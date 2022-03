Labākais vadītājs sociālā darba jomā – Aivars Damroze

Aivars Damroze - Smiltenes novada Gatartas pansionāta vadītājs. Foto: Iveta Rozentāle Smiltenes novada Gatartas pansionāta vadītājs.

Devīto gadu martā, kas visā pasaulē tiek atzīmēts kā sociālā darba mēnesis, Labklājības ministrija (LM) paziņo konkursa “Gada balva sociālajā darbā 2021” uzvarētājus.

Nominācijā “Labākais vadītājs sociālā darba jomā 2021” žūrijas komisijas un iedzīvotāju balsojuma kopvērtējumā visaugstāko novērtējumu ir saņēmis Smiltenes novada Gatartas pansionāta vadītājs Aivars Damroze. Šajā nominācijā tika izvirzīta arī Inga Kārkliņa, Cēsu novada Sociālā dienesta Atbalsta nodaļas pilngadīgām personām vadītāja.

Otro gadu konkursa uzvarētājus godināja virtuāli, bet apbalvojumus pasniedza individuāli. Saņemot apbalvojumu, savā uzrunā Aivars Damroze atklāj: “Vadītāja darbs, ja runājam par sociālā darba iestādes vadītāja darbu, nav stundās, minūtēs rakstāms, tas ir rakstāms laikā, vai tā ir nakts vai diena. Ja ir situācija, kad tev ir jābūt darbā, tad tu esi darbā. Katru dienu tiekos ar klientiem, ar kolēģiem, sekoju līdzi visam, kas notiek sociālajā politikā, kas notiek sociālā darbinieka ikdienā, redzu, kāda veidojas apkārtējā vide cilvēkiem un cik daudz katrs no mums spēj iespaidot līdzcilvēkus, iestādes, cik tas viss ir savstarpēji savīts kopā. Procesam attīstoties, attīstās arī cilvēks, attīstos arī pats es, attīstās cilvēki, kas šeit strādā. Mij­iedarbībā viss plaukst un zeļ. Daudzi novērtē to, cik jauki, ka pakalpojumi kļūst daudzveidīgi un attīstās arī tādā lauku vidē kā šī. Šī vieta attīstās tādēļ, ka kopā ar darbiniekiem domājam un plānojam, kā to uzlabot, tā paveras daudz dažādu ceļu. Kolēģiem novēlu izbaudīt sociālo darbu, jo tik daudz dažādu emociju, manuprāt, var piedzīvot tikai sociālajā darbā. Sociālie darbinieki var ļoti daudz izdarīt cilvēku, līdzcilvēku, vides, kopienas labā. Īsts, labs sociālais darbs tiešām attīsta cilvēkus, palīdz grūtībās un iedvesmo viņus jaukai, skaistai dzīvei.”

Daloties avīzei sajūtās par apbalvojumu, Aivars Damroze vērtē: “Vienmēr ir patīkami par padarīto darbu saņemt novērtējumu, tāpēc vēlos teikt paldies, ka cilvēki mani ieteica un arī pēc apbalvojuma saņemšanas dalījās ar labiem vārdiem. Kā mēs visi, arī es reizēm sagrēkoju pret darbiniekiem, kādreiz nepasaku paldies vai par maz novērtēju. Bet labā prakse ir labas lietas pamanīt un novērtēt.”

A.Damroze gan piebilst, ka apbalvojums būtu vairāk izbaudīts, ja nebūtu kara Ukrainā: “Prieks par atzinību saruka kā pērnais sniegs, zinot par šausmām, kas notiek Ukrainā. Tad liekas, ko nu par manu darbu, turpinām darīt un ejam tālāk. Bet novērtējumi ir svarīga lieta. Arī Ukrainas gadījumā, kad visa pasaule novērtē Ukrainu un arī pasaka paldies.”

Tāpat Aivars Damroze uzsver, ka daudz kas ir iespējams, pateicoties tieši labajai sadarbībai ar pašvaldību. Vaicāts, vai mērķiem un darbiem izjūt arī darbinieku atbalstu, pansionāta vadītājs norāda, ka bez darbinieku atbalsta iecerēto nav iespējams re­alizēt.

