Kopīgi atskatās uz aizvadīto gadu

Dejo visi. Nītaures senioru svētku pasākumā uzstājās Mores Tautas nama senioru deju kopa “Dāmītes”, kurā ir dalībnieces arī no Nītaures. Pasākuma gaitā dejas aicinājumam ļāvās ikviens atnākušais. Foto: Iveta Rozentāle Nītaures senioru svētku pasākumā uzstājās Mores Tautas nama senioru deju kopa “Dāmītes”, kurā ir dalībnieces arī no Nītaures. Pasākuma gaitā dejas aicinājumam ļāvās ikviens atnākušais.

Nītaures senioru ikdienu bagātina pašu dibinātā biedrība “Labākie gadi”. Par to, kas pērn darīts, visi kopā atcerējās pasākumā “Mans 2022. gads”.

Aizvadītais gads bijis daudzveidīgs. Ekskursijās gan no jauna atklātas dažādas Latvijas vietas, gan brauciens apvienots ar pašu vaļaspriekiem. Apmeklēts rododendru dārzs Babītē, Salaspils Botāniskais dārzs, pabūts Bal­dones observatorijā, Ķeipenes kinostacijā un citos atmiņā paliekošos objektos. Nītaurieši piedalījušies citu pagasta senioru sporta spēlēs, bieži vien aktivitātēs iesaistījušies kopā ar kaimiņu pagasta Zaubes ļaudīm.

Biedrība ne tikai aicinājusi pensijas vecuma nītauriešus piedalīties izzinošos, atpūtas un izklaides pasākumos, bet arī sniegusi ieguldījumu vietējās sabiedrības dzīvē. Iesaistoties Borisa un Ināras Teterevu fonda programmā “Pats savam saimes galdam”, nītauriešiem bija iespēja bez maksas saņemt dārza darbiem nepieciešamo, bet “Latvijas valsts mežu” un ziedot.lv projektu konkursā “Līgatnes upes dabas taka” īstenoti labiekārtošanas darbi.

Ne tikai vecākā gadagājuma cilvēki atsaucīgi darbojušies, gatavojot palīdzības sūtījumu Uk­rainai: ziedojuši siltu apģērbu un sagatavojoši to vešanai uz kara pārņemto valsti, gatavotas arī ierakuma sveces. “Labākie gadi” vadītāja Maira Prikule uzsver, ka šajos pasākumos piedalās ne tikai seniori, bet arī citu paaudžu pagasta iedzīvotāji, par to gandarījums.

Biedrības piedāvājums saista daudzus. Uldis Beitiņš “Druvai” atzina, ka labprāt piedalās visās aktivitātēs, ir priecīgs par dalību un rezultātiem sporta spēlēs, uz kurām dodas nītaurieši, pašam īpaši veicies šautriņu mešanā. Seniors atzīst, ka ikdiena it nemaz neesot garlaicīga, un pastāsta, cik tā ir dažāda: “Dzīvoju laukos, no rīta jāpaskatās, ko stirnas dārzā sadarījušas, pie mājas esmu iekārtojis puķu dobes, kas priecē vasarā, rudenī labprāt sēņoju, ogoju. Sekoju līdzi, kas notiek pagastā, pats piedalos. Esmu pasūtījis, lai pastnieks atnes “Druvu”, ir arī trīs žurnāli. Mācos lasīt vecajā drukā. Darbojos atbilstoši savām spējām, žēloties nav, par ko. Arī dakteris teica, lai baudu dzīvi un priecājos, ka ir spēks, ka varu aiziet līdz kaimiņam papļāpāt, uz bibliotēku. Man patīk dzīve laukos.”

Nītauriete Māra Ļičika, daloties sajūtās par senioru ikdienu, teic, ka sirds sāp, jo daudziem, kuri visu mūžu kārtīgi strādājuši, pensija ir ļoti neliela, tai skaitā labi izglītotiem cilvēkiem: “Es pati nevaru sūdzēties, jo, atgriežoties Nītaurē, strādāju pansionātā, kur alga bija laba. Lai gan arī mēs piedzīvojām šoku, jo pansionātu, tāpat kā daudzus citus Latvijā, nebrīdinot aizslēdza. Šodienas pasākumā tieši domāju par pensijām un secinu, ka valsts pret saviem iedzīvotājiem bijusi ļoti nežēlīga. Es jau 18 gados izrēķināju, kad varēšu iet pensijā, bet līdz ar neatkarību pensija sāka no manis attālināties, kopumā par astoņiem gadiem. Daudzi par nostrādāto saņēma grašus, tas ir skumji.”

Seniore labprāt apmeklē gan vietējos pasākumus, gan luterāņu un pareizticīgo draudzi, īpašas Mārai ir tikšanās ar ticīgajiem cilvēkiem no Somijas, kas regulāri brauc uz Latviju. Agrāk kopā ar citiem braukusi arī uz luterāņu draudzes dienām Vācijā. M.Li­čika pastāsta, ka tur izmantojusi iespēju tuvāk iepazīt Vācijas mākslas klasiķus, īpaši viņu saistījis viens no renesanses laika izcilākajiem māksliniekiem Al­brehts Dīrers, kurš radījis gan izteiksmīgus pašportretus, gan piesaistījuši viņa darbos attēlotie dabas skati un dzīvnieki.

Pasākumā uzstājās Mores Tautas nama senioru deju kopa “Dāmītes”, kurā daļa dalībnieču ir arī no Nītaures, notika loterija. Nītaures senioru biedrības vadītāja Maira Prikule teic: “Šis ir tradicionāls pasākums, ko gan ierasti rīkojam decembrī, tomēr, ņemot vērā, cik piepildīts ir decembris, šoreiz izlēmām tikties janvārī.”