Kravu ar sarūpēto ved uz Ukrainu

Palīdzība sagādāta. Brīvprātīgie cēsnieki un citi novadnieki rūpīgi sapakojuši sūtījumu Ukrainai, lai to ērti aizgādāt saņēmējiem. Foto: Iveta Rozentāle Brīvprātīgie cēsnieki un citi novadnieki rūpīgi sapakojuši sūtījumu Ukrainai, lai to ērti aizgādāt saņēmējiem.

Novadnieku sarūpēto palīdzības sūtījumu Ukrainai Cēsīs pirmdienas vakarā brīvprātīgie sakrāva ietilpīgajā busiņā. Labdarības biedrības “Be the light” valdes priekšsēdētājs Gints Berneckis sēdās pie stūres un devās ceļā, lai kravu nogādātu Ukrainā labdarības fondam “Oберiг Львів”.

Gints Berneckis pastāstīja: “Vedīsim sveces, siltās drēbes bērniem, sievietēm, vīriešiem. Redzējām, ka viņiem tāda apģērba ir maz. Tāpat vedam guļammaisus, arī astoņas pakas ar segām, kas ir ļoti nepieciešamas. Ziedojumos esam saņēmuši pat tikko pirktus elektriskos sildītājus, viens novadnieks pats sameistarojis īpašu trauku, kurā ārā var pagatavot siltu ēdienu armijas apstākļos. No medicīnas precēm, kas pie mums atnākušas pa dažādiem ceļiem, ir aparāti plaušu ventilācijai, defibrilators, infūzijas sistēmas un citas operācijām vajadzīgas lietas. Vedīsim arī higiēniskās lūpu krāsas. Ir vairāki siltie armijas formas tērpi ekipējumā ar zābakiem, tāpat aizvedīsim kruķus, kas diemžēl arī nepieciešami.”

No pārtikas kravā ir “Straupes piena” produkcija. Gints Ber­neckis teic: “Viņi vienmēr atsaucas, kad aicinām, varam teikt, ka viņi ir garšīgākais atbalstītājs. Arī, kad Cēsu senioriem piegādājam siltas pusdienas un pievienojam “Straupes” produkciju, vecļaudis ir ļoti priecīgi. Paldies arī mācītājam Pēterim Eisānam, ar viņa palīdzību no Latvijas Baptistu draudžu savienības saņēmām finansiālu atbalstu, tāpat atbalstu saņēmām no kristiešu draudzes “Dieva māja” Rīgā. Tad varējām nopirkt ūdens attīrīšanas tabletes, ko atradām tikai vienā vietā Rīgā. Tāpat Polijā vēl pirkšu bērnu pārtiku un citas Ukrainā nepieciešamās lietas. Sieviešu klubs “Y’S MEN “Cēsis””, ar ko ir ļoti laba sadarbība, ziedoja konservus. Daudz sagādājusi arī mūsu draugu biedrība “TUVU”.

No kravas, ko ved uz Ukrainu, 85% paredzēti civiliedzīvotājiem, jo mums nav daudz vedamā armijas vajadzībām. Un arī organizācija, pie kuras braucu, darbojas ar bēgļiem, to skaitā daudz bērnu, kas no okupētajiem Ukrainas rajoniem nonākuši Ļvivā . Šī biedrība tālāk nogadās arī armijai vesto.

Šodien Gints Berneckis visticamāk jau ir nokļuvis līdz Ukrainai, atdevis sūtījumu un sācis ceļu mājup.