bērnu ņemt līdzi, jo mazulim pusotru stundu no vietas ir grūti būt mierīgam. Protams, arī laikapstākļi todien nelutināja, un pieņemam, ka daudzas mammas izvēlējās palikt mājās, nevis doties ārā.

Tāpat būtisks iemesls, kādēļ, iespējams, daudzus iedzīvotājus informācija par kampaņu nesasniedza, jo arī pašvaldība ziņu par semināru saņēma vien nedēļu iepriekš. Tas bija pārāk īss laiks, lai par gaidāmo pasākumu informētu pietiekami lielu daļu sabiedrības. Protams, cits jautājums ir par to, cik cilvēku ir motivēti uz šādiem pasākumiem iet.”

I. Kalniņa arī atzina, ka audito­ri­ja pie bezmaksas semināriem ir jāpieradina: “Iespējams, sabiedrībā valda uzskats, ka tas, kas ir bez maksas, nav labs. Tomēr mēs uzskatām, ka bezmaksas pasākumi ir līdzvērtīgi tiem, uz kuriem jāiegādājas biļetes. Tiklīdz cilvēki sapratīs, ka bezmaksas semināros iespējams uzzināt kaut ko lietderīgu sev, viņi tos izvērtēs citādāk. Vislabākā reklāma ir personiskie viedokļi.”

Uz pasākumu bija ieradusies divu dēlu māmiņa Inta Greināte, kura atzina, ka seminārs bijis iedvesmojošs un raisījis dažādas pārdomas: “Esmu pārsteigta, ka ieradās tik maz cilvēku. Nācu pat agrāk, jo domāju, ka nebūs brīvu vietu,” saka Inta un atzīst, ka semināra norises laiks izraudzīts ļoti neveiksmīgi. “Arī man bērni šajā laikā tikai mostas no pusdienas laika, un man ir paveicies, ka mana mamma abus dēlus var pieskatīt. Piemērotākais laiks, kad rīkot pasākumus ģimenēm, – ir darba die­nu vakari vai brīvdienas,” viedokli pauda cēsniece.

Uz ielas sastaptā māmiņa ar trīs bērniem Ilona Osīte atzina, ka par tādu semināru nebija dzirdējusi: “Pirmo reizi par to dzirdu. Bet izklausās, ka bijis interesanti. Man ļoti patīk, kā televīzijā runā Ar­mands Simsons, un tieši viņa dēļ būtu gribējusi semināru apmeklēt. Man piemērotākais laiks būtu bijusi sestdiena, kad vīrs var palikt mājās ar bērniem.”