“Druvai” viesojoties klātienē un apskatot arī deinstitucionalizācijas projektā tapušo grupu māju un specializētās darbnīcas un aprunājoties ar darbiniekiem, bija acīmredzams, ka viņi patiesi augstu vērtē savu vadītāju. Lelde Lāce pirms vairākiem gadiem pansionātā bijusi praksē, viņa atzīst, ka jau tad bija skaidrs, ka viņa šajā vietā atgriezīsies. Kad tapa specializētās darbnīcas, vadītājs viņu laikus uzrunājis, Lelde, ne mirkli nešauboties, piekritusi. Tagad viņa ir māla darbnīcu vadītāja: “Aivars ir ļoti jauks kā priekšnieks un kolēģis, ļoti pretimnākošs, ar viņu var runāt par jebko un jebkurā brīdī. Un arī visi klienti to ļoti labi zina, kas arī ir ne mazāk svarīgi. Vadītājs katru dienu ienāk pie mums darbnīcās, arī klientiem ir ļoti svarīgi redzēt, just šo kopību. Ir sajūta, ka esam kā liela ģimene.

Darbā ikdienā ik uz soļa redzams, kā cilvēki, kas saņem jaunās iespējas, attīstās un gūst panākumus. Un te, radošajās darb­nīcās, veidojas tāda kā meditatīva vieta, kur cilvēki darbojoties apbrīnojamā veidā atveras. Mēs arī sarunājamies, veidojas uzticības un saprašanās pilnas attiecības.”

Tāpat darbiniece piebilst, ka vadītājs arvien ir ļoti aizrautīgs: “No vadītāja ir atkarīgs, kā viss tiek organizēts, kāda ir atmosfēra kolektīvā. Tā kā esam visi uz viena viļņa, varam izpausties, būt radoši un daudzpusīgi. Aivars un mēs visi esam arī uz tu ar humoru, kas arī ir ļoti svarīgi. Viņš ir cilvēks, kas tiešām ir savā vietā.”

Grupu mājas aprūpētāja Anita Smeķe kā galveno izceļ vadītāja cilvēciskumu: “Viņš pret visiem izturas ļoti pozitīvi. Viņš iedrošina gan mūs, gan klientus, uzsverot, ka vajag mēģināt un viss izdosies, tāpat rosina būt fiziski aktīviem. Viņš ir kā savs cilvēks. Visu darām kopā, arī kopā svinam svētkus. Man šķiet, Gatartas pansionāts, grupu mājas un darbnīcas ir pati gaišākā vieta Drustu pagastā, te ir ļoti daudz labu cilvēku, šeit strādā paši labākie, kas ir tuvākā apkārtnē. Mums ļoti patīk te strādāt.”

Konkursa uzvarētāju Labklājības ministrija sveica 15.martā, šī mēneša trešajā otrdienā atzīmē Vispasaules soci­ālā darba diena. Sveicot sociālos darbiniekus svētku dienā, labklājības ministrs Gatis Eglītis atgādināja, ka šogad svētkiem Starptautiskā sociālo darbinieku federācija izvēlējusies moto: “Iekļaujam ikvienu jaunas ekosociālas pasaules veidošanā!” Ministrs teica: “Šis moto akcentē globālās vērtības, politiku un sociālā darba praksi, kas rada uzticēšanos un drošību ikvienam cilvēkam, kā arī veicina planētas ilgtspējīgu attīstību. Ņemot vērā visai pasaulei kopīgos izaicinājumus arī Ukrainas krīzes kontekstā, sociālā darba profesijai ir būtiska loma nākotnes veidošanā, gan atbalstot sociāli neaizsargātos iedzīvotājus, gan attīstot sadarbības tīklus vietējās kopienas kopīgai krīzes pārvarēšanai, balstoties vērtībās un principos, kuru pamatā ir cieņa un iekļaujoša attieksme.” Savukārt sveicot konkursa uzvarētājus, ministrs teica paldies par darbu un profesionālo stāju, kas iedvesmo, un vēlēja veselību, veiksmi un radošu pašrealizāciju tālākā profesionālā darbībā.

Konkursu “Gada balva sociālajā darbā” rīko Labklājības ministrija, pasākuma mērķis ir apzināt sociālos darbiniekus Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas profesijā sociālajos dienestos, to struktūrvienībās, ilgstošas sociālās aprūpes un soci­ālās rehabilitācijas institūcijās, nevalstiskajās organizācijās un citās sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās. Šādi tiek pagodināti visprofesionālākie un atsaucīgākie sociālie darbinieki, popularizēta un veicināta sociālā darba attīstība, kā arī celts profesijas prestižs. LM izveidota konkursa žūrijas komisija izvērtēja saņemtos pieteikumus konkursa nominācijām un labākos no pretendentiem izvirzīja iedzīvotāju tālākai balsošanai.