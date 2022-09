Kosmosa izziņas centrs arvien tuvāk atklāšanai

Top kosmosa stacija. Kosmosa izziņas centra darbinieki regulāri tiekas arī darbnīcās, lai pārrunātu eksponātu tapšanas gaitu. Šobrīd notiek darbs pie kosmosa stacijas iekšējā plānojuma. Foto: Jānis Gabrāns Kosmosa izziņas centra darbinieki regulāri tiekas arī darbnīcās, lai pārrunātu eksponātu tapšanas gaitu. Šobrīd notiek darbs pie kosmosa stacijas iekšējā plānojuma.

Pēc aptuveni pusgada durvis pirmajiem pmeklētājiem Cēsīs vērs topošais Kosmosa izziņas centrs. Būvniecība tuvojas noslēgumam, bet ekspozīcijas tapšana norit pilnā sparā.

Būve ekspluatācijā jānodod decembra beigās, saka Cēsu novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Vides un klimata neitralitātes nodaļas vadītāja Inta Ādam­sone. Pagaidām darbs virzās bez aizķeršanās, būvniecība notiek, ievērojot izvirzītās energoefektivitātes prasības. Projektā paredzēts uzbūvēt enerģētiski pašpietiekamu ēku, kas, ņemot vērā paš­reizējās energoresursu izmaksas cenas, ir ļoti būtiski.

“Druva” jau rakstījusi, ka Kosmosa izziņas centrs būs inter­aktīvs starptautiska līmeņa izklaides un nākotnes tehnoloģiju zinātnes centrs. Tā ekspozīcijas ietvers plašu dabas un inženierzinātņu klāstu: fizika, ķīmija, bioloģija, materiālzinātnes, elektronika, IT, mehatronika, medicīna, enerģētika. Centra galvenā tematika būs kosmoss, lai rosinātu jauniešu interesi par tehniskām un dabas zinātnēm ar augstu pievienoto vērtību.

Centra satura programmas izstrādei finansējums tika piesaistīts no Norvēģijas finanšu instrumenta. Ekspozīcijas mērķis ir veicināt zināšanu attīstību, skolēnu karjeras izvēli STEM* jomā, līdz ar to eksponāti, kas būs atrodami ēkas trijos stāvos, ir saistīti ar kosmosu un kosmosa izpēti. “Cenšamies centra saturu sasaistīt ar pilnveidoto mācību standartu un saturu, domājot, ko bērnam, mācoties skolā, varam iedot caur kosmosa prizmu. Strādājot par skolotāju, redzēju, ka bērni ir piekusuši no tām tēmām, ko viņiem ikdienā māca skolā, un varbūt tieši paraudzīšanās uz to caur kosmosa prizmu radīs viņiem jaunu interesi padziļināti apgūt priekšmetus, kas saistīti ar STEM jomu,” skaidro vadošais izglītības programmu satura izstrādes eksperts Miks Dzenis.

Kosmosa izziņas centra ekspozīciju saturu var dalīt divās daļās : izglītojošā daļa un fiziskie eksponāti. Projekta eksponātu izstrādes vadītājs Ansis Rezgalis stāsta, ka daļa eksponātu jau pilnībā gatavi un tikai gaida savu uznācienu, citi ir tapšanas procesā: “Daļa eksponātu top pašu darbnīcā, citus pēc mūsu pasūtījuma veido ārpakalpojumā, ir piesaistīti arī Igaunijas partneri, kuri izstrādāja saturu AHAA centram Tartu.”

Līdztekus top izglītības programmas sākumskolas, pamatskolas vecuma bērniem, tiek strādāts pie dažādām darbnīcām, kur bērni var uzbūvēt savu Marsa roveri vai izšaut raķeti konkrētā leņķī, lai tā sasniedz noteiktu planētu.

“Svarīgi ne tikai veiksmīgi palaist raķeti, bet sasaistīt to ar matemātiku, lai jaunietis saprot, kādas formulas nepieciešamas, lai veiktu precīzus aprēķinus. Savu­kārt šī Marsa rovera būvniecība patiesībā ir vizuālā programmēšana, ko varam iedot jaunietim caur kosmosa skatupunktu. Viss tiek virzīts uz to, lai parādītu jaunietim, ka strādāt STEM jomā ir interesanti un ir vērts veidot tajā savu turpmāko karjeru,” uzsver M. Dzenis.

*STEM – dabas zinātņu un tehnoloģiju tēmas (angliski – Science, Technology, Engineering and Mathematics, saīsināti STEM).

Aizstāvot Kosmosa izziņas centra projektu, tika vilktas paralēles ar AHAA centru Tartu, kas spēj piesaistīt apmeklētājus ne tikai no visas Igaunijas, bet arī kaimiņvalstīm. Īpaši labprāt turp brauc ģimenes ar bērniem. Vai Cēsu Kosmosa izziņas centrs vairāk paredzēts ģimenēm vai vairāk skolēniem? Centra sabiedrisko attiecību vadītāja Ilze Sestule norāda, ka centrs radīts, lai ģimene tajā varētu jēgpilni pavadīt laiku, darbībās, aktivitātēs iesaistoties visiem tās locekļiem: “Nav pareizs koncepts, ja ģimene atnāktu uz mūsu centru, bērni darbotos, bet vecāki sēdētu malā un nozustu savos telefonos. Ģimenei būs iespēja, piemēram, iesaistīties kosmosa misijā, kad daļa ģimenes ir kosmosa stacijā, bet pārējie – vadības kontroles centrā, lai, kopīgi sadarbojoties, veiktu misiju. Kosmosa izziņas centrā liela uzmanība izglītojošajam aspektam, interaktīvā veidā neizslēdzot arī izklaides iespējas un labu laika pavadīšanu visai ģimenei.”

Ansis Rezgalis uz jautājumu, vai ģimenēm būs interesanti Kosmosa centrā, atbild īsi: “Noteikti būs! Centrs arī vizuāli būs ļoti interesants, jo pašā centrā būs liela kosmosa stacija, kurā varēs ieiet, darboties. Šis būs unikāls eksponāts, kāds nav redzēts citos līdzīgos centros, un tas tapis pēc reāla kosmosa stacijas parauga. Būs dažādi raķešu modeļi, dzinēju modeļi, robotu modeļi, daudz tāda, lai interesanti arī maziem bērniem, kuriem vēl nav vēlme uzzināt kaut ko par STEM jomu, bet varbūt kaut kur zemapziņā viņos aizķersies, ka tas ir interesanti.”

Kosmosa izziņas centra darbinieki atzīst, ka paši izvirzījuši augstas prasības pret visu, kas būs pieejams, tāpēc saturs nemitīgi tiek testēts, lai rezultātā iegūtu iespējami labāku kvalitāti.

Lai arī šķiet, ka marts vēl tālu, darbinieki saka, ka darba temps arvien palielinās.

“Var teikt, ka šobrīd darbojamies oranžajā režīmā, bet pēc gadu mijas, visticamāk, nāksies ieslēgt sarkano, lai visu paspētu īstenot tādā kvalitātē, kādā esam iecerējuši,” saka I. Sestule.

Šobrīd plānots, ka pirmajiem apmeklētājiem Kosmosa izziņas centrs durvis vērs marta beigās un pirmajiem iespēja tiks dota tieši skolēniem, kuri ne tikai varēs iepazīt centru un tā piedāvājumu, bet arī aizvadīt pirmās nodarbības.