Krītot no augstuma, divi bērni Vidzemē gūst traumas

Aizvadītajā diennaktī Vidzemē divi bērni, krītot no augstuma, guva traumas, aģentūru LETA informēja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) pārstāve Inga Vītola. Vienā no gadījumiem piecus gadus vecs zēns Vidzemē, kāpelējot pa ābeli, zaudēja līdzsvaru un krita no apmēram metra augstuma. Bērns guva rokas lūzumu un tika nogādāts slimnīcā.

Vidzemē cieta arī 12 gadus veca meitene, kura izkrita no šūpolēm, kā rezultātā guva galvas smadzeņu satricinājumu.

Savukārt deviņus gadus vecs zēns, skrienot pa mājām, nejauši izsita durvju stiklu, kā rezultātā guva brūces apakšdelmā un pirkstos.

Kopumā aizvadītajā diennaktī NMPD saņēmis 1163 izsaukumus, no kuriem 222 bijuši saistīti ar traumām un negadījumiem.