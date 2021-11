Krāpšanas gadījumi nemazinās

Traktortehnikas pircējs, izvēloties preci iegādāties internetā, zaudējis samaksāto naudu, jo izraudzīto pirkumu pārdevējs nav piegādājis un arī naudu nav atdevis.

Tāds notikums aizvadītajā nedēļā reģistrēts Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa teritorijā. Tieši tāda pati situācija pagājušajā nedēļā konstatēta Valkas iecirkņa teritorijā.

Vidzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Zane Vaskāne atgādina jau vairākkārt Valsts policijas uzsvērto – rūpīgi izvērtēt ievietotos sludinājumus interneta vietnēs, kā arī neiegādāties preci, kas pirms tam nav redzēta dzīvē.

Valsts policija regulāri ziņo par krāpšanas gadījumiem, kad interneta vietnēs tiek izvietoti viltus sludinājumi par traktortehnikas tirdzniecību. Piemēram, oktobra beigās Smiltenes novadā vīrietis, vēloties iegādāties traktoru, nenoskaidrotai personai pārskaitīja teju 5000 eiro un vēl pagājušajā nedēļā nebija saņēmis preci. Šogad Vidzemē reģistrēti 12 krāpšanas gadījumi, kas saistīti ar traktortehnikas iegādi, norāda Z.Vaskāne.

Krāpšanas gadījumi ir ļoti dažādi, turklāt nav tendences to skaitam samazināties. Z.Vaskāne atzīst, ka gada deviņos mēnešos Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamajā teritorijā apkrāpšanas gadījumu skaits ir pat nedaudz palielinājies, bet jāņem vērā, ka cilvēki arī biežāk vēršas policijā. “Agrāk bija novērojams, ka iedzīvotāji policijā vērsās, kad krāpniecība jau bija notikusi, tagad iesniegumus saņemam arī par krāpniecības mēģinājumiem. Lai arī kāpums ir neliels, tomēr neizskaidrojami, kāpēc tā notiek, ņemot vērā, ka sabiedrība daudz tiek brīdināta. Par krāpniecību runā presē, televīzijā, radio, soci­ālajos tīklos ir ļoti daudz informācijas, kā reaģēt, kādi ir krāpšanas gadījumi. Diemžēl kādā mirklī iedzīvotāji ir palaiduši šo informāciju garām un ir ļāvušies tikt apkrāpti. Šobrīd cilvēki vairāk uzturas mājās, līdz ar to arī iepirk­šanās notiek attālināti — internetā. Tas varētu būt viens no iemesliem, kāpēc apkrāpto cilvēku skaits palielinājies,” saka Z.Vaskāne.

Viens no populārākajiem veidiem joprojām ir telefonkrāpniecība, atzīst Z.Vaskāne. Iedzīvotājiem it kā zvana no bankas, aicina veikt kādas darbības – Smart ID paroles ievadīšanu, datu apstiprināšanu – , tā piekļūstot cilvēku bankas kontiem. Tāpat tiek zvanīts un teikts, ka uz personas vārda atvērts kripto valūtas konts, ka tajā ir nauda, lai to izņemtu vai kontu slēgtu, jāveic darbības, kādas pieprasa telefonkrāpnieks. Neskatoties uz to, ka cilvēks nekad bitkoina kontu nav atvēris, viņš tomēr iekrīt, stāsta Z.Vaskāne.

Valsts policijas pārstāve skaidro, ka joprojām izplatīta ir krāpšana, izmantojot iespējas preces pirkt un pārdot internetā, tāpat izplatīts ir aicinājums naudu ieguldīt platformās, kuras it kā garantē ātru peļņu, un izmantoti piegādes uzņēmumu viltus profili.

Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamajā teritorijā deviņu mēnešu periodā uzsākti 84 kriminālprocesi, kuros reģistrēti 90 noziedzīgi nodarījumi.

Krāpšana, uzdodoties par bankas darbinieku – kopā 9 notikumi, t.sk. uzsākti 27 kriminālprocesi. Kopējie materiālie zaudējumi – 71 404,08 eiro.

“DPD” krāpšanas – kopā 22 notikumi, t.sk. uzsākts viens kriminālprocess. Kopējie materiālie zaudējumi – 2784,32 eiro.

“OMNIVA” krāpšanas – kopā 11 notikumi, t.sk. uzsākti 2 kriminālprocesi. Kopējie materiālie zaudējumi – 2671,33 eiro.

Viltus bankas saites (linki) – kopā 12 notikumi, t.sk. uzsākti 10 kriminālprocesi. Kopējie materi­ālie zaudējumi – 11 911,69 eiro.

Viltus finanšu brokeri (platformas, kurās iegulda naudu) – kopā 41 notikums, t.sk. uzsākti 26 kriminālprocesi. Kopējie materiālie zaudējumi – 7 529 065,80 eiro un 22 632 ASV dolāri.

Avots: Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde