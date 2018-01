Kravas mašīna un vieglais auto nesadala ceļu

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē aizvadītajās brīvdienās, laika posmā no 12. līdz 15.janvārim, saņemta informācija par 206 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Tostarp reģistrēti 22 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 74 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 34 nodarījumi pret īpašumu, kā arī 15 ceļu satiksmes negadījumi. Trijos no negadījumiem saņemta informācija par trijiem cietušajiem. Pie transportlīdzekļu stūres alkoholisko dzērienu iespaidā sēdušies 12 vadītāji. Noformēti 229 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 89 bija par ātruma pārsniegšanu. Plašāk – notikumu apskatā, ko sniegusi Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Anžela Geļjanu.

12.janvārī pulksten 7:37 saņemta informācija, ka Valmierā, Beātes ielā, 1981.gadā dzimis vīrietis, iespējams, vada automašīnu “Audi”, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Vadītājs devies Valkas virzienā. Izbraucot policijas norīkojumam, pulksten 8:43 minētā automašīna tika apturēta. Izrādījās, ka transportlīdzekļa vadītājs sēdies pie stūres 2,30 promiļu reibumā. Vīrietim noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

12.janvārī pulksten 17:20 Smiltenē, Atmodas ielā, 1994.gadā dzimusi sieviete, vadot automašīnu “Opel Zafira”, uzbrauca 1956.gadā dzimušai sievietei, kura šķērsoja ceļa braucamo daļu. Gājēja nogādāta tuvākajā ārstniecības iestādē, policija noskaidro notikušā apstākļus.

12.janvārī pulksten 15:49 Limbažu novadā, Limbažu pagastā, autoceļa Kocēni – Limbaži – Tūja 49. kilometrā, 1970.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Volvo” sakabē ar piekabi, veica apdzīšanas manevru, taču 1962.gadā dzimušais ar automašīnu “Volkswagen”, kreiso nogriešanās manevru, kā rezultātā notika transportlīdzekļu sadursme. Ceļu satiksmes negadījumā cieta vieglās automašīnas vadītājs, kurš nogādāts tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

Savukārt 14.janvārī pulksten 22:43 Cesvainē, Rīgas ielā, 1984.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Ford Mondeo” bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, kā arī būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 2,2 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

14.janvārī pulksten 15:05 Smiltenes novadā, Grundzāles pagastā, autoceļa Grundzāle – Vizla 8. kilometrā, 1976.gadā dzimis vīrietis, vadot nereģistrētu mopēdu, krita, gūstot dažādus miesas bojājumus. Vadītājs nogādāts tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.