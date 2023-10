Kur pazudis ceļš? Mums to vajag

Pēc lietus neput. Autoceļa Rauna – Valmiera satiksmes intensitāte ir ap 800 automašīnām diennaktī. Foto: Sarmīte Feldmane Autoceļa Rauna – Valmiera satiksmes intensitāte ir ap 800 automašīnām diennaktī.

Par grants valsts autoceļu Rauna – Valmiera rakstīts gadu desmitus. Raunēnietis Imants Skangalis labi atceras dažādo politiķu solījumus, ka ceļš aktuāls un tam jābūt asfaltētam.

“Toreiz savāca 1500 parakstus, bija solījums, ka šogad mums būs asfaltēts ceļš. Ceļa nav, pat runas apklusušas. Kur pazudis asfaltētais ceļš?” jautā “Mazkalna Mūru” saimnieks un piebilst, ka atgādinājums par ceļu Rauna – Valmiera ir palīgā sauciens. “Saprotu, lai to noasfaltētu, vajag miljonus, bet runa ir par cilvēkiem, kuri dzīvo šī ceļa malā, kuri pa to brauc. Vai mums laukos vajag iedzīvotājus? Ja ir cilvēki, ir vajadzības, ar to jārēķinās,” saka raunēnietis un pastāsta, ka par problēmu atgādinājis un runājis ar “Latvijas Valsts ceļi” darbiniekiem, ceļu uzturētājiem, Smiltenes novada domē un pagasta pārvaldē. Viņš stāsta, ka ceļam regulāri tiek atjaunots grants segums, ka uzturētāji cenšas, lai tas būtu braucams.

“Reizi gadā jāmaina mašīna, ritošā daļa neiztur. Labu mašīnu pirkt nav vērts. Mana māja atrodas ap 60 metriem no ceļa, bet kaimiņiem ir tuvāk, dzīvojam putekļos. Uzturētāji piedāvā pretputekļu līdzekli, bet pēc tā ir salds mutē, tas nosēžas ne jau tikai uz ceļa. Vasarā viss ap māju ir baltos putekļos,” ikdienu atklāj I.Skan­galis un atgādina, ka ne jau visi grantsvedēji no Raunas uz Valmieru brauc caur Priekuļiem, tāpat lauksaimniekiem ir smagā tehnika, un ar to jārēķinās.

Raunēnietis atklāj, ka pazudušo asfaltēto ceļu Rauna – Valmiera meklēs, rīkojot atgādinājuma akciju, ka iedzīvotāji nav aizmirsuši solījumus. “Varbūt jādara, kā drustēnieši – jāstāda kartupeļi, tikai nevis ceļa bedrēs, bet malā,” bilst I.Skangalis.

Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja Ieva Kalniņa pastāsta, ka reģiona prioritāšu sarakstā šis autoceļš ir. “Jaunākas informācijas un atgriezeniskās saites, kas plānots, mums nav,” stāsta I.Kal­niņa.

Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Evi­ja Zurģe arī uzsver, ka pašvaldībai nav nekādas jaunas informācijas par virzību, ka kaut kas notiek, lai šo ceļu pārbūvētu. Viņa pastāsta, ka ik palaikam iedzīvotāji jautā pašvaldībā, kad varētu gaidīt kādas pārmaiņas. Tiek runāts, ka no Pāvulu karjera uz Valmieru vedīs tūkstošiem tonnu grants. Ja izmantos šo ceļu, kas ar to notiks. “Par ceļu Rauna – Valmiera regulāri atgādinām ministrijā un “Latvijas Valsts ceļiem”. Tas ir nozīmīgs ceļš ne tikai iedzīvotājiem no Raunas, arī kaimiņu pagastiem, lai nokļūtu Valmierā, un arī uzņēmējiem. Arī Valmieras dome atbalsta šī ceļa pārbūvi,” stāsta E.Zurģe un piebilst, ka paš­valdība meklē dažādus variantus, lai par to vismaz neaizmirst. “Līdz ar jauno valdību un satiksmes ministru dzirdams, ka tiks pārskatīti darāmie darbi. Cerība jau nekur nepazūd,” atklāj E.Zurģe un piebilst, ka diezin vai kāda akcija ko var līdzēt, jo savulaik savāca parakstus, iedzīvotāji apliecināja, cik viņiem šis ceļš vajadzīgs, bet nekas nemainījās.

Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija – Markova uzsver, ka novada prioritāte ir autoceļš Alauksts – Garkalne un pēdējā laikā par Rauna – Valmiera nav bijušas sarunas. Šis ceļš Cēsu novadā ved cauri Mārsnēniem un Liepai.

VSIA “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis uzsver, ka Rauna – Valmiera ir ceļš, kas nozīmīgs Smiltenes, Cēsu un Valmieras novadiem. “Vieglprātīgi nevaru dot solījumus, jo finanses ir tik lielas, kādas ir, gan pienāks kārta arī šim ceļam. Kaut visi stādīs uz ceļa kartupeļus, naudas vairāk nebūs. Apzināmies, ka tas ir aktuāls satiksmei, bet patlaban šī ceļa rekonstrukcijai nav nekādas virzības,” skaidro M.Laz­dovskis un atgādina, ka prioritāte ir pagastu ceļu savienojamība ar novadu centriem. Papildus tiks ņemtas vērā izglītības un veselības reformas, lai nodrošinātu iedzīvotājiem šo pakalpojumu pieejamību.

Raunēnieši ar cerību raugās uz bijušo Smiltenes novada domes, tagad Saeimas deputātu Ervinu Labanovski, kurš ir satiksmes ministra partijas biedrs. “Kaut pa kilometram, bet lai redzam, ka solītais asfaltētais ceļš nav pazudis ierēdņu kabinetos,” saka I.Skangalis.