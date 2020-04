Priekuļos, sabiedriskā maršruta autobusa vadītājam strauji bremzējot, krīt pasažiere

Policija aizvadītajās svētku brīvdienās Vidzemē veica 647 pārbaudes, un noformēja 26 protokolus par ārkārtējās situācijas noteikumu neievērošanu.

12.aprīlī pēc pusnakts Valmierā, Tērbatas ielā, nenoskaidrots vadītājs, vadot automašīnu “VW Golf”, netika galā ar transportlīdzekļa vadību un apgāzās. Vadītājs no notikuma vietas aizbēga, neziņojot likuma noteiktā kārtā. Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā cieta viena persona, kura nogādāta medicīnas iestādē. Policija skaidro negadījuma apstākļus.

11.aprīlī Priekuļu novadā, Priekuļu pagastā, Priekuļos, sabiedriskā maršruta autobusa vadītājs strauji nobremzēja, kā rezultātā pasažiere, kura vēlējusies izkāpt, zaudēja līdzsvaru un krita.

10.aprīlī Cēsu novadā, Cēsīs, Leona Paegles un Vāveres ielu krustojumā, kāds vīrietis, vadot automašīnu “Opel”, uzbrauca šķērslim – kokam. Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā cieta viena persona, kura nogādāta medicīnas iestādē.

Līdz ar ārkārtējo situāciju valstī ir samazinājusies satiksmes plūsma, taču autovadītāji aizvien ir pārgalvīgi un bezatbildīgi – joprojām tiek fiksēti gadījumi, kad tie pie spēkrata stūres izvēlas sēsties alkohola reibumā. Lieldienās policija visā Vidzemē noķērusi 15 iereibušus autovadītājus no tiem astoņi automašīnu vadītāji ceļu satiksmē piedalījušies bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Kopumā policija par dažādiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem noformējusi 414 administratīvā pārkāpuma protokolus, no tiem 204 par ātruma pārsniegšanu, bet viens par agresīvu braukšanu. Apes novadā, kāds vīrietis vadīja automašīnu “Volvo”, bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā 3,57 promiles. Tāpat arī Cēsu novadā, Cēsīs, kāds vīrietis vadīja automašīnu, būdams 3,32 promiļu reibumā, kā arī bez jebkāda veida vadīšanas tiesībām.

Valsts policija aicina ikvienu satiksmes dalībnieku būt atbildīgam un pasargāt sevi un citus no neapdomīgas rīcības sekām. Nebrauc un neļauj braukt citiem reibumā! Arī līdzcilvēkiem ir liela ietekme, lai atturētu no sēšanās pie stūres reibuma stāvoklī. Tādēļ aicinām ikvienu rūpēties par apkārt esošajiem cilvēkiem – ja neizdodas atturēt kādu no braukšanas reibuma stāvoklī, aicinām par to ziņot policijai, zvanot 110.