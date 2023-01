Krāsaini atspulgi ziemas melnbaltumā

Spilgti un krāsaini. Cēsu Izstāžu nama vadītāja Larisa Kaimiņa (no kreisās) iepazīstina ar mākslinieci Ilzi Laizāni, kuras izstāde “Zelta sirds” skatāma Izstāžu namā. Foto: Jānis Gabrāns Cēsu Izstāžu nama vadītāja Larisa Kaimiņa (no kreisās) iepazīstina ar mākslinieci Ilzi Laizāni, kuras izstāde “Zelta sirds” skatāma Izstāžu namā.

Cēsu Izstāžu namā atklāta mākslinieces Ilzes Laizānes gleznu izstāde “Zelta sirds”, kas šajā laikā, kad dabā krāsu ir maz, pārsteidz ar krāsainību. Māksliniece darbos iemūžina dabas, ziedu un sievietes dvēseles burvību, reālais saplūst ar fantāziju, dabas motīvi bieži vien savijas ar figurālām kompozīcijām.

Izstādes atklāšanā Izstāžu nama vadītāja Larisa Kaimiņa akcentēja šo krāsu paleti, kas liek domāt arī par to, ka pavasaris vairs nav aiz kalniem.

I. Laizāne Latvijas Mākslas akadēmijā studējusi trijās nodaļās: stikla, kur iegūts bakalaura grāds, kā arī grafikas un glezniecības, kurās iegūti maģistra grādi. Pēc L. Kaimiņas teiktā, mākslinieces gleznās, kas tapušas eļļas tehnikā, var redzēt nianses, kas atgādina grafikas zīmējumu, bet dažās gleznās mākslinieces radītie tēli ir trausli kā stikls. Pati māksliniece gan atzina, ka gleznojot par to it kā nedomā: “Tikai tad, kad kāds uz to norāda, paskatos un saprotu, ka tas tiešām atstājis kādu iespaidu uz maniem darbiem.”

I. Laizānes darbos lielu lomu ieguvusi figurālā glezniecība, viņa pati atzīst, ka cilvēka figūra vienmēr uzrunājusi, lai parādītu ķermeņa formu skaistumu. Darbos redzams, ka figūras izteiksme un žesti tiek attēloti ar anatomisku precizitāti.

“Man ir svarīgs lielformāts, lai varētu gleznot cilvēku dabiskā lielumā,” skaidro māksliniece un piebilst: “Darbos daudz izmantoju krāsu salikumus, labprāt eksperimentēju ar krāsu pretstatiem.”

Tas dod cerēto rezultātu, jo gleznas pievelk skatienu, ir spilgtas. Mākslinieces iecienītā krāsa ir sarkanā dažādos toņos un nokrāsās: “Man patīk spilgtas krāsas, varbūt tāpēc, ka iekšēji esmu enerģiska, un to cenšos izpaust arī savos darbos.”

Par izstādes nosaukumu “Zelta sirds” māksliniece atgādina, – ja mēdz teikt, ka cilvēkam ir zelta rokas, kāpēc lai gleznotājam nebūtu zelta sirds. Tā arī saucas viena no spilgtajām gleznām, uz kuru raugoties, rodas jautājums, vai šādā darbā māksliniekam jau no sākuma ir skaidrs, kādam tam būt, vai kaut kas nāk klāt arī tapšanas gaitā.

“Ir jau sākumā doma, ka šai zelta sirdij tur jābūt, bet daudz notiek tapšanas laikā. Pēc ilgāka laika atkal strādāju ar zeltu, kas bija interesanti, bet kā gan citādi varētu uzgleznot zelta sirdi. Par to šajā darbā varam runāt gan tiešā, gan pārnestā nozīmē,” saka māksliniece.

Viņa bija gandarīta par iespēju izstādīt savus darbus Cēsīs, jo uzskata tās par mākslinieku pilsētu. Izstāžu namā ir plašas telpas, kas ļauj izstādīt lielāka formāta darbus.

“Katra izstāde ir kā sava veida pirmizrāde, īpaši, ja tā notiek vietā, kur nekad neesi izstādījis savus darbus,” saka I. Laizāne un uzsver: “Biju ļoti patīkami pārsteigta, redzot, cik izstādes iekārtotājs perfekti atradis vietu katrai gleznai. Ir redzams, ka šim māksliniekam nav vienalga, kā darbus izstādīt, un arī te varam runāt par zelta sirdi. Šāda uzņemšana dod ļoti pozitīvas emocijas!”